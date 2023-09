Ilie Năstase, război cu Isărescu. Mergem 20.000 de oameni la bancă

Ilie Năstase nu renunță la lupta cu Isărescu. Primul număr 1 mondial al circuitului ATP nu se lasă şi face o promisiune care îi țintește pe Isărescu. Acesta a declarat, duminică, la tragerea la sorţi a tabloului principal de simplu al turneului Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125,) că până va muri se va lupta ca tenisul să recâștige baza care aparţine acum BNR

Ilie Năstase a menţionat că sportivele sunt obligate astfel să joace la turneul Ţiriac Foundation Trophy în parcarea de lângă sediul Federaţiei Române de Tenis.

„Din 2003 până în 2009 am avut un circuit de 30 de turnee. Am făcut circuitul la fete şi circuitul la băieţi. Şi domnul Ţiriac m-a întrebat: Năstase, tu unde vrei să îţi pui numele? Eu am spus: păi, la fete, că eu sunt cu fetele şi tu cu băieţii. Şi uite că turneul continuă şi cred că le ajută pe fete. Eu cred că după mine şi domnul Ţiriac ar trebui să mai vină cineva să continue treaba asta. Pentru că tot în parcare o să jucăm, pentru că domnul Isărescu nu o să cedeze”.