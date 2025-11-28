Identificarea influenței organizațiilor filantropice în lupta globală împotriva tutunului: Bloomberg, impactul său asupra FCTC și eliminarea politicilor de reducere a efectelor nocive

De două decenii, controlul global al tutunului este modelat de o dinamică neobișnuită și rareori analizată critic. Oficial, Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru Controlul Tutunului (FCTC) este un tratat interguvernamental prin care state suverane negociază și aplică reguli menite să reducă efectele nocive ale fumatului (WHO FCTC, 2021). În practică, însă, tratatul operează cu un buget extrem de redus, depinde în mare măsură de contribuții voluntare și a externalizat porțiuni importante din stabilirea agendei și colectarea dovezilor către o rețea densă de actori filantropici privați – în frunte cu Michael Bloomberg și fundațiile și organizațiile de advocacy finanțate de acesta (Bloomberg Philanthropies, 2023; Zaruk, 2025), potrivit substack.com.

Începând cu 2007, fundația sa a anunțat un angajament de sute de milioane de dolari pentru combaterea fumatului la nivel mondial, ajungând să promită peste 1,6 miliarde de dolari acestei cauze (Bloomberg Philanthropies, 2023). Fondurile au fost canalizate către o constelație de ONG-uri, grupuri de cercetare și rețele de advocacy care domină astăzi peisajul societății civile din domeniul controlului tutunului (Zaruk, 2025; Bates, 2025). Bloomberg Philanthropies și partenerii săi instituționali – în special Fundația Gates – finanțează centre de cercetare, unități juridice, campanii media, organizații de lobby și instituții de consiliere în politici publice în toate regiunile lumii (Bloomberg Philanthropies, 2023).

Economia politică a acestui ecosistem a primit însă mult mai puțină atenție decât brandingul său de sănătate publică. Comparativ cu guvernele naționale, finanțarea lui Bloomberg este rapidă, flexibilă și masivă. Comparativ cu bugetele multilaterale, este copleșitoare (WHO FCTC, 2023). Întregul Secretariat FCTC operează cu mai puțin de 20 de milioane de dolari anual – aproximativ a cincizecea parte din suma pe care Bloomberg a alocat-o controlului tutunului de-a lungul programului său (WHO FCTC, 2023; Bloomberg Philanthropies, 2023). Multe state-părți, în special țările cu venituri reduse, ajung în mod repetat în întârziere cu contribuțiile, lăsând sistemul tratatului cronic dependent de donatori externi (WHO FCTC, 2024). Într-un astfel de mediu, resursele filantropice nu doar „acoperă goluri”, ci remodelează prioritățile instituționale și înclină terenul de joc în favoarea celor care furnizează banii (Carpenter și Moss, 2014; Dal Bó, 2006).

Consecințele acestei dezechilibrări sunt vizibile în două zone cheie: baza de dovezi care informează politicile FCTC și comunitatea de ONG-uri acreditate să participe la Conferința Părților (COP). Secretariatul acreditează doar un număr restrâns de organizații de societate civilă pentru a participa la întâlnirile COP, a interveni în dezbateri, a organiza evenimente paralele și a furniza expertiză tehnică (WHO FCTC, 2025). Dintre cele 29 de ONG-uri acreditate la COP11 în 2024, cel puțin jumătate au fost fie create de entități asociate cu Bloomberg, fie depind masiv de granturi Bloomberg sau Gates (WHO FCTC, 2025; Zaruk, 2025). Unele împart personal, spații de birouri sau canale de finanțare. Altele se bazează pe fonduri administrate de terți (donor-advised funds) care ascund sursa finală a finanțării (Zaruk, 2025). Deși grupul pare divers, în practică constituie o rețea filantropică strânsă, cu o uniformitate ideologică remarcabilă (Bates, 2025).

Această consistență contează. Aproape în toate chestiunile legate de reducerea riscurilor din tutun (THR) – inclusiv țigări electronice, tutun încălzit, snus și pliculețe cu nicotină – ecosistemul finanțat de Bloomberg promovează aceleași poziții: tratamentul tuturor produselor cu nicotină ca fiind echivalente cu țigările, accent pe incertitudine, preferință pentru interdicții prudente, susținerea unor accize foarte mari, opoziție față de arome, restricționarea accesului adulților și prezentarea grupurilor independente de consumatori drept „fațade” ale industriei (Balfour et al., 2021; Warner, 2019; Zaruk, 2025). Aceste poziții contrastează puternic cu concluziile evaluărilor naționale independente din Regatul Unit, Noua Zeelandă, Olanda, Suedia și Norvegia, precum și cu rezultatele sintetizate de Cochrane și alte organisme științifice riguroase (RCP, 2016; McNeill et al., 2015; Lindson et al., 2025; Ermann et al., 2024; Levy et al., 2024).

Argumentul central al acestei lucrări nu este că filantropia ar fi în mod inerent nocivă sau că donatorii privați nu ar trebui să aibă un rol în sănătatea globală. Problema este concentrarea finanțării și influenței într-o singură coaliție de donatori, combinată cu slăbiciunile structurale ale FCTC – ceea ce a generat o formă de captură filantropică (Carpenter și Moss, 2014; Dal Bó, 2006). Într-un asemenea mediu, finanțatorii privați modelează disproporționat agenda, definesc termenii dezbaterii, selectează dovezile și promovează politici care nu reflectă neapărat cele mai bune date științifice disponibile și, în anumite contexte, produc efecte măsurabile negative asupra sănătății publice (Balfour et al., 2021; Warner, 2019).

În primul rând, sunt documentate vulnerabilitățile structurale ale FCTC: subfinanțarea cronică, dependența puternică de contribuții voluntare, procedurile opace de acreditare a societății civile și capacitatea internă limitată de a realiza evaluări independente ale dovezilor (WHO FCTC, 2021; Carpenter și Moss, 2014). Aceste slăbiciuni fac ca tratatul să depindă în mod neobișnuit de ONG-uri finanțate extern pentru ghidaj tehnic și „încadrarea” în termeni de sănătate publică (Bates, 2025; Zaruk, 2025).

În al doilea rând, este cartografiată arhitectura ecosistemului de control al tutunului finanțat de Bloomberg, utilizând dezvăluiri publice de granturi, arhive instituționale și analiză documentară. Aceasta include organizații majore precum Campaign for Tobacco-Free Kids, Vital Strategies și American Cancer Society, dar și structuri regionale și academice a căror influență este adesea mai puțin vizibilă (Bloomberg Philanthropies, 2023; Zaruk, 2025). Aceste organizații acționează ca un bloc coerent de advocacy.

În al treilea rând, studiile de caz din Mexic, India și Filipine ilustrează modul în care advocacy-ul filantropic a modelat politicile naționale de THR. În fiecare țară, ONG-uri finanțate extern au jucat un rol central în promovarea unor politici restrictive sau prohibiționiste; în fiecare caz, aceste politici s-au îndepărtat de dovezile științifice internaționale care arată că produsele nicotinice necombustibile pot reduce substanțial mortalitatea asociată fumatului (RCP, 2016; Lindson et al., 2025; Levy et al., 2024).

În al patrulea rând, aceste constatări empirice sunt plasate în contextul literaturii despre captură de reglementare, influența filantropiei și modelul „Bootleggers and Baptists” (Yandle, 1983; Carpenter și Moss, 2014; Dudley, 2018). Peisajul contemporan al controlului tutunului prezintă multe caracteristici ale acestui model: grupuri de advocacy morală aliniate cu actori organizaționali ale căror fluxuri de venit depind de menținerea unui discurs alarmist despre nicotină și de blocarea alternativelor cu risc redus (Snowdon, 2013; Warner, 2019).

Concluzia generală este că un tratat conceput pentru a servi guvernele suverane a ajuns puternic dependent de un complex filantropic unic, cu distorsiunile previzibile aferente (Carpenter și Moss, 2014). Nu este vorba despre o conspirație, ci despre un dezechilibru instituțional: când capacitatea financiară și organizațională a unui singur donator depășește capacitatea cumulată a zeci de state membre, viziunea acelui donator devine „setarea implicită” a tratatului (Bloomberg Philanthropies, 2023; WHO FCTC, 2023).

Nimic din această traiectorie nu este inevitabil. Modele transparente, pluraliste și bazate pe dovezi există în țări precum Regatul Unit, Noua Zeelandă, Suedia și Norvegia, dar ele vor rămâne doar aspiraționale dacă statele-părți nu reformează ecosistemul FCTC, nu diversifică sursele de dovezi și consiliere și nu se asigură că politicile reflectă cea mai bună știință disponibilă, și nu preferințele unor donatori externi (RCP, 2016; McNeill et al., 2015; OHID, 2022).

Tratele internaționale eșuează adesea nu din cauza unor intenții rele sau a unui design fundamental defect, ci pentru că arhitectura instituțională creează dezechilibre previzibile de putere (Carpenter și Moss, 2014; Dal Bó, 2006). Convenția-cadru pentru Controlul Tutunului (FCTC) este un exemplu clar. Creată într-o perioadă de optimism privind guvernanța globală în sănătate, la începutul anilor 2000, funcționează astăzi cu subfinanțare cronică, capacitate analitică limitată, proceduri opace de selecție a societății civile și o dependență puternică de dovezi produse extern (WHO FCTC, 2021, 2023). Aceste slăbiciuni nu reduc doar eficiența; ele fac tratatul structural vulnerabil la influența unor actori privați concentrați, cu capacitatea financiară și organizațională de a ocupa vidul rezultat (Bloomberg Philanthropies, 2023; Zaruk, 2025).

Această secțiune identifică patru vulnerabilități de bază:

fragilitate financiară

dependență structurală de contribuții voluntare

capacitate analitică și de revizuire a dovezilor limitată

un sistem de acreditare a ONG-urilor care maschează omogenitatea în spatele unei aparențe de diversitate.

Aproape toate organismele multilaterale din sănătate se confruntă cu constrângeri de resurse, dar FCTC este în mod special subfinanțat în raport cu amploarea mandatului său (WHO FCTC, 2021, 2023). Deși importanța sa politică și simbolică a crescut din 2005 încoace, baza sa financiară nu a ținut pasul.

Secretariatul FCTC funcționează cu un buget anual de sub 20 de milioane de dolari – mult mai mic decât bugetul unei agenții naționale de sănătate de dimensiuni medii și incomparabil mai mic decât sumele mobilizate de marile fundații filantropice (WHO FCTC, 2023; Bloomberg Philanthropies, 2023). Multe state-părți, în special guvernele cu venituri mai mici, întârzie plata contribuțiilor, ceea ce obligă Secretariatul să gestioneze an de an fluxuri de venit volatile (WHO FCTC, 2024).

Această lipsă de resurse modelează comportamente și stimulente. Un Secretariat subfinanțat este mai predispus să prioritizeze rezultate vizibile, ușor de comunicat mediatic, și mai puțin dispus să investească în sarcini tehnice de lungă durată, precum revizuiri de dovezi, modelare epidemiologică, evaluări toxicologice sau analize comparative de politici (Carpenter și Moss, 2014). De asemenea, este mai sensibil la preferințele donatorilor voluntari majori, care pot oferi fluxuri de finanțare stabile, aliniate propriilor agende (Dal Bó, 2006; Bates, 2025).

Rezultatul este un aparat de tratat care, în pofida misiunii sale, depinde puternic de actori externi pentru expertiză, analiză și încadrarea narativă a sănătății publice (Zaruk, 2025; Bates, 2025).

În condițiile în care contribuțiile obligatorii nu acoperă nevoile operaționale, FCTC se bazează puternic pe contribuții voluntare din partea guvernelor, agențiilor de dezvoltare și fundațiilor private (WHO FCTC, 2023). Aceste contribuții sunt aproape întotdeauna direcționate („earmarked”), ceea ce înseamnă că donatorii finanțează proiecte, priorități sau agende specifice, fără să exercite formal puterea de decizie politică.

