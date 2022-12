În Nigeria, în cinci zile au fost răpiţi trei preoți. De la păstorii Fulani la jihadiști: cine atacă Biserica?

Trei preoți răpiți în cinci zile. Episoade care se consumă, și se repetă, ''în indiferență generală''. Fundația pontificală Aid to the Church in Need denunță atacurile asupra creștinilor din țara africană și vorbește despre o adevărată ''vânătoare de oameni''.