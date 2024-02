Zahărul din Ucraina ruinează producătorii români. Fermierii cer înăsprirea legislației

Legislația în vigoare limitează importurile de zahăr din Ucraina, dar chiar și în aceste condiții principalii retaileri importă cantități uriașe din țara vecină, în detrimentul cultivatorilor și producătorilor autohtoni.

Agricultorii deplâng fatpul că Ucraina practică un preț de dumping pentru zahăr, prin urmare, solicită sprijinul autorităților centrale pentru a corecta această situație. Fabrica de zahăr Luduș acuză faptul că lanțul de magazine Lidl a achiziționat mai puțină marfă decât au convenit inițial.

În tot acest timp, retailerul german vinde zahărul la prețul de 4 lei/kg, în condițiile în care atât costă producția unui kilogram de zahăr produs în România. În acest sens, reprezentanții fabricii au consemnat această situație într-o scrisoare adresată Guvernului.

Principalii cultivatori de sfeclă de zahăr din țară atrag atenția asupra faptului că piața locală este în continuare plină de podusele mai ieftine din țară vecină. Drept urmare, solicită ca mecanismul de limitare a importurilor de zahăr din Ucraina să fie revizuit. În cazul în care situația nu este remediată, fermierii și procesatorii fermierii și procesatorii riscă prejudicii semnificative.

Cultivatorii susțin că marfa din Ucraina ajunge la noi în țară prin Bulgaria și astfel importatorii fentează articolul de lege care regelmentează importurile de zahăr din Ucraina.

„În contextul în care doar prețul de producție al zahărului din sfeclă de zahăr în campania din acest an a fost similar cu cel pe care comerciantul îl are la raft, ne întrebăm cum pot procesatorii români să-și vândă marfa și totodată dacă merită ca aceștia să achiziționeze materia primă de la fermierii români.

Fără îndoială, în condițiile în care actul normativ mai sus menționat ( OUG 84/2023 – n.red) nu își face aplicabile prevederile, iar importurile de zahăr din Ucraina prin T1 (procedura de tranzit comun – n.red) sunt masive, zahărul produs în România nu se va putea vinde, iar fermierii nu-și vor primi contravaloarea pe sfecla de zahăr furnizată procesatorilor. Suntem de părere că cea mai bună cale de soluționare a problemelor este dialogul și am convenit asta și în întâlnirile avute cu reprezentanții Guvernului cu ocazia ultimelor manifestărilor din stradă ale fermierilor și transportatorilor.

Însă, în condițiile în care actele normative adoptate nu sunt puse în aplicare așa cum este firesc să se întâmple într-o țară democratică, ne vedem în situația neplăcută de a recurge din nou la manifestări de protest în fața instituțiilor îndriduite cu aplicarea reglementărilor legale și a vămilor”, se arată în scrisoarea adresată instituțiilor statului consultată de Economica.

Producătorii susțin că Lidl a diminuat cantitatea de zahăr produs în România ca urmare a faptului că prețul/kg de zahăr practicat de fabrica de Luduș este mult mai mare decât oferta celorlalți distribuitori. În catalogul operatorului economic se arată că în perioada 12-18.02.2024 retailerul va comercializa brandul Delamrio cu 3,99 de lei, un preț mult mai mic decât cel al pieței. Confruntat cu aceste situții retailerul a precizat următoarele:

„Produsul la care faceți referire nu este produs marcă proprie Lidl și a făcut parte din oferta noastră in – and -out. Așa cum știți, Lidl România are un model de business bazat pe un sortiment permanent (produse care sunt mereu disponibile la raft), și produse in-and-out care se găsesc la raft o perioadă limitată. Pentru mai multe detalii despre zahărul Delmario, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul / procesatorul care îl deține în portofoliu”, au transmis oficialii Lidl.