Acest model de finanțare introduce trei distorsiuni majore.

Putere de agendă fără responsabilitate

Donatorii voluntari pot modela prioritățile FCTC prin simplul fapt că aleg ce anume finanțează. Dacă niciun donator nu finanțează o revizuire obiectivă a dovezilor privind pliculețele cu nicotină sau snus, Secretariatul nu o poate comanda (Ermann et al., 2024; Public Health Agency of Sweden, 2024; Smoke Free Sweden, 2023). Invers, dacă donatorii pompează resurse în proiecte care militează pentru interdicții de arome sau restricții severe asupra țigărilor electronice, acestea devin în fapt prioritățile dominante, indiferent de preferințele statelor-părți (Zaruk, 2025).

Dependință de traseu (path dependency)

Odată create programe finanțate de donatori – hub-uri juridice, inițiative în țări, parteneriate de cercetare sau colaborări de advocacy – acestea capătă inerție instituțională. Sunt angajați oameni, se organizează cursuri, se redactează ghiduri tehnice. Activitățile continuă chiar dacă înțelegerea științifică evoluează sau statele-părți ridică semne de întrebare (Carpenter și Moss, 2014; Dal Bó, 2006).

Influență disproporționată a unui singur bloc de donatori

Fundații precum Bloomberg Philanthropies și Fundația Gates sunt mult mai agile decât guvernele. Pot mobiliza fonduri rapid, la scară mare și cu foarte puține obstacole procedurale (Bloomberg Philanthropies, 2023; Zaruk, 2025). Acolo unde guvernele deliberează, fundațiile acționează. Asimetria este evidentă: multe state-părți abia reușesc să trimită delegați la întâlnirile COP, în timp ce ONG-urile finanțate de donatori ajung cu echipe numeroase și coordonate, suport profesionist de comunicare și seturi preambalate de recomandări de politici (Bates, 2025; WHO FCTC, 2025).

Nu este vorba de captură în sensul corupt al termenului. Este o captură structurală: un sistem atât de dependent de capitalul filantropic, încât prioritățile sale evoluează inevitabil în direcția preferințelor celor care îl finanțează (Carpenter și Moss, 2014; Dal Bó, 2006).

A treia vulnerabilitate este de natură epistemică. Secretariatul FCTC nu dispune de capacitatea științifică și analitică internă necesară pentru a evalua rapid dovezile în continuă schimbare privind reducerea riscurilor, inovația în produse, toxicologia sau efectele de substituție (WHO FCTC, 2023; Bates, 2025).

Nu există:

o unitate permanentă de epidemiologie

o echipă internă de modelare

un panel consultativ de toxicologie sau farmacologie

un consiliu științific permanent de revizuire.

În schimb, Secretariatul se bazează puternic pe rapoarte externe – multe produse de grupuri de advocacy finanțate de același bloc de donatori (Zaruk, 2025; Bates, 2025). Aceste documente prezintă frecvent selecții de dovezi, omit găsiri contradictorii și folosesc o încadrare precaută, nu o analiză a riscului relativ (Balfour et al., 2021; Warner, 2019).

Se creează astfel un circuit informațional închis:

ONG-uri finanțate de donatori produc rapoarte

Secretariatul citează aceste rapoarte în documentele oficiale

aceleași ONG-uri citează documentele Secretariatului ca validare

perspective alternative pătrund rar în sistem, din lipsă de finanțare sau de acces.

În domenii precum medicamentele sau siguranța alimentară, o dependență atât de pronunțată de un singur canal de dovezi ar fi considerată un risc major de conflict de interese (Carpenter și Moss, 2014). FCTC nu are însă nicio structură menită să garanteze pluralismul dovezilor sau să comande revizuiri independente, adjudecate competitiv (Cochrane Tobacco Addiction Group, 2025; RCP, 2016, 2024).

În pofida dovezilor robuste din Suedia, Norvegia, Japonia, Noua Zeelandă și Regatul Unit, potrivit cărora produsele nicotinice necombustibile reduc fumatul la nivel de populație (Ermann et al., 2024; Levy et al., 2024; Cummings et al., 2024; McNeill et al., 2015), ghidurile oficiale FCTC continuă să trateze aproape toate produsele cu nicotină ca fiind aproximativ la fel de nocive.

Într-un astfel de mediu, tratatul devine vulnerabil la rețele bine finanțate de advocacy care oferă „la cheie” expertiză, proiecte de reglementare și materiale de comunicare (Bates, 2025).

O ultimă slăbiciune structurală ține de modul în care FCTC admite ONG-uri în procesele sale formale. Acreditarea pentru COP este limitată la un număr mic de organizații selectate printr-un proces discreționar și opac, influențat puternic de recomandările Secretariatului (WHO FCTC, 2025).

Două probleme sunt deosebit de importante.

Diversitate aparentă, omogenitate structurală

Lista ONG-urilor acreditate pare variată: alianțe regionale, institute de cercetare, organizații anti-fumat și grupuri de advocacy. O analiză mai atentă relevă însă interconexiuni financiare și organizaționale dense (Zaruk, 2025). Multe ONG-uri acreditate depind de aceiași donatori filantropici. Unele împart personal, spațiu de birouri sau planuri strategice. Multe colaborează în litigii, campanii și redactarea de recomandări de reglementare (Bates, 2025).

Rezultatul este un bloc care vorbește cu o singură voce, deși apare ca un cor de organizații diverse.

Excluderea sistematică a grupurilor de consumatori și a celor pro-reducerea riscurilor

Organizațiile care reprezintă vaperi, utilizatori de snus sau pliculețe cu nicotină sunt sistematic respinse, de regulă pe baza prezumției de influență indirectă a industriei (Bates și Rowell, 2019). Între timp, ONG-urile care primesc milioane de la fundații private nu sunt supuse unui nivel similar de scrutin (Zaruk, 2025). Această dublă măsură asigură faptul că deliberările COP aud doar o singură parte a dezbaterii privind reducerea riscurilor.

Lipsa obligativității dezvăluirii finanțării

ONG-urile acreditate nu sunt obligate să dezvăluie:

principalii lor finanțatori

ponderea finanțării provenite de la un singur donator

rolul donatorilor în strategia sau cercetarea organizației

dacă folosesc fonduri intermediare (donor-advised) care ascund sursa ultimă a banilor.

Această lipsă de transparență împiedică statele-părți și publicul să evalueze concentrarea reală a influenței (Carpenter și Moss, 2014; WHO FCTC, 2025).

Rezultatul este un mediu al societății civile dominat de interese filantropice cu acces privilegiat la procesele tratatului.

Aceste vulnerabilități – subfinanțarea cronică, dependența de contribuții voluntare, lipsa capacității analitice interne și un sistem opac de acreditare a ONG-urilor – se combină pentru a crea un tratat neobișnuit de expus la captură filantropică. O instituție dependentă de donatori externi pentru expertiză, personal și input de la societatea civilă nu poate acționa ca arbitru imparțial în dezbaterile științifice emergente.

Statele-părți păstrează autoritatea formală, iar personalul Secretariatului acționează cu bune intenții, însă stimulentele structurale sunt mai puternice decât intențiile individuale. Atunci când capacitatea instituțională se află mai degrabă în afara guvernelor și în interiorul rețelelor de advocacy finanțate de donatori, preferințele filantropice inevitabil modelează rezultatele tratatului (Balfour et al., 2021; Warner, 2019).

Secțiunea următoare urmărește cum funcționează acest mecanism în practică, cartografiind ecosistemul finanțat de Michael Bloomberg și arătând cum a ajuns să domine FCTC.

Vulnerabilitățile structurale ale FCTC – bugetul mic, dependența de finanțare voluntară, acreditarea opacă a ONG-urilor și capacitatea analitică limitată – au creat un vid (WHO FCTC, 2021, 2023). Entitatea care a umplut acest vid mai complet decât oricare alta este Bloomberg Philanthropies. Printr-o rețea extinsă de ONG-uri, centre juridice, grupuri academice și campanii de advocacy, Bloomberg Philanthropies a devenit, de facto, principalul finanțator și coordonator al controlului global al tutunului în afara guvernelor (Bloomberg Philanthropies, 2023; Zaruk, 2025; Bates, 2025).

Înțelegerea modului de funcționare a acestui ecosistem este esențială pentru a înțelege politicile produse sub umbrela FCTC. Această secțiune descrie patru elemente ale rețelei Bloomberg:

amploarea și concentrarea finanțării

arhitectura „Bloomberg Babies”

stimulentele create de acest model de finanțare

mecanismele prin care rețeaua domină astăzi ecosistemul FCTC.

Când Michael Bloomberg a intrat în zona controlului global al tutunului, în 2007, a făcut-o cu un angajament financiar fără precedent. În următorii 15 ani, Bloomberg Philanthropies a promis peste 1,6 miliarde de dolari inițiativelor de control al tutunului – mai mult decât bugetele anuale cumulate ale Secretariatului FCTC și ale tuturor programelor OMS dedicate tutunului, în aceeași perioadă (Bloomberg Philanthropies, 2023; WHO FCTC, 2023; Zaruk, 2025).

Această finanțare ia cinci forme principale:

Granturi directe către ONG-uri majore

Printre beneficiari:

Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK)

Vital Strategies

American Cancer Society (ACS) / ACS Cancer Action Network (ACS CAN)

Action on Smoking and Health (ASH)

Global Centre for Good Governance in Tobacco Control (GGTC)

(Bloomberg Philanthropies, 2023; Zaruk, 2025)

Finanțarea centrelor academice și a echipelor universitare

Aceste instituții produc rapoarte de politici, analize epidemiologice și cercetări de suport pentru advocacy, adesea citate în materialele de briefing ale FCTC (Zaruk, 2025; Bates, 2025).

Susținerea rețelelor regionale de control al tutunului

Printre acestea se numără African Tobacco Control Alliance (ATCA) și Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), ambele jucând roluri relevante în elaborarea de politici și lobby la nivel regional (Zaruk, 2025; Bates, 2025).

Investiții în capacitate juridică și de reglementare

Bloomberg Philanthropies finanțează unități juridice care redactează legislație, oferă suport în litigii și consiliază guvernele din țările cu venituri mici și medii în privința unor reglementări restrictive asupra tutunului (Bates, 2025).

Campanii media și de comunicare

Vital Strategies implementează campanii de comunicare naționale și multinaționale, axate pe narațiuni despre „epidemia” de vapat în rândul tinerilor, mesaje de frică și modelarea opiniei publice în linie cu narațiunile preferate de Bloomberg (Balfour et al., 2021; Zaruk, 2025).

Aceste resurse sunt de durată și flexibile. Spre deosebire de granturile guvernamentale, finanțarea filantropică poate acoperi costuri de administrare, salarii, călătorii internaționale, echipe de comunicare și activități de advocacy politică. Aceasta permite organizațiilor finanțate de Bloomberg să mențină o capacitate permanentă de influențare a controlului global al tutunului (Bloomberg Philanthropies, 2023).

Rezultatul este că Bloomberg Philanthropies nu doar influențează controlul global al tutunului; îl definește în interiorul sistemului OMS/FCTC (WHO FCTC, 2023; Zaruk, 2025).

Zaruk (2025) folosește termenul de „Bloomberg Babies” pentru a descrie organizațiile create sau susținute în principal prin granturi Bloomberg. Termenul este informal, dar precis: aceste organizații nu împărtășesc doar același finanțator – ele manifestă strategii, mesaje și rețele de personal puternic aliniate.

Deși fiecare organizație are propriul brand, propriul portofoliu și structura internă, rețeaua funcționează ca un bloc coerent de advocacy. Actorii principali includ:

Campania împotriva fumatului în rândul copiilor (CTFK)

Organizația-fanion a rețelei Bloomberg. CTFK coordonează campanii globale, formează activiști, redactează legislație și conduce narațiunile anti-vapat la nivel internațional (Zaruk, 2025; Bates, 2025).

