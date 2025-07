Sport Ilie Năstase dezvăluie culisele unui scandal istoric. Ce rol a avut Elena Ceaușescu







Ilie Năstase, ajuns la 79 de ani, a rememorat un episod inedit petrecut după finala Cupei Davis din 1972. Cum a reacționat Elena Ceaușescu când au apărut acuzațiile că ar fi vândut meciul americanilor.

Ilie Năstase, întâlnire inedită cu Elena Ceaușescu după finala Cupei Davis: „S-au auzit zvonuri că ai vândut meciul”

Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria ATP, a împlinit sâmbătă, 19 iulie, vârsta de 79 de ani. Cu această ocazie, fostul campion a rememorat un episod inedit petrecut în 1972, după finala Cupei Davis pierdută de România în fața Statelor Unite, scor 2-3, la București.

În acea perioadă, presa specula că Năstase ar fi pierdut intenționat meciul decisiv, acuzații respinse categoric de fostul jucător. „Este o mare tâmpenie că am vândut meciul. Țiriac era supărat pe mine. Și avea dreptate”, a declarat Năstase.

După finala pierdută, lotul echipei României a fost invitat la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, unde Nicolae și Elena Ceaușescu i-au primit pe sportivi și pe americani. În cadrul acestei întâlniri oficiale, Ilie Năstase a avut parte de o scenă inedită.

„La ieșire, când să plec spre avion, o femeie cu batic m-a oprit. Când m-am apropiat, am recunoscut-o: era Elena Ceaușescu. Mi-a zis așa: «Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino să vorbim puțin!». Eu i-am spus că am avion spre Barcelona. Atunci mi-a spus: «Uite, s-au auzit zvonuri că ai vândut meciul americanilor. Dar noi nu credem așa ceva. Tu du-te liniștit, că n-o să-ți facă nimeni nimic»”, a povestit fostul tenismen.

La scurt timp după acel episod, Năstase a jucat la Barcelona, unde l-a învins chiar pe adversarul din finala Cupei Davis, Smith.

Palmares impresionant pentru Ilie Năstase

De-a lungul carierei sale, Ilie Năstase a câștigat două titluri de Grand Slam la simplu:

Roland Garros (1973)

US Open (1972)

A disputat alte două finale la Wimbledon, pe care le-a pierdut, și a cucerit în total 58 de trofee în circuitul ATP. A mai jucat alte 38 de finale, iar timp de 40 de săptămâni a fost lider mondial.

Întâmplare amuzantă cu prințul Albert de Monaco

Năstase a rememorat și o întâmplare amuzantă petrecută la Monte Carlo, în perioada revenirii lui Bjorn Borg în tenisul profesionist. Fostul lider mondial a povestit cum l-a folosit pe prințul Albert de Monaco pe post de șofer pentru a transporta o doamnă la meci.

„Betty, soția lui Lagardere, mă ruga să-i fac rost de bilet. Am mers să o iau de la hotel fără mașină, spunându-i că vine șoferul. Când a apărut mașina, cu poliție în față și în spate, ea era nervoasă. Când i-am prezentat șoferul, a rămas fără cuvinte: era prințul Albert de Monaco. În două minute am ajuns la stadion”, a povestit Năstase.

Cu două titluri de Grand Slam, 58 de trofee la simplu și statutul de primul lider ATP din istorie, Năstase a rămas un nume de referință în tenisul mondial.