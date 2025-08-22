Justitie Iașiul vrea să suspende relația de înfrățire cu Chișinăul. Decizia vine după interdicția aplicată lui Ion Ceban







Republica Moldova. Municipiul Iași va începe procedurile de suspendare a înfrățirii cu municipiul Chișinău. Acest lucru se întâmplă în urma interdicției aplicate primarului capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, de a intra pe teritoriul României și în Spațiul Schengen. Anunțul a fost făcut de edilul Iașului, Mihai Chirica, în cadrul unei emisiuni televizate.

Primarul Iașului a explicat că imposibilitatea unor întâlniri directe cu omologul său de la Chișinău. Iar acest lucru afectează grav parteneriatul de înfrățire, care are la bază schimburile reciproce și cooperarea bilaterală.

„Avem o sincopă mare și dureroasă pentru mine ca primar pentru că vorbim acum de un oraș mare, Iașiul, cu un oraș mare Chișinăul, Capitala. Lucrurile au totuși niște rezerve legate de modalitatea de comunicare. De exemplu, aceste înfrățiri sunt posibile atât timp cât eu pot merge nemijlocit la Edineț, Edinețul poate să vină nemijlocit la mine. Dar la Chișinău e o problemă foarte gravă. Pentru că în acest raport de cooperare, fiind orașe înfrățite, primarul orașului Chișinău nu poate să vină la Iași. E o mare problemă. E o problemă de suspendare de ambasade”, a menționat Chirica.

El a subliniat că legislația privind relațiile de înfrățire între orașele din România și cele din Republica Moldova presupune vizite reciproce. De asemenea și colaborare directă, condiții care nu mai pot fi respectate.

„Legea care a stat la baza elaborării rapoartelor de cooperare între orașe din România și orașe din Republica Moldova privesc într-un mod expres vizitele nemijlocite. Cooperarea directă de ambele părți, raporturile bilaterale care trebuie să continue. În acest moment, noi fiind stat membru UE și domnul Ceban neavând capacitatea de a călători în România. Eu voi fi nevoit să încep procedurile de suspendare, până la data încetării condițiilor de suspendare a drepturilor domniei sale de a intra în Spațiul Schengen”, a adăugat edilul Iașului.

Pe 9 iulie 2025, autoritățile române i-au interzis primarului Ion Ceban accesul în România și în întregul spațiu Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Alături de acesta, alți doi cetățeni ai Republicii Moldova au primit interdicții similare.

Ministra română de Externe, Oana Țoiu, a explicat că decizia s-a bazat pe documentarea unor „legături complicate” ale edilului Chișinăului cu reprezentanți ai Federației Ruse. Măsura fiind luată „din rațiuni de siguranță națională”.

Avocații primarului Chișinăului au contestat interdicția, solicitând autorității emitente revocarea măsurii. Aceștia au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a actului administrativ până la soluționarea cauzei pe fond. Ei susțin că decizia contravine drepturilor fundamentale și este lipsită de temei juridic.

La rândul său, Ion Ceban insistă că interdicția este motivată politic. Rolul de a-l „denigra” în plină campanie electorală.