Strategii importante

Motorul de comunicare și sănătate publică al ecosistemului, responsabil pentru campanii emoționale, mesaje de mare impact și comunicare rapidă (Balfour et al., 2021; Zaruk, 2025).

Societatea Americană de Cancer / ACS CAN

Deși este o organizație veche, componenta sa de control al tutunului este acum strâns aliniată pozițiilor strategice ale lui Bloomberg (Bloomberg Philanthropies, 2023).

Acțiuni privind fumatul și sănătatea (ASH)

Istoric, o organizație de referință în anti-fumat, ASH primește astăzi finanțare semnificativă de la Bloomberg și are un rol central în coordonarea societății civile la COP (WHO FCTC, 2025).

Alianțe regionale: ATCA, SEATCA și altele

Aceste grupuri acționează ca parteneri regionali pentru implementarea mesajelor și activităților de advocacy finanțate de Bloomberg (Zaruk, 2025).

Parteneri academici și noduri de producere a dovezilor

Mai multe centre universitare primesc granturi Bloomberg pentru a genera cercetări care, în general, susțin poziții prohibiționiste (Bates, 2025).

Integrarea rețelei

În întregul ecosistem:

personalul se mută frecvent între ONG-uri

materialele de campanie sunt distribuite între regiuni

declarațiile comune sunt redactate centralizat și co-semnte

șabloanele de legislație revin în multiple jurisdicții

strategiile de mesaj sunt uniforme

campaniile publice se amplifică reciproc

(Zaruk, 2025; Bates, 2025)

Rețeaua oferă iluzia unei societăți civile diverse, dar funcționează ca o coaliție unitară și coordonată de lobby.

Înțelegerea ecosistemului Bloomberg presupune înțelegerea stimulentelor create de o finanțare filantropică stabilă.

Salarii stabile și supraviețuire organizațională

Granturile Bloomberg susțin salarii semnificativ peste media sectorului ONG de sănătate publică – adesea între 200.000 și 350.000 de dolari pe an (Zaruk, 2025). Aceasta creează dependență organizațională, deoarece menținerea acestor posturi depinde de conformarea la prioritățile donatorului.

Advocacy-ul este recompensat mai mult decât cercetarea deschisă

Finanțarea filantropică privilegiază rezultatele de advocacy, nu explorarea științifică fără prejudecăți. Organizațiile știu că producerea de analize nuanțate, ambigue sau favorabile THR poate pune în pericol finanțările viitoare (Bates, 2025). Nu este surprinzător că grupurile finanțate de Bloomberg produc rapoarte care pun accent pe riscurile pentru tineri, pe „necunoscute” și pe narațiuni moralizatoare, minimizând sau excluzând dovezile privind reducerea riscurilor (Balfour et al., 2021; Warner, 2019).

Competiție pentru favorurile donatorului

Mai multe ONG-uri dependente de același donator concurează pentru a demonstra loialitate față de agenda dorită de finanțator. Acest „efect de competiție pentru donator” împinge organizațiile către poziții din ce în ce mai radicale, de tip prohibiționist (Carpenter și Moss, 2014).

Blocarea narațiunii

Odată ce o narațiune – precum „epidemia de vapat în rândul tinerilor” – câștigă tracțiune în interiorul donatorilor, devine fixată în întregul ecosistem. Repetarea de către personal, campanii media, structuri de granturi și stimulente interne o întăresc pe toate canalele, chiar și atunci când dovezile o contrazic (Warner, 2019; Zaruk, 2025).

Vulnerabilitățile FCTC amplifică influența rețelei Bloomberg. Patru mecanisme sunt esențiale.

Dominația în acreditarea COP

Așa cum s-a arătat în Secțiunea III, la COP11:

aproximativ jumătate dintre ONG-urile acreditate au fost finanțate de Bloomberg

niciuna nu reprezenta consumatori sau utilizatori de THR

multe împărțeau finanțări, personal sau șabloane de politici

(WHO FCTC, 2025; Zaruk, 2025)

Ceea ce apare ca o plajă de „voci ale societății civile” este, în realitate, un bloc coordonat de advocacy.

Controlul asupra producției de dovezi

Capacitatea internă limitată a Secretariatului îl obligă să depindă puternic de rapoarte externe. Centrele de cercetare finanțate de Bloomberg furnizează:

rapoarte cu ritm rapid de publicare

volume mari de „policy briefs”

documente de încadrare (framing papers)

meta-analize care susțin poziții restrictive

Acestea sunt citate în mod constant în documentele OMS și FCTC (Zaruk, 2025; Bates, 2025). Se creează astfel o monocultură epistemică, în care concluziile sunt în mare parte determinate de ecosistemul de finanțare.

Influența asupra canalelor naționale de politici

ONG-urile finanțate de Bloomberg consiliază guvernele din țările cu venituri mici și medii, furnizând:

modele de legislație

proiecte de reglementări

sprijin în litigii

„briefing-uri” de politici

strategii media

(Government of Mexico, 2022; Government of India, 2019; Republic of the Philippines, 2022)

Țările care nu au o expertiză internă solidă în controlul tutunului se bazează adesea pe aceste materiale, ceea ce duce la o convergență a politicilor în jurul abordărilor preferate de donator.

Dominație prin infrastructura de comunicare

Vital Strategies derulează campanii multi-țară care pun accent pe riscurile pentru tineri și incertitudinile privind vapatul. Aceste campanii modelează narațiunile media și opinia publică cu mult înainte de începerea întâlnirilor COP (Balfour et al., 2021).

Împreună, aceste mecanisme garantează că statele-părți sunt expuse viziunii ecosistemului Bloomberg cu mult înainte de orice negociere formală.

Dominația lui Bloomberg produce patru tipuri majore de rezultate.

Convergența politicilor către prohibiție

Țările care primesc ghidaj aliniat Bloomberg tind să adopte politici similare:

interdicții de arome

interdicții asupra țigărilor electronice și produselor încălzite

interdicții asupra pliculețelor cu nicotină

taxe punitive

restricții severe de publicitate și acces

restricții dure la import

Acest lucru se întâmplă indiferent de diferențele culturale, epidemiologice sau economice.

Blocarea căilor de reducere a riscurilor

În pofida dovezilor științifice solide în favoarea THR (RCP, 2016; Lindson et al., 2025; Levy et al., 2024), grupurile finanțate de Bloomberg continuă să promoveze politici exclusiv abstinențiale, care elimină alternativele reglementate și mai sigure (Warner, 2019).

Extinderea piețelor ilicite

Țări precum Mexic și India au văzut piețele ilicite extinzându-se după adoptarea unor măsuri prohibiționiste, cu scăderea siguranței produselor și a controlului reglementar (Government of Mexico, 2022; Cruz-Jiménez et al., 2025).

Eroziunea independenței științifice

Deoarece o mare parte a dovezilor este produsă în interiorul aceluiași ecosistem de donatori, interpretările alternative pătrund cu greu în procesul de elaborare a politicilor, creând un pseudo-consens deconectat de cercetarea empirică (Bates, 2025; Zaruk, 2025).

Bloomberg Philanthropies nu s-a limitat la a aduce resurse în controlul global al tutunului. A remodelat peisajul, construind un ecosistem de advocacy unitar și bine finanțat, care domină societatea civilă, producerea de dovezi și dezvoltarea politicilor în cadrul FCTC. Rezultatul este un sistem de tratat tot mai aliniat unei viziuni prohibiționiste, dirijate de donatori, și tot mai îndepărtat de dovezile științifice contemporane. Secțiunea următoare examinează studii de caz care arată cum se manifestă această influență în practică, în Mexic, India și Filipine.

Influența Bloomberg Philanthropies asupra controlului global al tutunului devine cea mai clară atunci când analizăm studii de caz naționale. Dacă vulnerabilitățile FCTC și arhitectura ecosistemului Bloomberg creează condițiile pentru captură filantropică, la nivel național aceste dinamici se traduc în rezultate concrete de politică publică.

Această secțiune prezintă trei studii de caz – Mexic, India și Filipine – care ilustrează modul în care ONG-urile finanțate de Bloomberg au modelat traiectoriile naționale în privința tehnologiilor de reducere a riscurilor din tutun (THR). În ciuda diferențelor de guvernanță, cultură și capacitate de sănătate publică, toate cele trei țări prezintă tipare similare:

advocacy puternic al ONG-urilor pentru politici prohibiționiste

adoptarea rapidă a unor măsuri restrictive

suprimarea alternativelor necombustibile mai sigure

creșterea piețelor ilicite sau alte consecințe neintenționate.

Aceste cazuri nu sunt izolate. Ele exemplifică un tipar mai larg, în care advocacy-ul finanțat extern, amplificat de vulnerabilitățile structurale FCTC, împinge țările cu venituri mici și medii către politici ideologic uniforme, care se abat de la dovezile internaționale privind THR (RCP, 2016; McNeill et al., 2015; Lindson et al., 2025).

Mexic este unul dintre cele mai clare exemple ale modului în care advocacy-ul finanțat de donatori poate modela politicile de THR la nivel național. Totodată, arată consecințele implementării unor măsuri restrictive deconectate de realitățile epidemiologice și de piață locale.

Context

Mexic s-a confruntat istoric cu o prevalență ridicată a fumatului în rândul bărbaților și cu o piață importantă de țigarete ilicite. În ultimul deceniu, țara a devenit o țintă majoră pentru campaniile anti-tutun finanțate de Bloomberg (Zaruk, 2025). ONG-urile cu legături directe sau indirecte cu Bloomberg au avut roluri centrale în messagingul public și în designul politicilor, între care:

Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK)

Vital Strategies

Biroul Național pentru Controlul Tutunului (ONCT), sprijinit indirect prin structuri internaționale de granturi

birourile regionale PAHO/OMS, care cooperează frecvent cu rețelele finanțate de Bloomberg

Advocacy-ul ONG-urilor și alinierea guvernului

Începând aproximativ cu 2018, și mai intens în 2020–2021, ONG-urile finanțate de Bloomberg au lansat campanii de comunicare axate pe construirea unei narațiuni privind o „epidemie de vapat la tineri” în Mexic (Zaruk, 2025; Bates, 2025). Aceste campanii s-au bazat masiv pe narațiuni din SUA, în ciuda dovezilor limitate privind utilizarea pe scară largă în rândul tinerilor și a tendințelor descrescătoare ale fumatului în rândul acestora în Mexic.

Strategiile de advocacy au inclus:

campanii media de mare vizibilitate, administrate de Vital Strategies

„policy briefs” care solicitau interdicții totale asupra țigărilor electronice și produselor încălzite

coordonare strânsă cu Ministerul Sănătății din Mexic

utilizarea sprijinului ONG-urilor internaționale pentru a amplifica presiunea politică internă

Aceste grupuri au furnizat și texte de lege, care susțineau:

interdicții cuprinzătoare asupra importului, vânzării, distribuției și marketingului țigărilor electronice

restricții asupra tuturor lichidelor cu nicotină

sancțiuni penale pentru comercianți

creșteri semnificative ale accizelor asupra produselor cu nicotină, inclusiv alternativele de reducere a riscurilor

Adoptarea politicii: prohibiția devine lege

În 2022, executivul mexican a emis o ordonanță care interzicea pe scară largă țigările electronice și produsele din tutun încălzit (Government of Mexico, 2022). Decretul a reflectat fidel componentele-cheie ale propunerilor susținute de ONG-urile finanțate de Bloomberg:

interdicție asupra tuturor dispozitivelor de vapat, indiferent de conținutul de nicotină

interdicție asupra produselor de tutun încălzit

interdicție privind importul, distribuția și vânzarea

extinderea autorității de control pentru vamă și agențiile de protecție a consumatorului

Justificarea oficială s-a bazat în mare parte pe rapoarte produse sau promovate în interiorul ecosistemului Bloomberg, ignorând evaluări internaționale independente precum cele ale RCP (2016) din Marea Britanie, ministerului sănătății din Noua Zeelandă (OHID, 2022) sau dovezile din Suedia privind snus și pliculețele cu nicotină (Ermann et al., 2024; Public Health Agency of Sweden, 2024).

