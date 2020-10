Omul de televiziune Virgil Ianţu a afirmat că se simte dezamăgit de oamenii care nu cred că există noul coronavirus și care spun că boala este o făcătură. În vârstă de 49 de ani, Ianțu a relatat că a contractat o formă ușoară de COVID – 19, iar singurele simptome pe care le-a avut au fost pierderea gustului și a mirosului.

Virgil Ianțu a precizat, însă, că boala i-a afectat plămânii în proporție de aproape 10% și s-a bucurat că nu a avut și alte complicații.

„Am avut o stare neplăcută vreo patru zile. Acum sunt bine, nu m-am panicat. Am stat două săptămâni acasă, apoi am făcut și investigații, am plămânii afectați sub 10%. Nu au fost probleme. E trist că oamenii gândesc că am luat bani să promovez așa ceva. Oamenii mor, zilnic. Ei tot bani au primit? E un subiect ridicol, penibil”, a arătat Virgil Ianțu.

Vedeta de televiziune a mai spus că, pe internet, a răspuns ironic interpelărilor pe tema banilor pe care i-ar fi primit, spunând că suma ar fi fost de 60 de lei.

Nu mai suntem la teorii

„Pe mine nu mă ating vorbele neadevărate. Nu mai suntem la teorii, suntem departe. Am răspuns ironic pe Internet că am luat 60 de lei”, a povestit Virgil Ianțu în cadrul unei emisiuni TV.

La începutul acestei luni, Virgil Ianțu a anunțat că a fost depistat pozitiv la testarea pentru depistarea infectării cu noul coronavirus și a precizat că a făcut o formă ușoară a bolii.

Anunțul său a dat prilejul multor sceptici să comenteze vis-a vis de starea să de sănătate și să insinueze că ar fi primit bani ca să se declare bolnav. Mai multe comentarii cu întrebări de acest tip au fost lăsate pe contul său de socializare, fapt ce l-a determinat pe Ianțu să ia poziție. Răspunsul său a fost pe măsura așteptărilor.

Astfel, întrebat de unul dintre internauți câți bani a primit ca să se declare bolnav, Virgil Ianțu a replicat direct: „Mie: 60 de lei. Dar alții au primit mai mult”.

De altfel, nu este pentru prima oară când se vehiculează faptul că multe persoanlități publice ar fi fost mituite cu diverse sume de bani ca să se declare bolnave de COVID-19.