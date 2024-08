Monden Ilie Năstase are fiică top model. Emma Năstase a atras toate privirile







România. Ion Țiriac s-a ținut de promisiune și a oferit sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice câte o mașină în valoare de 50.000 de euro. Evenimentul a fost marcat de prezența unor nume importante din lumea sportului mare, printre care Simona Halep, Sorana Cîrstea și Ilie Năstase, care a fost însoțit de fiica lui cea mică, Emma.

Fiica lui Ilie Năstase a atras toate privirile la un eveniment organizat de Ion Țiriac

Spre deosebire de celebrii ei părinți, Ilie și Amalia, Emma Năstase s-a ținut departe de micile ecrane. Fata fostului mare tenismen a atras toate privirile la evenimentul la care a participat alături de tatăl ei. Fiica cea mică a tenismenului a îmbrăcat o ținută clasică, pe măsura evenimentului organizat de Ion Țiriac.

Ținuta a asortat-o cu geanta și machiajul. Machiajul, unul nu prea strident, a fost natural fără prea multe ajustări. Per ansamblu, Emma și Ilie Năstase s-au îmbrăcat în ton cu ultimele trenduri. Nasty nu a făcut rabat de la dress code-ul evenimentului. Nasty a apărut într-o cămașă albă pe care a asortat-o cu o șapcă. Pe tot parcursul evenimentului Emma și Ilie Năstase au fost nedespărțiți.

Emma a fost acceptată la o universitate de prestigiu din Marea Britanie

În imaginile surprinse se poate vedea cât de mândru este Ilie Năstase de fiica lui. Și are și motive. Emma a fost acceptată la o facultate de prestigiu, la aceeași facultate unde au învățat Prințul William și Kate Middleton.

„Emma a fost acceptată la St. Andrews în Scoția, universitatea pe care au urmat-o Kate și Prințul Wiliam. Va face antropologie, sociologie și economie”, povestea Amalia Năstase. Ilie Năstase și Amalia au pus capăt mariajului în urmă cu 14 ani, dar au rămas în relații, tocmai de dragul fiicelor, Emma și Alessia.

Ilie Năstase, mândru nevoie de mare fiica lui Emma

„Nu i-am lăsat să facă chiar toate tâmpeniile și nu-i las să experimenteze chiar toate chestiile pentru că le explic și au văzut și din experiența mea că nu e ok să fumezi, nu e ok să bei. (…) N-ai de ce să încerci ceva care știi sigur că nu e ok.

În alte privințe le las să-și aleagă calea lor, să facă ceea ce vor, chiar dacă eu așa avea niște obiecții. Sunt copii cerebrali care merită să-și aleagă singuri calea fără să le spun eu ce e mai bine pentru ele”, a declarat Amalia Năstase despre fiicele sale.