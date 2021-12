Idei pentru o vacanță de Revelion de neuitat! Unde poți să sărbătorești intrarea în noul an

Revelionul este un motiv de fericire pentru oamenii din toata lumea. Fiecare persoana alege sa aiba experiente inedite in noaptea de 31 decembrie. O vacanta in Romania, la munte, sau o vacanta exotica este bine venita in viata fiecaruia.

Agentiile de turism au propus pachete speciale pentru Revelionul 2022. Acestia iti recomanda sa verifici inainte sa alegi o destinatie cazurile de COVID-19 din tara respectiva si sa nu uiti de certificatul verde. Pasaportul de vaccinare iti asigura intrarea la fiecare atractie turistica, in baruri, restaurante sau teatre.

Oferte Revelion 2022

Revelion Capul Verde, în premieră anul acesta, de la 1.024 de euro/persoană/șapte nopți.

Revelion Maldive (teritoriu cucerit de români la începutul lui 20201), de la 2.045 de euro/persoană/șase nopți,

Revelion Kenya, de la 1.697 de euro/persoană/șapte nopți,

Revelion Dubai, de la 919 euro/persoană/șase nopți,

Revelion Punta, de la 1.845 de euro/persoană, șase nopți.

Revelion Antalya, de la 491 de euro/persoană/cinci nopți, zbor charter, hoteluri de patru și cinci stele,

Revelion Egipt (Hurghada sau Sharm el Sheikh), zbor charter, de la 710 euro/persoană/șapte nopți.

Bulgaria este o alta tara care este pregatita sa incante turistii cu colturile de rai.

Razlog, de la 400 de euro/persoană/patru nopți,

Pamporovo, de la 252 de euro/persoană/patru nopți,

Borovets, de la 272 de euro/persoană/patru nopți,

Bansko, de la 221 de euro/persoană/patru nopți.

Romania este o alta locatie care vine cu surprize de neuitat, traditii inedite si cazari pe placul tuturor.

Sinaia- Hotel Excelsior Boutique, trei stele, 30 decembrie- 2 ianuarie, cu mic dejun inclus, 955 lei/ persoană.

Băile Felix- Hotel Palace, patru stele, 29 decembrie- 2 ianuarie, pachetul include: cină festivă pe data de 31 decembrie, cu băuturi incluse, acces gratuit la saună cu infraroșu, sauna finlandeză, Jacuzzi cu apa termală, piscină exterioară și 50% discount la accesul în Aqua Park President, 1.120 lei/persoană.

Brașov- Domeniul Dâmbu Morii, trei stele, 30 decembrie- 2 ianuarie, 1.901 lei/persoană, potrivit wall-street.ro.