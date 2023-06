Ioana și Ilie Năstase se mută în chirie la Otopeni. Ce i-a făcut pe cei doi să ia această decizie

Vila are trei etaje și este foarte spațioasă. Are 4 dormitoare la etajul 1, trei băi și o mansardă pe măsură. Cei doi au decis ca pentru moment să locuiască doar cu chirie acolo, urmând să vadă dacă apoi vor cumpăra casa în cauză. Așa au discutat și cu proprietarul locuinței care a părut încântat de idee. ”Mi-a plăcut foarte mult că are grădină în fața și în spatele casei, iar pe laterale are brăduți. Este tare frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult casa aceasta și o să o cumpărăm într-un final. Întâi, vreau să văd dacă mă simt bine în ea, pentru că nu este deloc o sumă de neglijat. Este o locuință scumpă. Este o casă foarte mare, nu o căsuță”, a explicat Ioana Năstase.

Soția fostului mare tenismen dorește să vadă cum se acomodează în această casă și apoi să decidă dacă face achiziția având în vedere că prețul nu este deloc unul mic.

Căsătorie cu bucluc

Cei doi s-au căsătorit din 2019, însă mariajul lor a fost unul cu urcușuri si coborâșuri. De mai multe ori cei doi s-au certat, odată a intervenit chiar și poliția.

La începutul anului 2021 bruneta chema și poliția acasă, pe motiv că soțul ei devenise violent fizic cu ea. Ulterior situația s-a detensionat, dar în vara aceluiaș an, Ioana introducea divorțul la judecătorie. În cele din urmă a renunțat la acțiunea din instanță și părea că lucrurile se îmbunătățesc. Acum câteva luni, Ioana se declara din nou dezamgită de Ilie. „Ilie nu mi-a făcut nimic de 8 Martie. Nu mi-a dat niciun buchet de flori. Însă nu mă mai surprinde nimic de la el. Nu știu dacă pot să îi zic mariaj ce se întâmplă între mine și Ilie. Eu văd altfel o căsnicie”spunea ea. Iată că acum cei doi se mută împreună, semn că lucrurile au intrat pe făgaș normal.