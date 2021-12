Imaginile pe care Daniela Crudu le-ar vrea șterse. Trecutul o ajunge iar din urmă

Cum arăta Daniela Crudu înainte de operațiile estetice. Cea mai importantă intervenție chirurgicală a avut loc la nivelul nasului, în legătură cu care vedeta a recunoscut că, într-adevăr, i-a schimbat înfățișarea mult. Însă restul – modificarea mărimii sânilor și tatuajul la nivelul sprâncenelor – sunt proceduri la care apelează multe fete, susține ea.

Bruneta a ajuns în atenția românilor după ce a fost asistentă TV la diverse emisiuni difuzate pe Antena 1 precum „Neața cu Răzvan și Dani” sau „Un show păcătos”. A fost probabil singura asistentă care a deținut studii în domeniu, Daniela Crudu urmând Facultatea de Jurnalism.

Cum arăta Daniela Crudu înainte de operațiile estetice

Jurnaliștii de la Cancan au răsfoit arhiva și au descoperit o serie de fotografii cu fosta asistentă de televiziune, care surprind exact procedurile ce au transformat-o într-o persoană aproape de… nerecunoscut. În primul rând, vedeta și-a vopsit părul, în prezent fiind brunetă.

Mai târziu, și-a „ascuțit” chipul, și-a operat nasul și a suferit o liposucție la gușă. Schimbările sunt cu adevărat remarcante. Ulterior, Daniela Crudu și-a umflat și pomeții și și-a pus fațete dentare.

„Da, mi-am operat nasul. Alte operații, au toate fetele”

Bruneta spune că nu s-a supus la numeroase intervenții chirurgicale estetice, așa cum se susține în spațiul public. „«Dom’le, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze”, spune Daniela Crudu. În rest… este vorba despre schimbări la care „toate fetele” apelează.

„Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase”, a explicat Daniela Crudu, întrebată fiind despre intervențiile estetice la care s-a supus.