Deputatul liberal Florica Cherecheş a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Florica Cherecheş, care este și președintele organizației de femei a PNL, și-a făcut testul miercuri și a primit rezultaele în cursul zilei de joi. Acesta a indicat o infecţie cu SARS-CoV-2 atât pentru ea, cât şi pentru soţul şi una dintre fiicele sale.

Florica Cherecheș a precizat că nu prezintă simptomele bolii, ci doar o durere la spate, însă a fost internată în spital, împreună cu soțul său, și a primit tratament.

„Eu nu am niciun simptom de boală, singura mea problemă a fost o durere lombară, dar soţul are o tuse uşoară. Am decis să facem o testare şi imediat după ce am aflat rezultatul am fost internaţi în spital, pentru investigaţii, şi ni s-a stabilit şi un tratament”, a precizat Florica Cherecheș.

Ea a spus că va rămâne internată în spital cel puțin 24 de ore după care, în funcție de recoamandările cadrelor medicale, va intra în carantină.

„Bineînţeles, rămânem internaţi, cel puţin în următoarele 24 de ore. Apoi, în funcţie de recomandarea medicului şi de evoluţie, vom rămâne în carantină până în 28 octombrie”, a declarat Florica Cherecheş după câteva ore de la aflarea diagnosticului de infecție cu noul coronavirus.

Deputatul PNL a explicat că în ultima perioadă nu a fost prezentă la acele întruniri ale partidului care au fost organizate în spații închise, iar în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, a participat doar la acțiunile în aer liber. Aceasta tocmai pentru a se proteja de o eventuală infecție.

„În spaţiile închise am purtat mereu mască de protecţie, iar de obicei şi când am fost în aer liber. La festivităţile de Ziua Oraşului, de fapt după încheierea lor, au fost doar câteva minute când ne-am scos măştile, pentru o fotografie de grup”, a precizat deputatul PNL, conform Romania TV.

Cherecheș a mai spus că a respectat toate regulile de protecție sanitară, evitând orice contact care să fi facilitat o eventuală contaminare. Și cu toate acestea…

„Nu se poate spune că am încălcat reguli. Nu am fost într-un spaţiu închis, unde să stăm fără măşti mai mult de 15 minute şi aproape unul de celălalt”, a mai adăugat Cherecheş.

Florica Cherecheş este preşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberale din anul 2017, când a câștigat alegerile în fața contracandidatei sale, Cristina Trăilă.