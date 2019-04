Scandalul între Ilie Năstase și Traian Băsescu ia amploare! „Pot să fac plângere că a furat navele”. Gestul care i-a șocat pe membrii PMP

Ilie Năstase, una dintre legendele tenisului românesc, candidat pe lista UNPR pentru Parlamentul European, a făcut precizări cu privire la incidentul care a provocat nemulțumiri în rândul membrilor Partidului Mișcarea Populară (PMP).





„M-am uitat și eu la emisiuni și am văzut câți bani primesc partidele pentru posterele astea și noi nu avem bani și nu ne-am pus. Și m-am gândit câte sute de milioane plătesc oamenii pentru partide și am avut un moment de indignare. Nu am nimic cu el, dacă mâine îl văd la Bruxelles îi strâng mâna și că colaborăm pentru binele României”, a spus Ilie Năstase la România TV.

Atenționat că gestul lui poate fi copiat de copii care îl admiră, Năstase a explodat: „Suntem frustrați că au luat navele, că a luat un apartament gratis, de asta suntem frustrați. Și eu pot să fac plângere că a furat navele”, a mai declarat Ilie Năstase.

Ilie Năstase a fost filmat în timp ce a turnat un pahar cu cafea pe unul dintre corturile PMP, pe care se afla chipul fostului președinte Traian Băsescu.

Imaginile au fost postate pe Facebook de președintele filialei PMP București, Cristian Petrecu, care a criticat gestul lui Ilie Năstase.

„Nu, nu este un simplu golan. Este un GOLAN, general al armatei române și candidat la alegerile europarlamentare.

Poți să ai opinii contrare, să crezi în altceva, chiar să desconsideri oameni. Dar cu decentă, cu un minim bun simț și mai ales cu respectarea legii.

PMP București va sesiza astăzi Autoritatea Electorală Permanentă și cere UNPR să se delimiteze de gestul de mahala al acestui posibil model pentru români, care a ales sa ajungă un mare GOLAN”, a scris pe Facebook Cristian Petrescu.

Traian Băsescu deschide lista PMP la alegerile europarlamentare care vor fi organizate în data de 26 mai.

Viorica Dancila, GAFA de zile mari! Greseala COLOSALA de gramatica a premierului. Toti si-au dat COATE

Pagina 1 din 1