Bolojan: Bugetul este ca o coardă întinsă, amendamentele mari pot aduce costuri suplimentare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că amendamentele la legea bugetului pentru 2026 pot genera costuri suplimentare pentru România, ținând cont de creșterile inflației și dobânzilor, amplificate de războiul din Orientul Mijlociu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, este posibil ca inflația să crească în continuare cu jumătate de punct sau chiar cu un punct procentual. Această evoluție ar putea determina ca dobânzile plătite de România pentru împrumuturile pe piețele internaționale să fie mai mari decât cele estimate.

„Din cauza acestui război, avem niște fenomene pe care nu le putem evita care înseamnă o creștere a prețurilor la combustibil, înseamnă o creștere a dobânzilor, turbulențe pe piața dobânzilor, ceea ce poate să antreneze o creștere a inflației față de cea estimată, poate cu jumătate de procent, poate cu un procent, depinde cât va dura asta, pot să fie anumite turbulențe pe dobânzile la care se împrumută România, de exemplu, ceea ce înseamnă niște costuri suplimentare, dacă lucrurile nu se liniștesc într-un termen rezonabil”, a spus Bolojan.

Premierul a atras atenția că amendamentele care vor fi depuse în Parlament trebuie evaluate cu prudență. În cazul în care acestea vor depăși nivelul pe care bugetul îl poate suporta, România va ajunge la costuri suplimentare.

„Este ca și cum ai întinde o coardă, așa este și bugetul, în care, cu cât întinzi mai mult, s-ar putea ca de la un anumit punct să crape”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că orice propunere de cheltuială suplimentară trebuie tratată cu atenție, deoarece datele inițiale pe baza cărora a fost realizat bugetul ar putea să nu mai fie valabile în contextul actual.

Premierul a mai declarat că amendamentele moderate nu reprezintă o problemă: „Dacă amendamentele sunt în niște termeni rezonabili, nu sunt probleme deosebite. Dacă amendamentele care vor trece vor fi de natură a avea o valoare mai mare, în condițiile în care se întâmplă aceste lucruri pe care nu le putem evita, nu sunt în controlul nostru, putem avea complicații”.

În continuare, Ilie Bolojan a declarat că fiecare pas trebuie calculat cu atenție pentru că, în caz contrar, România riscă să se scufunde și mai mult din cauza datoriilor.

„Nu ne dorim asta pentru că ar însemna să ne întoarcem din nou în situația în care pregătim bugete pe anumite date și terminăm cu alte elemente de deficite, ceea ce înseamnă alte costuri suplimentare pe care tot țara asta le plătește”, a mai spus Bolojan.