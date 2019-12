O femeie din Ghana a decis să se oprească la un restaurant local pentru a mânca ceva tradițional numit tuo zaafi. Femeia a fost şocată când a găsit în mâncare organe genitale, notează ranker.com

Un bărbat a comandat un burger la un McDonald’s, Mexico City. După ce a mușcat a simţit un gust ciudat. La o inspecție atentă, clientul a scos capul unui șobolan din burgerul său. El ar fi cerut bani în schimb pentru a nu publica imaginile pe social media, dar lucrătorii au refuzat. Ulterior, el a lansat fotografiile – sunt ușor accesibile oricui – iar autoritățile au închis locația.

Tot ce voia Van Miguel Hartless era un Whopper de la Burger King. În loc să fie întâmpinat de gustul muraturilor, cepei, sosurilor și carne de pui, studentul din Vermont a mușcat din ceva cauciucat și ciudat. Ceea ce a găsit a fost un prezervativ despachetat.

Sherry Luke a vizitat localul Popeyes din Houma, LA, și a comandat piept de pui pane. În timp ce își mânca puiul, a descoperit ce părea a fi un șobolan în lor de carne de pui.

Axel Sanz-Claus a luat masa la restaurantul Bull and Bear din interiorul hotelului Waldorf-Astoria din New York. A comandat o friptură și o porţie de spanac. Potrivit lui Sanz-Claus, el şi-a dat seama că ceva nu este ok după câteva mușcături; vinovatul s-a dovedit a fi un produs de igienă feminin ascuns în mâncarea sa.

Cordellia Buckley, în vârstă de 10 ani era cu tatăl ei şi s-au oprit la un McDonald’s din Flintshire, Țara Galilor. Când Buckley a mușcat din porţie a observat o broască.

Katherine Ortega a vizitat un McDonald’s în Newport News, unde a comandat aripi de pui prăjite. În timp ce desfăcea carnea pentru ea și cei doi copii ai săi, a descoperit ceea ce era fără îndoială un întreg cap de pui prăjit.

Te-ar putea interesa și: