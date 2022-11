Importurile de petrol din China au crescut în ultimele cinci luni, pe fondul războiului din Ucraina

China a cumpărat luna trecută 10,2 milioane de barili de petrol pe zi, potrivit datelor vamale citate de Bloomberg – ceea ce înseamnă că importurile au crescut cu 4% din luna septembrie. Țara a început să aducă mai mult petrol din străinătate după ce guvernul a emis cote care permit rafinăriilor și comercianților chinezi să exporte încă 15 milioane de tone de combustibil, începând cu luna septembrie și până în primul trimestru al anului 2023.

Schimbări masive pe piața internațională a petrolului

Beijingul speră că exporturile mai mari de combustibili vor ajuta la relansarea economiei, care s-a prăbușit în acest an din cauza planului zero-Covid și a unei crize a datoriilor în sectorul imobiliar al Chinei. „Creșterea importurilor de țiței din China este în mare parte declanșată de cota de export, cererea internă fiind încă lentă”, a declarat Emma Li, analist la firma de cercetare a mărfurilor Vortexa.

Importurile de cărbune ale Chinei au crescut cu 8% față de anul trecut – deși importurile de gaze naturale au scăzut cu aproape 19%, potrivit datelor Refinitiv Eikon. China încă nu deține la fel de mult petrol ca anul trecut, chiar dacă importurile de petrol din luna octombrie au fost în creștere.

Importurile au scăzut cu 2,7% de la an la an în 2022, cu o medie de 9,97 milioane de barili pe zi, conform datelor vamale, în condițiile în care restricțiile privind virusului Covid-19 au afectat economia. „Cererea din acest an a fost pusă sub presiune din cauza politicii Chinei de zero Covid”, au declarat analiștii ING Warren Patterson și Ewa Manthey, potrivit Business Insider.