În ce investesc românii pe termen lung: 40% dintre investitori s-au orientat către Criptoactive și plăți digitale

Patru din zece investitori români (39%) par să favorizeze criptomonedele și plățile digitale atunci când se gândesc la investiții pe termen lung, arată un sondaj recent realizat de o platformă de investiții. O altă analiză realizată de eToro amintește, de asemenea, de concluziile Forumului Economic Mondial de la Davos, care a concluzionat că tehnologia favorizează tranziția către energia verde.

„Se preconizează că hidrogenul verde, fuziunea nucleară şi alte tehnologii curate îşi vor continua dezvoltarea în 2023, pentru a accelera separarea de combustibilii fosili. Potrivit unor estimări, trecerea de la combustibilii fosili la energia regenerabilă va ajuta economiile să economisească 12 trilioane de dolari până în 2050.

În ultimele 12 luni, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) a crescut cu peste 8%, iar anul acesta a crescut cu aproape 5%. Pe o piaţă care a înregistrat preponderent pierderi, acest lucru subliniază importanţa pe care investitorii o acordă acestui sector. În România, cele mai recente date arată că producţia locală de energie eoliană şi solară a crescut în primele 11 luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similară din 2021″, potrivit analizei eToro Retail Investor Beat, citat de Agerpres.

Datele centralizate de către reprezentanţii platformei de investiţii arată că, în ultimele 12 luni, sectorul tehnologic (XLK) a pierdut aproape 17% din cotaţiile bursiere, dar la începutul acestui an a înregistrat o revenire de 6,56%.

Cheltuielile globale în domeniul IT vor ajunge la 4.500 de miliarde de dolari în 2023

Firma de consultanță Gartner estimează că cheltuielile globale în domeniul IT vor ajunge la 4.500 de miliarde de dolari în 2023, în creștere cu 2,4% față de 2022. În cadrul acestui interval, se așteaptă ca segmentele de software și servicii IT să crească cu 9,3% și, respectiv, 5,5% în acest an.

În același timp, se preconizează că segmentul dispozitivelor va scădea cu 5,1%, în condițiile în care atât consumatorii, cât și întreprinderile își vor prelungi ciclurile de reînnoire a dispozitivelor, în timp ce cheltuielile IT vor crește în toate țările și în toate verticalele deservite de companie.

„În 2023, Gartner vede companiile încercând să creeze „sisteme imunitare” digitale şi să-şi optimizeze rezilienţa, pentru a se proteja de numeroasele riscuri pe care le-am observat în 2022, inclusiv ameninţările cibernetice şi cele asupra lanţurilor de aprovizionare. Veniturile mondiale din software-ul legat de inteligenţa artificială (IA) sunt prognozate să totalizeze 62,5 miliarde de dolari în 2022, o creştere de 21,3% faţă de 2021.

Companiile vor analiza cum să utilizeze mai bine IA şi să optimizeze gestionarea încrederii, a riscurilor şi a securităţii acestei tehnologii. Unii experţi văd în 2023 un an în care companiile vor încerca să îşi monetizeze mai bine cheltuielile anterioare în evoluţia inteligenţei artificiale, în loc să dezvolte noi instrumente. Cu toate acestea, companiile se vor concentra pe inteligenţa artificială pentru a obţine o mai multă valoare din seturile de date existente”, informează analiza Gartner.