Consecințe: piețe ilicite și rezultate înrăutățite

Interdicția a produs rezultate previzibile:

Vânzările ilicite au crescut semnificativ, comercianții informali și rețelele de contrabandă ocupând rapid spațiul lăsat liber (Cruz-Jiménez et al., 2025).

Siguranța produselor a scăzut, prin apariția lichidelor și dispozitivelor contrafăcute.

Fumatul în rândul tinerilor adulți a crescut moderat, în linie cu reducerea disponibilității alternativelor mai sigure.

Veniturile din taxe au scăzut, în timp ce eforturile de aplicare s-au orientat spre penalizarea utilizatorilor adulți de nicotină, în locul pieței de țigarete combustibile.

Mexicul ilustrează modul în care politici prohibiționiste, împinse de advocacy extern, pot înrăutăți, în loc să îmbunătățească rezultatele de sănătate publică.

Interdicția națională a țigărilor electronice adoptată de India în 2019 este unul dintre cele mai importante exemple de politici dictate de donatori în controlul global al tutunului.

Context

India găzduiește peste 100 de milioane de fumători și se confruntă cu una dintre cele mai mari poveri de mortalitate asociate fumatului. Peisajul său de control al tutunului a fost modelat de mult timp de donatori externi, cu Bloomberg Philanthropies în rol central, prin:

Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use

prezența substanțială a CTFK

operațiunile de comunicare ale Vital Strategies

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

o rețea de ONG-uri locale finanțate prin granturi Bloomberg

Campania care a precedat interdicția din 2019

Începând cu 2017, ONG-urile finanțate de Bloomberg au intensificat campaniile care prezentau țigările electronice drept o criză în rândul tinerilor. Narațiunile au inclus:

afirmații privind o „epidemie” în rândul tinerilor, modelate după dezbaterea din SUA, deși datele indiene erau slabe

afirmații că țigările electronice provoacă cancer sau boli pulmonare, bazate pe studii interpretate eronat sau chiar retrase

teza „efectului de poartă” (gateway), nesusținută de dovezile din țări cu experiență solidă în THR (RCP, 2016; McNeill et al., 2015; Lindson et al., 2025)

ONG-urile au furnizat:

proiecte de legislație și suport juridic tehnic

„policy briefs” și justificări de reglementare

training media pentru amplificarea mesajelor privind riscurile

construirea de alianțe cu ministere cheie

Ministerul Sănătății din India a utilizat în mod repetat materiale provenite din ecosistemul finanțat de Bloomberg în declarațiile publice (Tobaccolaws.org, 2023).

Rezultatul de politică: interdicție totală

În septembrie 2019, India a adoptat o ordonanță care interzicea fabricarea, importul, vânzarea, distribuția, publicitatea și depozitarea tuturor produselor de tip e-cigarette (Government of India, 2019).

Notabil este faptul că:

Ministerul Comerțului a avertizat că prohibiția va extinde piețele ilicite

mai mulți consilieri științifici de rang înalt au pledat pentru reglementare, nu interdicție

politica Indiei a deviat puternic de la abordările bazate pe dovezi implementate în Regatul Unit și Noua Zeelandă (RCP, 2016; OHID, 2022)

Consecințe: persistența fumatului și comerț ilicit

După interdicție:

piețele ilicite de țigări electronice s-au extins semnificativ, inclusiv prin rute din Nepal și Bangladesh (Tobaccolaws.org, 2023)

tinerii au continuat să aibă acces la produse furnizate de vânzători informali, care nu verifică vârsta

fumătorii adulți au pierdut accesul la un instrument de renunțare care s-a dovedit mai eficient decât NRT (Lindson et al., 2025)

ratele de recădere în rândul foștilor fumători au crescut

India a devenit un exemplu de avertisment despre ce se întâmplă când politicile sunt ghidate de advocacy extern, în contradicție cu dovezile științifice.

Filipine oferă un contrast: arată că instituțiile puternice pot contrabalansa influența donatorilor.

Context

Filipine dispune de un mediu de reglementare relativ dezvoltat față de multe alte țări cu venituri mici și medii. Cu toate acestea, a fost de mult timp țintă pentru organizațiile finanțate de Bloomberg, inclusiv CTFK, Vital Strategies, SEATCA și ONG-uri locale dependente de granturi multianuale (Zaruk, 2025).

Faza unu: politici restrictive sub influența ONG-urilor

Între 2017 și 2020, ONG-urile finanțate de Bloomberg au reușit să promoveze:

reguli restrictive privind vânzarea de țigări electronice

propuneri de interdicții de arome

cerințe stricte de licențiere și conformitate

narațiuni de panică privind tinerii, necoroborate cu date locale

Aceste demersuri au dus la un cadru restrictiv care trata toate produsele vaporizate cu nicotină drept extrem de riscante, în pofida dovezilor limitate privind „efectul de poartă” în Filipine (Bates, 2025).

Faza doi: reacție politică și științifică

Spre deosebire de Mexic și India, Filipine a avut contragreutăți instituționale puternice:

Comisii parlamentare au organizat audieri independente, în care au fost prezentate dovezi THR din Marea Britanie, Suedia și Noua Zeelandă (RCP, 2016; OHID, 2022; Ermann et al., 2024).

Oficialii responsabili cu economia și comerțul au ridicat probleme privind extinderea piețelor ilicite.

Experți medicali au evidențiat beneficiile THR pentru fumătorii fără alte opțiuni de renunțare.

Grupuri de consumatori s-au mobilizat la nivel intern și au oferit mărturii – în pofida excluderii lor din procesele OMS/FCTC.

Organizații de retail și industrie au furnizat date de piață privind riscurile prohibiției.

Aceste forțe au contribuit la crearea unei dezbateri mai pluraliste.

Faza trei: corecție de politică prin VNP Act (2022)

În 2022, Filipine a adoptat Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act (Republic of the Philippines, 2022). Legea:

a legalizat țigările electronice și produsele din tutun încălzit sub un cadru de reglementare

a permis produse aromate pentru adulți

a transferat autoritatea de reglementare de la Ministerul Sănătății la Ministerul Comerțului și Industriei

a introdus restricții de vârstă și reguli de marketing

a stabilit standarde de produs pentru siguranță și calitate (Department of Trade and Industry, 2025)

ONG-urile finanțate de Bloomberg s-au opus actului, dar nu l-au putut bloca.

Implicații

Filipine arată că:

influența Bloomberg este puternică, dar nu absolută; instituțiile interne robuste pot evalua independent dovezile

politici de reducere a riscurilor pot apărea chiar și în fața unei presiuni internaționale coordonate

dezbaterea legislativă, consultarea publică și pluralismul științific pot corecta distorsiunile de politică induse de donatori.

Aceste trei studii de caz dezvăluie tipare constante:

Influență disproporționată a donatorilor

În toate cazurile, ONG-urile finanțate de Bloomberg au modelat narațiuni, au redactat legislație și au influențat ministerele. Influența a fost cea mai puternică acolo unde capacitatea internă a statului a fost slabă (Mexic, India).

Dependință excesivă de narațiuni importate din SUA despre tineri

Toate trei țările au adoptat mesaje importate din dezbaterea americană privind „epidemia” de vapat în rândul tinerilor, indiferent de contextul epidemiologic local.

Politici divergente de consensul științific internațional

Măsurile prohibiționiste au intrat în conflict cu:

recenziile Cochrane (Lindson et al., 2025)

rapoartele Royal College of Physicians (RCP, 2016, 2024)

datele din Suedia privind snus și pliculețele cu nicotină (Ermann et al., 2024)

dovezile din Japonia privind tranziția către tutun încălzit (Cummings et al., 2024; Levy et al., 2024)

Extinderea piețelor ilicite

În Mexic și India, prohibiția a dus la extinderea piețelor nereglementate, subminând siguranța consumatorilor.

Excluderea sistematică a vocilor consumatorilor

În fiecare țară, persoanele cele mai afectate – fumătorii – au fost marginalizate, reflectând biasurile induse de donatori în guvernanța globală.

Importanța pluralismului instituțional

Filipine demonstrează că structurile legislative, științifice și de reglementare independente pot rezista sau corecta distorsiunile de politică generate de donatori.

Studiile de caz arată că influența filantropică a lui Bloomberg nu este doar un subiect abstract de guvernanță; are consecințe imediate, concrete. În Mexic și India, politici prohibiționiste, împinse de advocacy-ul finanțat de donatori, au alimentat piețele ilicite, au redus oportunitățile de renunțare și au menținut prevalența fumatului. În Filipine, contragreutățile instituționale au permis o pivotare către o abordare de reducere a riscurilor, bazată pe dovezi.

Tiparul general este clar: rețelele de advocacy finanțate de donatori modelează cel mai eficient politicile acolo unde instituțiile sunt slabe. Acolo unde există structuri independente de decizie, narațiunile externe promovate de organizațiile finanțate de Bloomberg pot fi chestionate, moderate sau respinse.

Secțiunea următoare plasează aceste studii de caz în cadrul mai larg al teoriilor despre captură de reglementare, influența filantropică și dinamica „Bootleggers and Baptists”.

Secțiunile precedente au arătat cum Bloomberg Philanthropies, printr-o rețea coordonată de ONG-uri, centre de cercetare și organizații de advocacy, a ajuns să domine politica globală de control al tutunului. Pentru a înțelege de ce această influență este atât de puternică – și de ce produce în mod constant aceleași rezultate de politică în țări foarte diferite – trebuie să plasăm aceste constatări într-un cadru teoretic.

Această secțiune integrează trei concepte complementare:

captura filantropică , prin care finanțarea privată concentrată remodelează instituții publice

problemele principal–agent în organizațiile internaționale , care generează dependență de expertiza externă

Bootlegging Baptists 2.0, o versiune actualizată a modelului lui Bruce Yandle, privind alianțele dintre avocați morali și instituții care beneficiază material

Aceste cadre explică cum advocacy-ul finanțat de donatori devine auto-susținut, cum sunt filtrate dovezile prin agende ideologice și de ce reducerea riscurilor din tutun întâmpină bariere instituționale, în ciuda suportului științific robust.

Definirea capturii filantropice

Captura filantropică apare atunci când preferințele unui donator privat se încorporează în procesele decizionale ale unui organism public sau interguvernamental – nu prin corupție directă, ci pentru că donatorul furnizează resurse de care instituția are nevoie (Carpenter și Moss, 2014; Dal Bó, 2006).

Captura devine probabilă când:

resursele donatorului depășesc bugetul instituției

prioritățile donatorului sunt coerente, de durată și agresiv implementate

instituția are capacitate analitică internă limitată

donatorul finanțează nu doar proiecte, ci și întregul ecosistem de organizații care furnizează dovezi, advocacy și consiliere în politici.

În astfel de sisteme, donatorul modelează politica indirect, remodelând întregul mediu informațional.

De ce FCTC este deosebit de vulnerabilă

Secretariatul FCTC întrunește toate condițiile asociate cu captura filantropică:

dispune de un buget anual sub 20 de milioane de dolari și cronic instabil (WHO FCTC, 2023, 2024)

multe state-părți nu își achită integral sau la timp contribuțiile (WHO FCTC, 2021)

se bazează masiv pe contribuții voluntare, aproape întotdeauna direcționate (WHO FCTC, 2023)

nu are intern capacitate consistentă de toxicologie, epidemiologie sau farmacologie (Bates, 2025)

sistemul de acreditare a ONG-urilor permite unui ecosistem de advocacy finanțat de donatori să se prezinte ca singura voce a „societății civile” (WHO FCTC, 2025; Zaruk, 2025).

