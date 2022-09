Imagini emoționante cu rușii trimiși cu forța la război. Peste 1.400 de persoane au fost arestate la protestele antimobilizare

Vladimir Putin a decretat miecuri mobilizare parțială în Rusia. Aproximativ 300.000 de rezerviști, care au fost înrolați în armată în trecut și care au experiență în domeniu vor pleca să lupte pe frontul din Ucraina.

Pe rețelele sociale, au apărut deja imagini, din mai multe orașe din Rusia, cu mii de bărbați care sunt urcați în autobuze și pleacă spre centrele de instruire. După o perioadă de o lună sau două de antrenamente ei vor fi trimiși să lupte în războiul din Ucraina. Imaginile arată cum bărbații își iau rămas bun de familii și își îmbrățișează mamele, soțiile sau copiii, potrivit zugo.md.

◾️ #MobilizationinRussia – draftees saying goodbye to their to family members. September 22, morning

◾️ Republic of Sakha (Yakutia), city of #Neryungri

◾Video: Galina Golobokov pic.twitter.com/X7wO66FaBe

— ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) September 22, 2022