ZILELE lui DRAGNEA în PSD sunt NUMĂRATE! Cel mai GREU NUME al partidului, implicat în CONJURAȚIA pentru DEBARCAREA sa

Retras din viața publică a PSD, fostul premier Adrian Năstase, continuă să ofere consultanță și directive unor lideri importanți din partid, pentru a îi ajuta pe aceștia din urmă să câștige bătălia împotriva lui Liviu Dragnea.





Potrivit PS News, Ecaterina Andronescu și Niculae Bădălău s-au întâlnit cu Adrian Năstase cu o zi inainte ca fosta Ministru al Educației să solicite public demisia lui Liviu Dragnea de la cârma partidului și cea a Vioricăi Dăncilă din fruntea Guvernului, motivele invocate în scrisoare fiind stabilite de comun acord.

Deși are o viziune proprie asupra PSD-ului, Năstase nu a ascuns că este unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea și a oferit „consultanță” „răsvrătiților” din PSD, de la Victor Ponta până la Niculae Bădălău, în casa de pe Strada Zambaccian sau convocați pe moșia de la Cornu.

De altfel, Bădălău a dezvălui că scrisoarea anti-Dragnea de la începutul anului, transmisă organizațiilor din teritoriu ale PSD, în care solicita convocarea Congresului și acuzând practici nedemocratice, a fost redactată după consultarea cu Adrian Năstase.

Se pare ca Ecaterina Andronescu acționează împotriva lui Liviu Dragnea cu acordul lui Victor Ponta și a lui Adrian Năstase, și vedem o nouă apropiere între cei doi. Relațiile dintre cei doi s-au răcit în 2017, Năstase nefiind de acord cu încercarea de rupere a PSD de către Victor Ponta, acuzându-l public că a făcut pact cu „Statul Paralel”.

„În anul 2013, eram între condamnarea din 2012 și a doua condamnare, după ieșirea de la Jilava, din ianuarie 2014. Eu constat că colegii mei de partid petreceau sărbătorile cu reprezentanții statului paralel și că organizau viitoarea structură a parchetelor independent de ceea ce credeam că-i afectează. Lucru acesta mi se pare dureros. Ponta oricum pare că el era unul dintre participanți, era parte în acest proces. El nu are dreptate nici atunci când are. Eu nu cred Că are atitudinea și abordarea morală necesară pentru a-l critica pe Dragnea. Nu că sunt de acord cu lucrurile pe care se spune că le-a făcut Dragnea, dar el este o țintă pentru oamenii care-l sprijină pe Kaus Iohannis”, declara Adrian Năstase, în 2017.

Pagina 1 din 1