Într-un asemenea mediu, influența nu necesită constrângere sau manipulare; ea apare natural, pe măsură ce materialele finanțate de donatori devin sursa implicită de „expertiză” și ghidaj.

Captura filantropică în practică

Simptomele corespund literaturii:

prioritățile Secretariatului se aliniază strâns cu cele ale ONG-urilor finanțate de donatori (Zaruk, 2025; Bates, 2025)

documentele FCTC citează frecvent studii finanțate de donatori, excluzând adesea dovezile independente (RCP, 2016; Lindson et al., 2025)

„consensul” societății civile în cadrul COP reflectă omogenitatea rețelei finanțate de Bloomberg (WHO FCTC, 2025)

politicile naționale converg către interdicții preferate de donatori (Government of Mexico, 2022; Government of India, 2019).

Nu vorbim despre excepții, ci despre manifestări previzibile ale stimulentelor instituționale (Carpenter și Moss, 2014).

Teoria clasică principal–agent explică de ce organizațiile interguvernamentale devin adesea dependente de actori externi (Dal Bó, 2006; Carpenter și Moss, 2014).

Multipli „principali”, supraveghere slabă

Spre deosebire de o agenție națională care răspunde în fața unui singur electorat, o organizație internațională „răspunde” în fața zecilor sau sutelor de state. Aceste state:

au priorități divergente

dispun de resurse inegale

nu pot monitoriza activitatea zilnică

rareori coordonează supravegherea

se confruntă cu propriile limitări de capacitate.

Această fragmentare creează un vid în care actori externi, cu agende clare și consistente, pot exercita influență disproporționată.

Agenți în căutare de autonomie și resurse

Organizațiile birocratice caută să:

își crească bugetele

își extind influența

își mențină relevanța

evite controversele

asigure finanțări viitoare.

Contribuțiile voluntare ale fundațiilor permit Secretariatului să urmărească aceste obiective fără a depinde exclusiv de statele-părți. Acest lucru generează în mod natural o aliniere cu preferințele donatorilor (Carpenter și Moss, 2014).

Asimetrie informațională și dependență de expertiză externă

Pentru că Secretariatul FCTC:

are o capacitate tehnică internă foarte limitată

se confruntă cu evoluții rapide în știința THR

nu are resurse pentru recenzii sistematice

este presat să emită rapid ghiduri

…devine dependent de fluxul de dovezi furnizate de centrele finanțate de Bloomberg (Zaruk, 2025; Bates, 2025). Donatorul devine sursa de expertiză; Secretariatul devine clientul.

Ciclu de consolidare

Teoria principal–agent prevede un cerc vicios:

OI are capacitate limitată

ONG-urile finanțate de donatori furnizează expertiză

Secretariatul citează cercetarea finanțată de donatori

ONG-urile invocă validarea Secretariatului

factorii de decizie percep un „consens”

donatorul capătă legitimitate și influență sporite

dependența Secretariatului se adâncește.

Nu este vorba despre o conspirație, ci despre rezultatul natural al dependenței structurale.

Modelul „Bootleggers and Baptists” al lui Bruce Yandle (1983) explică alianțele dintre avocați morali (Baptiștii) și beneficiari interesați (contrabandiștii) care susțin aceleași reglementări.

Modelul original

Baptiștii promovează reglementări din motive morale.

Contrabandiștii profită financiar de pe urma acestor reglementări (de ex., prohibiția alcoolului).

De ce se potrivește modelul actualului control al tutunului

Ecosistemul Bloomberg conține:

Baptiștii (antreprenorii morali)

Acestea sunt ONG-uri și activiști care privesc orice consum de nicotină ca intrinsec nociv și pornesc de la o paradigmă exclusiv abstinențială. Ei:

consideră nicotina un viciu

văd THR ca o „amenințare”, nu ca un instrument

folosesc narațiuni moralizante („epidemia tinerilor”)

susțin interdicții, indiferent de riscul relativ

(Warner, 2019; Snowdon, 2013)

„Bootleggeri” (beneficiari instituționali)

Beneficiarii nu sunt, în mod direct, vânzători iliciți, ci actori instituționali ale căror organizații depind de menținerea unei narațiuni alarmiste:

ONG-uri de advocacy al căror model de finanțare cere „crize” continue

laboratoare de cercetare ale căror granturi sunt legate de poziții prohibiționiste

unități OMS care își extind mandatul prin noi reglementări

ministere care câștigă putere prin legi restrictive

(Carpenter și Moss, 2014; Dudley, 2018)

Acești actori nu „profită” financiar în sens clasic, ci câștigă supraviețuire organizațională, posturi, autoritate și relevanță politică.

De ce este coaliția atât de puternică

Baptiștii oferă:

legitimitate morală

narațiuni emoționale („epidemie”)

mesaje prietenoase mediatic

presiune asupra politicienilor

„Bootleggerii” oferă:

resurse financiare

personal și capacitate de advocacy

documentație „tehnică” și cercetări

șabloane de reglementare

rețele globale de comunicare

Împreună, creează o mașină de politici publice cu capacitate mare și auto-susținută (Zaruk, 2025; Bates, 2025).

Cum „Bootlegging Baptists 2.0” suprimă reducerea riscurilor

Modelul explică:

citarea selectivă a dovezilor

respingerea științei riscului relativ

excluderea experților disidenți

ostilitatea față de grupurile de consumatori

uniformizarea globală a politicilor

stimulentele politice dependente de „crize”

(Ermann et al., 2024; RCP, 2016; Lindson et al., 2025)

Amenințarea existențială: reducerea riscurilor

O intuiție centrală a acestui model actualizat: reducerea riscurilor amenință întregul ecosistem de advocacy.

Dacă fumatul s-ar reduce drastic prin adoptarea alternativelor mai sigure:

finanțările de advocacy ar deveni mai greu de justificat

influența organizațională s-ar diminua

narațiunile abstinențiale și-ar pierde forța

campaniile finanțate de donatori și-ar pierde relevanța.

Aceasta creează stimulente puternice pentru a rezista sau distorsiona dovezile privind THR (Warner, 2019; Snowdon, 2013).

Captura filantropică, dinamica principal–agent și coalițiile „Bootleggers and Baptists” se intersectează într-o explicație unificată pentru rezultatele observate.

Împreună produc:

dependență de fluxuri de dovezi finanțate de donatori

omogenitate în societatea civilă acreditată

putere de agendă concentrată într-un singur bloc de donatori

un mediu informațional auto-referențial

convergență a politicilor în țările cu venituri mici și medii

excluderea sistematică a intereselor consumatorilor

rezistență instituțională față de reducerea riscurilor.

(Zaruk, 2025; Carpenter și Moss, 2014; Balfour et al., 2021)

Nu este povestea unor „actori răi”, ci a unor stimulente greșit aliniate și a unor vulnerabilități structurale.

Acest cadru teoretic implică mai multe concluzii importante.

Un sistem capturat nu se poate reforma singur

Când dovezile, advocacy-ul și inputul societății civile provin din aceeași rețea de donatori, reforma internă devine aproape imposibilă.

Reducerea riscurilor este în mod special vulnerabilă

Pentru că THR contestă narațiunile existente și fluxurile de finanțare, sistemul o respinge, indiferent de soliditatea dovezilor.

Țările cu venituri mici și medii sunt cele mai afectate

Aceste state:

au mai puțină capacitate de reglementare

depind mai mult de ghidaj extern

sunt, prin urmare, cele mai expuse politicilor greșite (Government of Mexico, 2022; Government of India, 2019).

Independența științifică este compromisă

Structurile de finanțare instituțională modelează agendele de cercetare, tiparele de publicare și influența asupra politicilor (Bates, 2025; Zaruk, 2025).

Perspectivele consumatorilor dispar

Persoanele cel mai direct afectate – fumătorii în căutarea unor opțiuni mai sigure – sunt sistematic excluse din consultări (Bates și Rowell, 2019).

Influența lui Bloomberg asupra controlului global al tutunului nu este întâmplătoare. Ea reprezintă rezultatul previzibil al fragilităților structurale din FCTC, amplificate de finanțarea filantropică concentrată și de o coaliție moral–instituțională descrisă de modelul „Bootleggers and Baptists”. Împreună, aceste dinamici creează un ecosistem de politici dirijat de donatori, rezistent la reducerea riscurilor și izolat de dovezile științifice independente.

Secțiunea următoare explorează cum pot fi reformate structurile de guvernanță globală pentru a restabili transparența, pluralismul științific și fundamentarea pe dovezi în politicile de control al tutunului.

Dacă ecosistemul de control al tutunului finanțat de Bloomberg ar fi aliniat la consensul științific în evoluție privind nicotina și fumatul, influența sa ar fi mult mai puțin problematică. În realitate, se întâmplă opusul. Pe măsură ce evaluări naționale independente, meta-analize și studii populaționale susțin tot mai ferm beneficiile reducerii riscurilor (THR), ecosistemul filantropic care modelează politica FCTC s-a rigidizat în poziții exclusiv abstinențiale și prohibiționiste (RCP, 2016; McNeill et al., 2015; Lindson et al., 2025).

Această secțiune analizează prăpastia tot mai mare dintre dovezile științifice și advocacy-ul dirijat de donatori, explică structurile de stimulente din spatele acestei divergențe și descrie cum suprimarea THR îi afectează pe fumători, în special din țările cu venituri mici și medii.

În ultimul deceniu, un corp de dovezi relativ consistent – produs în mare parte în afara canalelor finanțate de Bloomberg – a demonstrat că produsele nicotinice necombustibile sunt semnificativ mai puțin dăunătoare decât fumatul și pot reduce în mod substanțial mortalitatea asociată.

Regatul Unit: un cadru de referință în evaluarea THR

Regatul Unit rămâne lider global în evaluarea THR. Constatările-cheie includ:

Royal College of Physicians a concluzionat că vapatul este cel puțin cu 95% mai puțin nociv decât fumatul și ar trebui promovat ca ajutor pentru renunțare (RCP, 2016, 2024).

Rapoartele Public Health England au arătat constant că țigările electronice depășesc terapia de substituție nicotinică în eficiența renunțării și că vapatul în rândul tinerilor are loc în principal la cei deja fumători (McNeill et al., 2015).

Office for Health Improvement and Disparities a reconfirmat în 2022 că trecerea de la fumat la vapat reduce semnificativ expunerea la toxine și carcinogeni (OHID, 2022).

Modelul britanic arată că piețele de THR reglementate pot susține renunțarea adultă, menținând în același timp protecția tinerilor.

Recenziile Cochrane: standardul de aur în sinteza dovezilor

Cochrane Collaboration – considerată pe scară largă drept cea mai riguroasă structură de recenzii sistematice din medicină – găsește în mod constant că:

țigările electronice depășesc toate celelalte intervenții de renunțare, inclusiv NRT (Lindson et al., 2025)

evenimentele adverse serioase sunt rare

efectele pe termen lung sunt probabil mult mai puțin nocive decât fumatul.

Metodologia Cochrane contrastează puternic cu rapoartele finanțate de donatori, care pun accent pe incertitudine sau pe interpretări alarmiste.

Epidemiologia reală: Suedia, Norvegia și Japonia

Dovezile la nivel de populație subliniază potențialul transformator al THR:

Suedia, unde snus este legal, are cea mai mică rată de fumat din lumea dezvoltată – circa 5–6% – și cea mai mică mortalitate prin cancer pulmonar din Europa (Ermann et al., 2024; Public Health Agency of Sweden, 2024).

Norvegia a înregistrat scăderi rapide ale fumatului la femei, datorită substituției cu snus.

