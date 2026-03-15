Ilie Bolojan, despre interviul dat de mama sa: Nu știam, dar nu mă pot supăra pe ea. Ce replică i-a dat Olguței Vasilescu

Premierul Ilie Bolojan a comentat, la Digi24, apariția interviului acordat, zilele trecute, de mama sa și a răspuns ironiei primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, privind măsurile fiscale adoptate recent de Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a știut despre interviul acordat de mama sa înainte de publicare. El a explicat că a aflat de apariție abia în dimineața în care materialul a apărut în presă.

„Nu știam de asta. În dimineața în care a apărut, l-am văzut pur și simplu. Deși vorbisem cu mama, nu mi-a spus. Înțeleg că au fost două doamne, au intrat. Uneori mai discut cu mama în contradictoriu, dar nu mă pot supăra pe ea, pentru că a tras din greu ca să trimită doi băieți la facultate, în condițiile în care erau niște oameni de la țară”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă declarațiile mamei sale l-au deranjat, premierul a precizat: „Nu că nu mi-a picat bine. M-ați întrebat dacă am știut de asta și v-am spus în ce condiții am aflat de asta. Sunt părerile dânsei.”

Premierul a comentat și mesajul transmis de Lia Olguța Vasilescu, care l-a vizat indirect după apariția interviului mamei sale.

„Cred că fiecare primar ar trebui să se ocupe de problemele localității lor și mai puțin de un vârstnic. Fiecare să ne vedem de lucrurile noastre”, a declarat Bolojan.

După apariția interviului, Lia Olguța Vasilescu nu a ratat ocazia și a transmis critici directe mamei premierului și pentru a atrage atenția asupra măsurilor fiscale adoptate de Guvern. „Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles că m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs. și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs., nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile”, a scris Vasilescu.

Aceasta a acuzat Guvernul că măsurile fiscale recente afectează bugetele locale: „Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică, adică fără să ne întrebe și pe noi – cetățeni, primari, ONG-uri, mediu de afaceri.”

Postarea s-a încheiat cu o notă ironică la adresa lui Bolojan: „Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii? P.S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”.