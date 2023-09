Ilie Năstase, la un pas de divorț. I-a tăiat soției toate finanțele

Ilie Năstase și soția sa, Ioana, au, din nou, probleme în căsnicie. Cei doi soți nu mai locuiesc împreună de luni bune. Mai mult, fiecare își plătește separat chiria, iar acesta nu îi mai dă deloc bani Ioanei. De curând, bruneta a declarat că are nevoie de liniște și că își lasă soțul să fie „libertin”.

„Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă….El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este. Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, a declarat Ioana Năstase.