Japonia a înregistrat o scădere istorică, de circa 30%, a vânzărilor de țigări în cinci ani de la adoptarea produselor din tutun încălzit (Cummings et al., 2024; Levy et al., 2024).

Aceste exemple arată că, atunci când alternativele cu risc redus sunt disponibile și accesibile, consumatorii se îndreaptă voluntar către ele.

Pliculețele cu nicotină: dovezi emergente

Studiile recente arată că pliculețele cu nicotină:

au niveluri foarte scăzute de toxine

nu implică ardere

au potențial solid de a înlocui fumatul

au o utilizare mai redusă în rândul tinerilor, comparativ cu alte produse cu nicotină (Ermann et al., 2024).

Având în vedere profilul farmacocinetic, pliculețele pot prezenta un risc chiar mai mic decât snus sau vapatul.

Dovezile privind consumul în rândul tinerilor: interpretări greșite și exagerări

Evaluări independente din Regatul Unit, Noua Zeelandă, Canada și UE arată constant că:

majoritatea vapatului la tineri este experimental și ocazional

fumatul în rândul tinerilor continuă să scadă abrupt acolo unde vapatul este legal (RCP, 2024; McNeill et al., 2015)

aromele sunt critice pentru renunțarea adulților

tezele privind „efectul de poartă” rămân neconfirmate

epidemia de leziuni pulmonare din 2019 (EVALI) a fost legată de produse THC ilicite, nu de vapatul cu nicotină.

Pe scurt, dovezile arată că THR este un instrument eficient, la nivel de populație, pentru reducerea fumatului și îmbunătățirea sănătății publice.

Rețeaua finanțată de Bloomberg promovează o narațiune care se potrivește din ce în ce mai puțin cu literatura științifică. Ideile sale centrale au rămas aproape neschimbate față de ipotezele de la începutul anilor 2010, în pofida exploziei de dovezi noi.

Tratarea tuturor produselor nicotinice ca echivalente cu țigările

ONG-urile finanțate de Bloomberg prezintă în mod repetat:

vapatul

produsele din tutun încălzit

pliculețele cu nicotină

snus

ca fiind „la fel de periculoase” ca țigările convenționale (Zaruk, 2025; Bates, 2025). Această încadrare ignoră toxicologia, epidemiologia și datele privind substituția.

Accent pe incertitudine pentru a justifica interdicții prudente

Strategiile retorice includ:

„Nu știm încă efectele pe termen lung.”

„Nu există nivel sigur de consum de nicotină.”

„Trebuie să acționăm înainte ca dovezile să fie clare.”

Aceasta inversează logica sănătății publice. Întrebarea relevantă este riscul relativ față de fumat, nu abstinența absolută.

Importarea narațiunilor americane despre tineri în țările cu venituri mici și medii

În Mexic, India, Africa și Asia de Sud-Est, advocacy-ul finanțat de Bloomberg folosește narațiuni originare din dezbaterea americană despre „epidemia de vapat în rândul tinerilor”, deși:

datele locale privind tinerii rareori confirmă aceste afirmații

fumatul la tineri este mai ridicat decât în SUA

piețele ilicite complică modelele de acces al minorilor

(Zaruk, 2025; Bates, 2025)

Citare selectivă și omisiuni

Cercetările finanțate de Bloomberg:

ignoră adesea dovezile din Regatul Unit, Noua Zeelandă, Suedia și Japonia

omit concluziile Cochrane

se bazează pe corelații slabe

extrapolează cazuri izolate la nivel populațional

exclud datele privind substituția și renunțarea.

Rezultatul este o narațiune „curată”, dar în dezacord cu totalitatea dovezilor globale.

Etichetarea susținătorilor THR drept „fațade ale industriei”

În loc să engageze pe fond, multe grupuri finanțate de donatori:

delegitimează organizațiile de consumatori

susțin că oamenii de știință pro-THR sunt influențați de industrie

prezintă disidența drept manipulare

(Bates și Rowell, 2019; Zaruk, 2025)

Această strategie retorică elimină posibilitatea unei dezbateri oneste bazate pe dovezi.

Trei factori susțin narațiunea anti-THR:

Stimulente organizaționale („Bootleggerii”)

ONG-urile finanțate de Bloomberg depind de granturi mari și recurente. Aceste fonduri susțin:

salarii ridicate

personal numeros

echipe media

infrastructură de advocacy

(Zaruk, 2025)

Dovezile că THR funcționează amenință justificarea continuării acestor campanii – și, implicit, finanțarea.

Absolutism moral („Baptiștii”)

Mulți activiști cred cu sinceritate că:

nicotina este, în sine, „rea”

singurul obiectiv legitim este abstinența totală

THR transmite un mesaj moral greșit tinerilor

alternativele mai sigure subminează discursul anti-fumat.

(Warner, 2019; Snowdon, 2013)

Această perspectivă este morală, nu științifică.

Dependința filantropică de narațiunile inițiale

Investițiile lui Bloomberg în controlul tutunului preced apariția pe scară largă a produselor moderne de THR. Infrastructura construită pentru a lupta împotriva țigărilor combustibile nu s-a adaptat la dovezile noi (Bates, 2025). În loc să se reformeze, apără axiomele inițiale.

Nu este un mod de gândire științific; este inerție instituțională.

Blocarea sau interzicerea alternativelor nicotinice mai sigure produce efecte previzibile.

Decese prevenibile

Modelele lui Levy și colaboratorii arată că:

adoptarea THR ar putea preveni milioane de decese

chiar și substituția parțială produce beneficii mari

întârzierile în adoptare fixează mortalitatea asociată fumatului (Levy et al., 2016, 2023).

Extinderea piețelor ilicite

Când alternativele legale sunt interzise:

cererea se mută către furnizori ilegali

siguranța produselor scade

sarcina de aplicare a legii crește

scăderea fumatului este mai lentă.

Mexic și India ilustrează acest tipar (Government of Mexico, 2022; Government of India, 2019).

Trei factori susțin narațiunea anti-THR:

Stimulente organizaționale („Bootleggerii”)

ONG-urile finanțate de Bloomberg depind de granturi mari și recurente. Aceste fonduri susțin:

salarii ridicate

personal numeros

echipe media

infrastructură de advocacy

(Zaruk, 2025)

Dovezile că THR funcționează amenință justificarea continuării acestor campanii – și, implicit, finanțarea.

Absolutism moral („Baptiștii”)

Mulți activiști cred cu sinceritate că:

nicotina este, în sine, „rea”

singurul obiectiv legitim este abstinența totală

THR transmite un mesaj moral greșit tinerilor

alternativele mai sigure subminează discursul anti-fumat.

(Warner, 2019; Snowdon, 2013)

Această perspectivă este morală, nu științifică.

Dependința filantropică de narațiunile inițiale

Investițiile lui Bloomberg în controlul tutunului preced apariția pe scară largă a produselor moderne de THR. Infrastructura construită pentru a lupta împotriva țigărilor combustibile nu s-a adaptat la dovezile noi (Bates, 2025). În loc să se reformeze, apără axiomele inițiale.

Nu este un mod de gândire științific; este inerție instituțională.

Blocarea sau interzicerea alternativelor nicotinice mai sigure produce efecte previzibile.

Decese prevenibile

Modelele lui Levy și colaboratorii arată că:

adoptarea THR ar putea preveni milioane de decese

chiar și substituția parțială produce beneficii mari

întârzierile în adoptare fixează mortalitatea asociată fumatului (Levy et al., 2016, 2023).

Extinderea piețelor ilicite

Când alternativele legale sunt interzise:

cererea se mută către furnizori ilegali

siguranța produselor scade

sarcina de aplicare a legii crește

scăderea fumatului este mai lentă.

Mexic și India ilustrează acest tipar (Government of Mexico, 2022; Government of India, 2019).

3. Scăderea ratelor de renunțare la fumat

Datele despre renunțare arată că:

vapingul este în prezent cel mai eficient ajutor de renunțare disponibil (Lindson et al., 2025)

eliminarea acestei opțiuni îi împinge pe fumători înapoi către țigări

recăderile cresc în rândul foștilor fumători atunci când accesul la produse de THR este restricționat.

4. Impact disproporționat asupra țărilor cu venituri mici și medii (LMIC)

Fumătorii din LMIC:

au mai puține resurse pentru renunțare

sunt expuși mai des țigărilor de calitate slabă

depind de piețe informale

poartă o povară disproporționată a bolilor asociate fumatului.

Politicile restrictive privind THR agravează aceste inechități (Balfour et al., 2021).

5. Stigmatizarea alternativelor mai sigure

Narațiunea „epidemiei de vaping la tineri” are ca efect:

medici slab informați

un public confuz

presă orientată spre senzațional

legi construite pe frică, nu pe date științifice (Warner, 2019).

Acest decalaj are implicații profunde:

1. Recomandările tratatului se desprind de știința actuală

Documentele FCTC reflectă narațiunile promovate de donatori, nu baza de dovezi independentă (WHO FCTC, 2023; Zaruk, 2025).

2. Suveranitatea națională este slăbită

Țările cu venituri mici și medii importă șabloane de politici susținute de donatori, în loc să deruleze evaluări independente.

3. Dispare diversitatea de politici

State foarte diferite ajung să adopte modele prohibiționiste similare, indiferent de contextul local.

4. Interesele consumatorilor sunt șterse din discuție

Fumătorii apar foarte rar ca actori în procesul de elaborare a politicilor (Bates and Rowell, 2019).

Rezultatul este o monocultură de politici globale, condusă de ideologia donatorilor, nu de știința sănătății publice.

Concluzia Secțiunii VII

Știința independentă susține covârșitor reducerea riscurilor în domeniul tutunului, însă ecosistemul de ONG-uri finanțate de Bloomberg rămâne atașat unui model de politică bazat pe abstinență totală și interdicții. Această diferență reflectă stimulente organizaționale, inerție filantropică și judecăți moralizante – nu evaluarea obiectivă a dovezilor.

Consecințele sunt substanțiale: mai puține renunțări la fumat, extinderea piețelor ilicite și menținerea prevalenței fumatului. Secțiunea următoare schițează reforme de guvernanță care ar putea realinia controlul tutunului la dovezile științifice.

Secțiunile anterioare au arătat că, în forma actuală, FCTC este vulnerabil la captură filantropică, depinde de un singur bloc de donatori pentru dovezi și input din partea „societății civile” și este orientat spre politici prohibiționiste, nu spre reducerea riscurilor (THR). Totuși, acest rezultat nu este inevitabil. Mai multe țări au implementat deja modele de guvernanță care combină protecția tinerilor cu promovarea THR, iar alte structuri multilaterale oferă șabloane pentru mai multă transparență, independență și responsabilitate.

Secțiunea aceasta descrie trei grupe de reforme:

modele naționale care arată cum poate fi integrat THR în sănătatea publică

reforme structurale pentru FCTC și OMS menite să reducă dependența de donatori

realinierea stimulentelor pentru guverne, filantropi și ONG-uri, astfel încât politicile să fie bazate pe dovezi.

Aceste reforme sunt fezabile, practice și deja funcționează în diverse jurisdicții.

Mai multe țări au implementat cu succes THR în cadrul propriilor strategii de control al tutunului. Aceste exemple oferă atât direcții conceptuale, cât și modele de politică concrete.

1. Marea Britanie: pluralism instituționalizat al dovezilor

Marea Britanie rămâne lider global în evaluarea THR. Punctele cheie sunt:

Colegiul Regal al Medicilor (RCP) a concluzionat că vapingul este cu cel puțin 95% mai puțin nociv decât fumatul și ar trebui promovat ca instrument de renunțare (RCP, 2016, 2024).

Rapoartele Public Health England au arătat constant că e-cigările depășesc terapiile de substituție nicotinică în ceea ce privește eficiența pentru renunțare și că mare parte din vapingul la tineri are loc în rândul celor care deja fumează (McNeill et al., 2015).

