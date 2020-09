”Ne înțelegem foarte bine! Suntem de aceeași vârstă. Dacă o fură unul care este mai șmecher ca mine pe Ioana, nu mă supăr, dar să nu o fure unul mai slab decât mine. Ioana mi-a pus capac, pentru că are clasă. Mi-au plăcut mereu doamnele. Mă gândesc să mai facem și un copil, cu mare drag. Aș vrea să fac o fetiță, să facem o a doua Simona Halep”, a spus Ilie Năstase la Antena Stars.

După câteva despărțiri și împăcări, Ilie Năstase și-a dat seama că nu poate trăi fără Ioana Simion. După marele eveniment, noua soție a sportivului le-a dezvăluit fanilor cum a ajuns în fața altarului cu celebrul tenismen, scrie cancan.ro.

”Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și, în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele. Atunci m-a făcut să plâng. Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul la notar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă. Și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile”, a spus Ioana Simion.

Recent, fostul mare tenismen Ilie Năstase i-a făcut un cadou de circa 240.000 de euro soției sale Ioana. „Nasty” i-a oferit o limuzină Bentley Continental GT Sport cu ocazia împlinirii a 45 de ani la data de 15 septembrie. „De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: Wow, ce mașină frumoasă! Am fost imediat în reprezentanța și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, spunea pentru Click! Ioana Năstase.