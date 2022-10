Ianis Hagi și Elena Tănase le-au dat apropiaților vestea cea mare

Prietena lui Ianis Hagi, Elena Tănase, a fost pusă sub acuzare, la finalul lunii august, după un accident rutier produs în Glasgow. Două luni mai târziu, tânăra și-a recuperat permisul și a trecut, ca prin urechile acului, de posibilitatea de a avea un dosar penal.

Elena Tănase, iubita lui Ianis Hagi, jucătorul celor de la Glasgow Rangers, a fost pusă sub acuzare la finalul lunii august. Aceasta a provocat, din nefericire, un accident rutier pe autostradă, conform The Scottish Sun.

În respectivul incident ce a avut loc pe autostrada din Scoția, au fost implicate alte patru mașini. Conform surselor de la momentul respectiv, o tânără de 19 ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

La două luni de la acel incident iubita fotbalistului de la Rangers și-a recunoscut vina. A fost pusă sub acuzare de vătămare din culpă. Totuși, din fericire pentru aceasta, niciuna dintre victimele implicate în accident nu a depus plângere.

Astfel, aceasta a scăpat ca prin urechile acului de dosar penal. În schimb, a primit o amendă judiciară de 2000 de euro. În plus, permisul i-a fost suspendat 90 de zile. Cum această perioadă a trecut deja, și-a recuperat și permisul de conducere. Totuși, a trebuit să mai plătească daune victimelor implicate, dar de acest aspect s-a ocupat firma de asigurări.

Ianis Hagi ar putea pleca de la Rangers

Deși nu s-a recuperat, Ianis Hagi va intra, în vara lui 2023, în ultimul an de contract. Astfel, oficialii echipei Glasgow se tem că jucătorul de 23 de ani va atrage interes din partea altor echipe încă din această iarnă.

În aceeași situație se află și Alfredo Morelos și Ryan Kent. Practic trei dintre cei mai importanți jucători ai echipei de pe „Ibrox Park”.

Conform presei din Scoția, cei de la Rangers se tem că ei vor fi tentați să nu își dorească prelungirea contractelor pentru a putea pleca liberi de contract în vara anului 2024. În acest caz, clubul scoțian ar urma să fie nevoit să îi cedeze chiar mai devreme, pentru a obține sume de transfer în schimbul lor.

Lotul lui Rangers are nevoie de o regenerare, cu mai mulți jucători care intră în ultimul an de contract în vara viitoare. Clubul se teme că 3 jucători importanți vor intra în ultimul an: Ianis Hagi, Morelos și Ryan Kent. Acest trio va atrage cu siguranță interes în ianuarie. Hagi lipsește deja de foarte mult timp. Creativitatea, versatilitatea și talentul său cu mingea la picior sunt regretate de Rangers”, au notat cei de la The Scotsman.