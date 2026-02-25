Justitie

În loc să planteze copaci, angajații unei întreprinderi de silvicultură ar fi delapidat patru milioane de lei

În loc să planteze copaci, angajații unei întreprinderi de silvicultură ar fi delapidat patru milioane de lei
Republica Moldova. În loc să planteze puieți și să reabiliteze pădurile, conducerea Întreprinderii pentru Silvicultură Iargara din raionul Leova ar fi pus în aplicare o schemă prin care fondurile publice alocate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor au fost delapidate. Prejudiciul este estimat la aproximativ patru milioane de lei.

Verificările în teren au arătat că pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare nu a fost realizată nicio lucrare, deși în acte terenurile figurează ca împădurite.

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), din noiembrie 2024 și până în prezent, directorul și contabila-șefă ai întreprinderii, acționând împreună și folosindu-se de funcțiile lor, ar fi creat angajări fictive pentru lucrările de plantare și împădurire.

Sumele erau plătite din bugetul programului finanțat de Ministerul Mediului, însă serviciile nu erau prestate în realitate. În plus, bunurile întreprinderii au fost folosite în scopuri personale, iar cheltuielile de întreținere și reparație au fost suportate tot din contul companiei.

Percheziții și ridicare de probe

Autoritățile au efectuat percheziții în birouri, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate. În urma acțiunilor, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală, care urmează să fie analizate pentru identificarea tuturor celor implicați.

Investigațiile continuă pentru a stabili toate detaliile și pentru a identifica persoanele implicate.

Investigațiile CNA și ale procurorilor continuă pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a trage la răspundere persoanele vinovate. Autoritățile subliniază că protejarea banilor publici și prevenirea fraudelor în sectorul împăduririi rămân priorități. Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor continuă să fie un pilon strategic pentru dezvoltarea durabilă a țării, iar cei care au folosit fondurile în mod abuziv vor răspunde conform legislației.

Republica Moldova are în prezent aproximativ 1,2 milioane de hectare de păduri, ceea ce reprezintă aproape 13% din suprafața totală a țării. Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor urmărește extinderea acestor suprafețe și refacerea zonelor degradate, contribuind la protecția mediului, reducerea eroziunii solului și la combaterea schimbărilor climatice.

