Sport Ianis Hagi se desparte de Alaves. Mijlocașul a hotărât ce va face din vară







Ianis Hagi nu va mai rămâne în Spania, la Deportivo Alaves din vară, când expiră împrumutul de la Rangers. Mijlocașul român se va întoarce în Scoția, dat fiind că mai are un an de contract.

Pentru fotbalistul român urmează o perioadă încărcată, atât în plan sportiv cât și personal. Fiul lui Gică Hagi are programată nunta religioasă, în această vară, chiar în ziua finalei de la Euro 2024. Totodată el își va încheia socotelile cu echipa la care a fost împrumutat, Alaves și va reveni în Scoția.

Ianis Hagi revine în Scoția

Fotbalistul român se întoarce în Scoția la finalul acestui sezon din La Liga. Ianis Hagi a prins doar 53 de minute, în teren, la echipa de împrumut. Drept urmare, nu are prea multe motive să rămână în Spania. Mijlocașul român a declarat că mai are un an de contract cu Rangers.

Pe lângă schimbările din cariera sportivă, tânărul Hagi mai are un eveniment important, în această vară. El urmează să se căsătorească cu Elena Tănase, nunta fiind programată pe 14 iulie, chiar în ziua finalei EURO 2024. Dat fiind acestea, Ianis crede că trebuie să aibă o atitudine pozitivă.

„Se întâmplă foarte multe chestii în 3-4 luni. Da, şi nunta! De asta zic, sunt foarte multe chestii care mă aşteaptă şi nu cred că este momentul să fiu negativ”, a spus Ianis Hagi.

Mijlocașul a făcut un meci frumos

Ianis Hagi a intrat în meciul cu Columbia (2-3), iar acest lucru s-a văzut și în jocul de pe teren. În minutul 84 a fructificat o eroare a lui Rios și a înscris în poarta columbienilor. La finalul meciului, fotbalistul a declarat că nu-și face griji pentru locul său în lotul Naționalei la Euro 2024. Ianis Hagi a declarat că deși joacă puțin la club, se simte foarte bine.

„Mă simt foarte puternic, cred că de fiecare dată când am intrat pe teren sezonul ăsta am făcut-o bine. Au fost două teste în care staff-ul a vrut să găsească câteva răspunsuri. De exemplu, e prima dată când joc la națională «optar». Nu cred că se pune problema de formă, mereu când am intrat, am jucat foarte bine, repet. Ce depinde de mine fac. Mingea este altundeva, eu îmi aștept șansa. Mister îmi știe mentalitatea, știe cine sunt. A înțeles situația actuală. Îi mulțumesc că a venit în ianuarie să vorbească cu cei de la club”, a declarat Ianis Hagi la finalul partidei.

Edi Iordănescu impresionat de Ianis Hagi

Ianis Hagi speră să facă o figură frumoasă, cu echipa României, la Campionatul european din Germania. De altfel, a și fost avertizat de selecționerul Edi Iordănescu şi trage tare să prindă un loc în lotul tricolorilor pentru Euro 2024.

Selecționerul Iordănescu i-a dat o șansă în repriza secundă a meciului cu Columbia, pierdut cu 3 - 2 de România. Iar Hagi a intrat în teren și a înscris. La finalul meciului, Iordănescu a apreciat evoluția mijlocașului spunând că a dat încredere celorlalți jucători.