Office for Health Improvement and Disparities a reafirmat în 2022 că trecerea de la fumat la vaping reduce substanțial expunerea la toxine și carcinogeni (OHID, 2022).

Importanța modelului britanic nu stă doar în concluzii, ci și în proces: evaluări independente, recurente, cu metodologii transparente și accent pe riscul relativ, nu absolut.

De asemenea, Marea Britanie:

menține o separare clară între dovezi și activism; agențiile publice nu moralizează consumul de nicotină, ci îl tratează ca pe un comportament cu riscuri variabile în funcție de modul de administrare

integrează vocile consumatorilor și ale pacienților; serviciile de renunțare includ vapingul, iar medicii primesc ghiduri explicite pentru a discuta THR cu pacienții (McNeill et al., 2015).

2. Noua Zeelandă: flexibilitate și strategie bazată pe modelare

Noua Zeelandă a adoptat un cadru care combină protecția strictă a tinerilor cu sprijin explicit pentru fumătorii adulți care trec la produse cu risc redus. Abordarea include:

acces legal la produse de vaping pentru adulți

standarde clare de calitate și siguranță pentru produse

restricții ferme de vârstă și aplicare consecventă

acces la arome pentru adulți

integrarea THR în strategia „Smokefree 2025”.

Ministerul Sănătății folosește modele pentru a evalua efectele de substituție și pentru a estima impactul THR asupra sănătății populației (OHID, 2022).

3. Suedia: modelul bazat pe snus al reducerii riscurilor la nivel populațional

Experiența Suediei este una dintre cele mai puternice demonstrații reale ale THR. Pentru că snus este legal și social acceptat, Suedia a ajuns la:

prevalență a fumatului de aproximativ 5–6%

cea mai scăzută mortalitate prin cancer pulmonar din Europa

scăderi rapide și susținute ale fumatului în rândul bărbaților, cu convergență de gen în timp

protecție stabilă a tinerilor.

(Ermann et al., 2024; Public Health Agency of Sweden, 2024; Smoke Free Sweden, 2023)

Modelul suedez arată că acceptarea culturală și accesibilitatea alternativelor cu risc redus pot remodela întreg peisajul fumatului la nivel național.

Norvegia prezintă un tipar similar: disponibilitatea pe scară largă a snus a dus la scăderi rapide ale fumatului, în special în rândul femeilor. Cazul norvegian întărește ideea că alternativele necombustibile accesibile accelerează reducerea fumatului la nivel populațional.

B. Cum pot inspira aceste modele reforme la nivel global

În ciuda diferențelor culturale și de capacitate de reglementare, modelele de THR de succes au trei trăsături comune:

Reglementare bazată pe dovezi – politicile sunt ghidate de evaluări științifice sistematice, nu de narațiuni ale donatorilor.

Participarea consumatorilor – fumătorii și vaperii sunt tratați ca părți interesate, nu ca ținte pasive sau doar ca „probleme”.

Pluralism al expertizei – guvernele consultă multiple surse de dovezi, nu se bazează pe un singur ecosistem de advocacy.

Aceste caracteristici lipsesc în mare măsură din structurile actuale ale FCTC.

Pentru a reduce dependența de donatori și a recâștiga integritatea științifică, FCTC are nevoie de reforme structurale. Următoarele propuneri sunt practice și compatibile cu schimbări deja adoptate în alte regimuri multilaterale.

ONG-urile care solicită acreditare la COP ar trebui să fie obligate să declare:

primii cinci finanțatori

ponderea bugetului provenită de la fiecare

utilizarea fondurilor administrate prin „donor-advised funds”

orice implicare a finanțatorilor în strategie sau cercetare.

Aceasta ar împiedica un bloc de ONG-uri finanțate de același donator să se prezinte drept o „diversitate” de voci (WHO FCTC, 2025).

Nu mai mult de 30–40% dintre ONG-urile acreditate ar trebui să depindă majoritar de un singur bloc de donatori. Aceasta este o măsură standard de gestionare a conflictelor de interese, nu o formă de cenzură (Carpenter and Moss, 2014).

Secretariatul ar trebui să scoată la licitație, prin proceduri deschise, revizuirile de dovezi. Cerințele ar trebui să includă:

metodologii complet transparente

dezvăluirea surselor de finanțare

publicarea punctelor de vedere minoritare

analiză explicită a dovezilor privind THR.

(Cochrane Tobacco Addiction Group, 2025)

FCTC ar trebui să creeze un consiliu științific permanent, similar:

modelului IPCC în domeniul schimbărilor climatice

academiilor naționale de științe

consiliilor consultative independente pentru reglementare.

Membrii ar trebui selectați transparent, pe criterii de expertiză tehnică și echilibru geografic, și să fie independenți de fluxurile de finanțare ale ONG-urilor (RCP, 2016; Lindson et al., 2025).

Reformele ar trebui să includă:

canale prin care grupurile de consumatori să poată solicita acreditare

reguli uniforme de conflict de interese pentru toate ONG-urile – inclusiv cele finanțate de donatori privați

reprezentare regională echilibrată în rândul organizațiilor acreditate

audieri publice înainte de respingerea unei cereri de acreditare.

(Bates and Rowell, 2019)

Statele Parte ar trebui să dețină un control mai clar asupra:

analizării bugetelor Secretariatului

examinării contribuțiilor voluntare

evaluării metodologiilor de revizuire a dovezilor

comandării de evaluări independente, atunci când este necesar.

Aceste măsuri ar restabili controlul politic al tratatului în mâinile guvernelor, nu ale donatorilor (WHO FCTC, 2023, 2024).

D. Reformarea cadrului OMS pentru contribuțiile voluntare

Dependența mai largă a OMS de contribuții voluntare amplifică vulnerabilitățile FCTC. Reforme posibile includ:

1. Plafoane pentru ponderea unui donator într-un program

Niciun donator privat nu ar trebui să finanțeze mai mult de 20% dintr-un program OMS, inclusiv în domeniul controlului tutunului (WHO FCTC, 2023).

2. Audituri independente ale influenței donatorilor

Evaluări periodice ar trebui să analizeze:

concentrarea finanțării

gradul de aliniere cu prioritățile OMS

riscurile de captură instituțională

respectarea regulilor de transparență.

3. Marcarea clară a produselor finanțate de donatori

Rapoartele și documentele finanțate direct sau indirect de donatori ar trebui să indice clar sursa finanțării și rolul acesteia în designul cercetării sau al metodologiei.

4. Diversificarea surselor de finanțare

Creșteri mici, dar previzibile, ale contribuțiilor obligatorii ale statelor ar ajuta la reducerea dependenței de donatori mari (WHO FCTC, 2024).

E. Realinierea stimulentelor pentru filantropii, ONG-uri și guverne

Fără ajustarea stimulentelor, reformele structurale nu vor fi suficiente.

1. Filantropii: finanțarea „science-first”, nu „advocacy-first”

Filantropiile ar trebui să redirecționeze o parte semnificativă a finanțării către:

cercetare toxicologică și epidemiologică independentă

studii de cohortă pe termen lung

evaluări comparative ale riscurilor

infrastructură de date deschise

metodologii replicabile.

Finanțarea exclusivă a activismului, în absența unui angajament pentru știință deschisă, fixează ideologia, nu dovezile.

2. ONG-uri: separarea funcțiilor de advocacy și cercetare

Reformele interne ar trebui să includă:

„ziduri de protecție” între echipele de advocacy și cele de analiză științifică

audituri externe ale afirmațiilor științifice

publicarea datelor brute acolo unde este posibil

deschiderea către dezbatere și opinii contrare în interiorul rețelei

evitarea cadrărilor moralizante și alarmiste.

(Carpenter and Moss, 2014; Dudley, 2018)

3. Guverne: întărirea capacității de reglementare interne

Țările cu venituri mici și medii au nevoie de sprijin pentru a construi:

unități naționale pentru evaluarea THR

capacitate de revizuire a dovezilor științifice

programe de formare în științe de reglementare

mecanisme de evaluare critică a materialelor furnizate de industrie și ONG-uri.

Altfel, ONG-urile finanțate de donatori ajung, de facto, să joace rolul de autoritate de reglementare (Government of Mexico, 2022; Government of India, 2019).

F. Construirea unui regim global al reducerii riscurilor bazat pe dovezi

Dincolo de reformarea instituțiilor existente, se poate imagina o nouă arhitectură globală pentru THR:

Un organism independent ar putea menține:

arhive toxicologice

baze de date epidemiologice

modele de politică publică

standarde de siguranță pentru produse

analize comparate ale piețelor.

Accesibil tuturor statelor, acest centru ar rupe monopolul de informație al unui singur bloc de donatori.

Africa, America Latină, Asia-Pacific și Europa de Est ar putea dezvolta:

centre regionale de formare în reglementare

rețele de revizuire științifică

platforme de schimb de bune practici în politici de THR

mecanisme de consultare cu grupurile de consumatori.

Similar cu Codex Alimentarius sau ghidurile ICH, standarde globale ar putea viza:

limite pentru toxicanți

testarea produselor și a emisiilor

formularea aromelor

etichetare și ambalare

sisteme de verificare a vârstei.

Aceste standarde ar facilita piețe sigure de THR la nivel internațional.

Includerea THR în politicile de acoperire universală cu servicii medicale (UHC) și în strategiile pentru bolile netransmisibile ar muta accentul de la moralism la pragmatism de sănătate publică.

Concluzia Secțiunii VIII

Modelele naționale de THR de succes arată că o guvernanță transparentă, pluralistă și bazată pe dovezi este posibilă. Marea Britanie, Noua Zeelandă, Suedia și Norvegia demonstrează că reducerea riscurilor poate produce scăderi rapide ale fumatului fără a sacrifica protecția tinerilor sau încrederea publică.

Pentru ca și la nivel global controlul tutunului să se realinieze la știință, FCTC și OMS trebuie să adopte revizuiri independente ale dovezilor, să diversifice participarea societății civile, să limiteze capturarea de către donatori, să sporească transparența finanțării și să întărească capacitatea de analiză a statelor. Filantropiile și ONG-urile trebuie să se angajeze real în favoarea științei deschise și a pluralismului intelectual, iar guvernele – mai ales din LMIC – trebuie să-și consolideze instituțiile interne de elaborare a politicilor.

Secțiunea următoare sintetizează argumentul, descrie costurile inacțiunii și oferă recomandări practice pentru restabilirea integrității științifice și a încrederii în controlul global al tutunului.

Convenția-cadru pentru controlul tutunului (FCTC) a fost creată pentru a ajuta guvernele să reducă una dintre cele mai mari cauze prevenibile de deces din lume. Misiunea ei este legitimă, iar succesele din primii ani au fost semnificative. Totuși, arhitectura tratatului – capacitate internă limitată, subfinanțare cronică, dependență de contribuții voluntare și participare restrânsă a societății civile – l-a făcut vulnerabil la influența actorilor externi puternici. În ultimii cincisprezece ani, aceste slăbiciuni au permis Bloomberg Philanthropies să modeleze politica globală de control al tutunului într-un mod din ce în ce mai rupt de dovezile științifice independente și de realitățile fumătorilor (Bloomberg Philanthropies, 2023; Zaruk, 2025; Carpenter and Moss, 2014).

Acest articol a urmărit cum a apărut capturarea filantropică și care au fost consecințele sale.

În primul rând, fragilitățile structurale au creat un vid pe care finanțarea donatorilor l-a umplut rapid. Dependența Secretariatului de cercetare externă, sprijinul pe ONG-uri finanțate de donatori pentru inputul societății civile și lipsa capacității analitice interne au făcut ca organizațiile finanțate de Bloomberg să devină principalii furnizori de expertiză tehnică, „filtrare” a dovezilor și recomandări de politică (WHO FCTC, 2023; Bates, 2025; Zaruk, 2025). În aceste condiții, influența unei singure rețele de advocacy bine finanțate nu este o anomalie – este un rezultat previzibil.

În al doilea rând, Bloomberg Philanthropies a construit un ecosistem dens de advocacy la nivel global, regional și național. Această rețea de organizații – inclusiv CTFK, Vital Strategies, ASH, SEATCA, ATCA și ACS CAN – funcționează ca un bloc coordonat, producând cercetare, redactând legislație, formând activiști, derulând campanii media și orchestrând mesajele societății civile. Stimulentele structurale care guvernează aceste organizații recompensează narațiunile moralizante, discursul alarmist și maximalismul de reglementare, nu evaluarea detașată a dovezilor (Zaruk, 2025; Balfour et al., 2021).

În al treilea rând, acest ecosistem a produs efecte concrete. Studiile de caz din Mexic, India și Filipine arată cum ONG-urile finanțate de donatori au modelat legislația națională, promovând adesea politici prohibiționiste care blochează accesul la alternative nicotinice mai sigure, fără să reducă semnificativ fumatul (Government of Mexico, 2022; Government of India, 2019; Republic of the Philippines, 2022). Aceste politici au alimentat piețe ilicite, au crescut riscul pentru consumatori, au subminat eforturile de renunțare și, în unele cazuri, au inversat progresele în reducerea prevalenței fumatului (Cruz-Jiménez et al., 2025).

În al patrulea rând, pozițiile rețelei de ONG-uri se abat puternic de la consensul științific independent. Evaluările Colegiului Regal al Medicilor, rapoartele anuale ale Public Health England, revizuirile Cochrane, datele epidemiologice din Suedia și Japonia – toate arată că produsele nicotinice necombustibile sunt mult mai puțin nocive decât țigările și pot aduce beneficii masive de sănătate publică (RCP, 2016, 2024; McNeill et al., 2015; Lindson et al., 2025; Ermann et al., 2024; Levy et al., 2024; Cummings et al., 2024). Grupurile finanțate de donatori continuă însă să prezinte toate produsele cu nicotină ca fiind la fel de periculoase, să exagereze riscurile pentru tineri și să ignore dovezile din țările în care THR este un succes. Nu este vorba de o dezbatere de nuanță, ci de o divergență categorică.

În al cincilea rând, aceste modele se explică bine prin teoriile capturii filantropice, ale problemelor principal–agent și ale coalițiilor „Bootleggers and Baptists” (Carpenter and Moss, 2014; Dal Bó, 2006; Yandle, 1983; Dudley, 2018). Sistemul FCTC a devenit structural dependent de donatori externi, are un control intern fragmentat, iar ecosistemul informațional este dominat de o coaliție moral–instituțională care are de câștigat din menținerea unei viziuni bazate pe abstinență.

La nivel global, recomandările tratatului se îndepărtează de modelele bazate pe dovezi utilizate în țări precum Marea Britanie, Noua Zeelandă, Suedia și Norvegia și reflectă în schimb narațiunile preferate de donatori (RCP, 2016, 2024; OHID, 2022; Ermann et al., 2024). Statele care participă la reuniunile COP sunt expuse aproape exclusiv perspectivelor finanțate de donatori, în timp ce vocile disidente – grupuri de consumatori, oameni de știință independenți, clinicieni familiarizați cu THR – sunt excluse prin design (Bates and Rowell, 2019; WHO FCTC, 2025).

La nivel național, în special în LMIC, guvernele adoptă politici care nu ar rezista unei evaluări riguroase în jurisdicții cu sisteme solide de analiză științifică. Interdicțiile asupra produselor de THR duc la efecte previzibile: extinderea piețelor ilicite, scăderea siguranței produselor, reducerea renunțării și menținerea prevalenței fumatului (Government of Mexico, 2022; Cruz-Jiménez et al., 2025). Povara recade în principal asupra fumătorilor mai săraci, care au cel mai puțin acces la resurse de renunțare.

La nivel științific, un flux de dovezi dominat de donatori descurajează pluralismul intelectual, modelează agendele de cercetare și marginalizează rezultatele care contrazic narațiunea donatorilor (Bates, 2025; Zaruk, 2025). Se creează un pseudo-consens, rupt de concluziile organismelor de cercetare independente precum Cochrane, RCP sau ministerele sănătății din mai multe țări.

La nivel etic, sănătatea globală riscă să-și piardă credibilitatea. Un sistem care exclude perspectiva consumatorilor, filtrează dovezile prin canale finanțate de donatori și prezintă concluzii de advocacy drept „consens științific” nu poate pretinde că servește interesele fumătorilor cei mai vulnerabili. Devine un tip de paternalism ambalat ca expertiză de sănătate publică (Warner, 2019; Snowdon, 2013).

Totuși, argumentul acestui articol nu este pesimist. Reforma este posibilă – și realizabilă dacă există voință politică.

Țările cu capacitate internă solidă demonstrează că politici de THR bazate pe dovezi pot reduce dramatic fumatul, menținând în același timp protecția tinerilor. Marea Britanie, Noua Zeelandă, Suedia și Norvegia oferă exemple clare de ceea ce înseamnă sănătate publică ghidată de știință (RCP, 2016; McNeill et al., 2015; OHID, 2022; Ermann et al., 2024). Modelele lor – evaluări independente recurente, procese transparente pentru societatea civilă, implicarea consumatorilor și reglementare atent calibrată – sunt instructive pentru FCTC.

Reformarea FCTC presupune câțiva pași: transparență privind finanțarea ONG-urilor, limite pentru concentrarea donorilor, licitații competitive pentru revizuiri de dovezi, consilii științifice independente și mecanisme clare pentru participarea consumatorilor (Carpenter and Moss, 2014; WHO FCTC, 2025). Întărirea rolului statelor și diversificarea surselor de finanțare sunt esențiale pentru a recâștiga independența instituțională (WHO FCTC, 2024).

La rândul lor, filantropiile trebuie să treacă de la un model de advocacy închis la unul centrat pe știință deschisă și susținerea unei producții independente de dovezi. ONG-urile trebuie să separe funcțiile de cercetare de cele de lobby, să-și diversifice finanțarea și să recunoască acolo unde dovezile contrazic pozițiile tradiționale. Guvernele din LMIC trebuie să investească în capacitate științifică și de reglementare internă, astfel încât advocacy-ul extern să nu mai umple acest vid.

Miza este uriașă. Fumatul ucide peste opt milioane de oameni în fiecare an, iar majoritatea acestor decese se produc în țări cu acces scăzut la sprijin pentru renunțare și cu bariere ridicate la alternative mai sigure. Politicile care suprimă THR – prin dezinformare, interdicții sau panică morală – fixează mortalitatea prevenibilă, menținând țigările combustibile ca principal sistem de livrare a nicotinei.

Un FCTC modernizat, bazat pe dovezi, ar servi fumătorilor și sănătății publice, nu donatorilor și organizațiilor de advocacy. Ar recunoaște că utilizarea nicotinei există pe un continuum de risc, că arderea (combustia) – nu nicotina – este principalul motor al vătămării și că facilitarea trecerii la produse cu risc redus este una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică disponibile.

Alegerea este clară. Controlul global al tutunului poate continua să urmeze o ideologie de abstinență totală, definită de donatori, sau poate îmbrățișa reducerea riscurilor și se poate alinia la dovezile științifice moderne. Rămâne ca statele, oamenii de știință, filantropiile și actorii din societatea civilă să recupereze agenda controlului tutunului de la interese înguste și să redea integritatea guvernanței globale în sănătate.

1. Transparență și reforme de guvernanță pentru FCTC

FCTC ar trebui să adopte reforme care să vizeze vulnerabilitățile structurale și să reducă dependența de finanțarea concentrată a donatorilor.

ONG-urile care solicită acreditare la COP ar trebui să fie obligate să dezvăluie principalii finanțatori, ponderea finanțării de la fiecare, utilizarea fondurilor „donor-advised” și orice implicare a finanțatorilor în strategie sau cercetare (WHO FCTC, 2025; Carpenter and Moss, 2014).

Nu mai mult de 30–40% dintre ONG-urile acreditate ar trebui să depindă în principal de un singur bloc de donatori, pentru a preveni controlul de facto al „societății civile” de către un singur finanțator (Carpenter and Moss, 2014).

Secretariatul ar trebui să publice anual o evidență detaliată a contribuțiilor voluntare, incluzând identitatea donatorului și descrierea proiectelor finanțate (WHO FCTC, 2023).

Documentele Secretariatului ar trebui să indice explicit când se bazează pe materiale finanțate de donatori (Zaruk, 2025).

Aceste măsuri ar reduce opacitatea și ar tempera dominanța donatorilor.

2. Infrastructură independentă pentru dovezi

Pentru a restaura independența științifică, FCTC ar trebui să adopte mecanisme de revizuire a dovezilor inspirate de organisme precum Cochrane și Colegiul Regal al Medicilor.

Revizuirile de dovezi ar trebui atribuite prin licitații deschise către universități și grupuri de cercetare independente (Cochrane Tobacco Addiction Group, 2025).

Ar trebui creat un consiliu științific permanent, cu membri selectați pe baza expertizei și a echilibrului geografic, protejați de influența ONG-urilor și a donatorilor (RCP, 2016; Lindson et al., 2025).

Rapoartele Secretariatului ar trebui să includă opinii minoritare sau disidente, pentru a evita pseudo-consensul (Carpenter and Moss, 2014).

Documentele de advocacy ar trebui delimitate clar de evaluările bazate pe dovezi (Bates, 2025).

3. Reformarea rolului societății civile

O prezență mai echilibrată și mai pluralistă a societății civile este esențială.

Grupurile de consumatori, clinicienii și cercetătorii independenți ar trebui să poată aplica pentru acreditare la COP (Bates and Rowell, 2019).

Toate ONG-urile ar trebui să fie supuse unor standarde uniforme privind conflictele de interese, inclusiv cele finanțate de donatori privați (WHO FCTC, 2025).

Orice respingere a candidaturilor din partea societății civile ar trebui să fie motivată public și să poată fi contestată.

Aceste măsuri ar lărgi gama de puncte de vedere reprezentate în procesul FCTC.

4. Consolidarea capacității naționale

Guvernele, în special din LMIC, au nevoie de capacitate mai puternică de analiză și reglementare pentru a nu înlocui propriile procese cu advocacy-ul donatorilor.

Țările ar trebui să dezvolte unități naționale de evaluare THR, cu expertiză în toxicologie, farmacologie, epidemiologie și științe de reglementare (Government of India, 2019; Government of Mexico, 2022).

Cercetarea independentă privind pliculețele cu nicotină, snus, produsele din tutun încălzit și alte produse emergente ar trebui finanțată de organisme naționale sau regionale (Ermann et al., 2024; Levy et al., 2024).

Programe de formare independente de donatori ar trebui să sprijine ministerele în evaluarea critică a materialelor furnizate de industrie și ONG-uri.

5. Reformarea stimulentelor pentru filantropii și ONG-uri

Structura de stimulente actuală recompensează activismul, alarmismul și cadrările moralizante, nu rigoarea științifică.

Filantropiile ar trebui să acorde prioritate finanțării pentru cercetări științifice independente, infrastructură de date deschise, metodologii replicabile și studii longitudinale (Carpenter and Moss, 2014).

ONG-urile ar trebui să creeze bariere interne între funcțiile de advocacy și cele de cercetare, să publice date brute și să permită replicarea externă (Dudley, 2018).

Este esențială finanțarea pentru evaluări pe termen lung ale rezultatelor reale ale THR.

6. Standarde de produs și protecția tinerilor

Protecția eficientă a tinerilor nu necesită interzicerea produselor de THR pentru adulți.