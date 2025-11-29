International

Împușcături de Black Friday la un mall din SUA

Împușcături de Black Friday la un mall din SUA
Cel puțin trei persoane au fost împușcate, de Black Friday, la Valley Fair Mall din San Jose, California, potrivit unui anunț pe X al poliției din oraș, care a îndemnat pe toată lumea să evite zona.

Trei victime ale împușcăturilor de la mall

Poliția a mai anunțat că cele trei victime cu răni prin împușcare au fost transferate la un spital local. Atacul a avut loc la Westfield Valley Fair Mall, din San Jose, California, și a vizat mulțimea care își făcea cumpărăturile de Black Friday.

„Ofițerii continuă să evacueze cu sârguință mall-ul”, a scris Departamentul de Poliție din San Jose pe X.

„În total, 3 victime au fost transportate la spitale locale cu răni care au fost considerate a nu pune viața în pericol. Vă rugăm să continuați să evitați zona”, a scris poliția.

Ofițerii au declarat că „împușcăturile pare a fi un incident izolat și NU un atac armat activ.”

Zona în care se află Westfield Valley Fair Mall, evacuată

Oficialii au adăugat că ofițerii evacuează zona pentru a se asigura că nu există nicio amenințare la adresa siguranței publice. „Vă rugăm să continuați să evitați zona”, a adăugat Poliția din San Jose.

Primarul orașului San Jose, Matt Mahan, a postat pe X că „nu există nicio amenințare în curs la adresa comunității”.

„Nu aceasta este vestea pe care am vrut să o împărtășesc cu voi în acest weekend de sărbătoare”, a scris el.

„Rugăciunile mele sunt alături de aceste victime și știu că ofițerii noștri fac tot ce pot pentru a-l găsi pe responsabil și a-l trage la răspundere”.

Oamenii s-au ascuns unde au putut

Cumpărătorii au distribuit pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri în care se baricadează în magazine universale și distribuie actualizări în timp real.

„Potențială situație cu atacator activ la centrul comercial Valley Fair din zona Silicon Valley, felicitări @Abercrombie pentru ascunzătoarea confortabilă”, a scris @avgpearfarmer pe X, alături de fotografii care îi arată pe cumpărătorii de Black Friday ascunzându-se în spatele vitrinelor magazinelor.

Nu este clar dacă există vreun suspect în arest în acest moment.

