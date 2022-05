Noi dezvăluiri din culisele teatrului și filmului românesc. De ce nu vrea actrița Viorica Vodă să spună numele celui care a hărțuit-o

Actrița Viorica Vodă, aflându-se pe scena celei de-a 16-a ediții a Premiilor Gopo, alături de colegii ei din filmul Filantropica, regizat de Nae Caranfil, a făcut câteva mărturii care a şocat lumea aflată în sală. Aceasta a vorbit despre cum a fost nevoită să facă terapie, pentru a trece peste hărțuirea de care a avut parte după rolul interpretat în acel film.

Viorica Vodă a fost întrebată de ce nu vrea să spună numele celui care a hărțuit-o. Acesta a spus că îi e teamă că ar ajunge să fie dată în judecată pentru calomnie, deoarece nu are dovezi.

Întrebată despre cum se întâmplă hărțuirea în acest mediu, actrița a povestit că hărțuitorul are metode subversive, întinde capcane, manipulează, constrânge, fiindcă e de fapt o relație de putere.

Să nu credeți că e ceva foarte direct, de genul „păpușă, ce ai face tu pentru a obține asta?” Hărțuitorul are metode subversive, întinde capcane, manipulează, constrânge, fiindcă e de fapt o relație de putere. De exemplu, îți dă întâlnire în privat cu un pretext profesional, îți dă un scenariu să îl citești, dar pe verso este un număr de telefon. Urmează o serie de semne, mesaje care să te facă să înțelegi că nu se poate fără.

Viorica Vodă recunoaște că după rolul de fată ușuratică din filmul Filantropica nu a știut cum să gestioneze situația.

Sigur că rolul din Filantropica a fost important pentru tot ce a însemnat cariera mea de actriță, și în bine, și în rău. Cum am spus la Premiile Gopo, eram complet nepregătită să înfrunt consecințele expunerii, așa că am suportat situația neașteptată să fiu confundată în viață cu fata ușuratică din rolul Diana. Am dus cu mine până azi sentimentul vinovăției că n-am știut să gestionez acele situații.

Nu aveam pe nimeni care să mă îndrume. Că mătușile mele de la țară m-au mustrat când m-au văzut dezbrăcată în film, asta nu e de mirare. Dar nu te aștepți la așa ceva, când ești tânăr și candid, de la oamenii cu care lucrezi, fie ei regizori, directori sau orice fel de șefi.