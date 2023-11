Mihai Stoichiță, declarația care îl va înfuria pe Hagi. Ce spune despre Ianis

Mihai Stoichiță, director tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), a declarat că Ianis Hagi nu a ajuns la nivelul tatălui său Gică Hagi. El consideră că fotbalistul de la Deportivo Alaves este talentat, dar că nu a arătat, momentan, tot ce poate.

Mihai Stoichiță, despre Ianis Hagi

„E un jucător foarte bun, dar care n-a ajuns încă la nivelul tatălui. Nu trebuie să punem presiune pe el, este un jucător talentat, de alt gen și care poate va scrie și el istorie”, a declarat Mihai Stoichiță înaintea meiului cu Israel.

Ianis Hagi a jucat la FC Viitorul Constanța (actuala Farul Constanța), Fiorentina, KRC Genk, Rangers și Deportivo Alaves. La echipa națională, fiul lui Gică Hagi a debutat în noiembrie 2018, sub comanda lui Cosmin Contra, la 20 de ani și 26 de zile. De atunci, el a bifat 27 de prezențe în echipamentul tricolorilor și a reușit să marcheze două goluri.

Mihai Stoichiță, scandal cu Ianis Hagi

Stoichiță a vorbit multă vreme și despre accidentarea suferită de Ianis Hagi în 2022. Fiul lui Gică Hagi a declarat că îl respectă foarte mult pe directorul tehnic de la FRF, dar că nu trebuie să vorbească în numele lui. Tânărul a mai spus că se simte foarte bine și că este gata de orice meci.

„Fizic, mă simt bine. Știu că lume vorbește mult despre accidentarea mea, am văzut acest lucru…Au trecut 9 luni de la accidentarea mea, am văzut că și nea Stoichiță a spus că încă îmi revin după accidentare, dar e total neadevărat. Îl respect foarte mult pe Mihai Stoichiță, face parte din familia noastră, familia naționalei, ar trebui să cunoască chestiile astea. Accidentarea a fost acum 10 luni, dar acum sunt pregătit, am jucat 9 meciuri în ultimele două luni!

Fizic, mă simt nemaipomenit, statisticile mele sunt foarte bune, mai bune decât cele de dinainte de accidentare. Chiar nu mai vreau să discut despre această accidentare, care face parte din trecut”, a spus Ianis Hagi.

Ianis Hagi are planuri mari

Fiul lui Gică Hagi a mai spus că apreciază îngrijorarea oamenilor, dar că este cazul să se oprească din a comenta. El a declarat că va juca până îl vor lăsa picioarele.

„Pentru România, voi juca până mă lasă picioarele! Chiar aș vrea să nu se mai discute despre accidentare. Apreciez că lumea e îngrijorată de situația mea. O spun acum și sper că e pentru ultima oară. Sunt foarte bine!”, a spus fotbalistul.