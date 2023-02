Ianis Hagi, scos din lotul lui Rangers după ce s-a recuperat. De ce nu a fost folosit internaționalul român

Ianis Hagi a revenit după accidentarea suferită în urmă cu un an. Primul meci oficial în care fotbalistul român a jucat în acest an a fost pe 28 ianuarie. Antrenorul lui Rangers l-a introdus pe Ianis în minutul 72 al partidei împotriva lui St. Johnstone, din etapa trecută. Sportivul a fost aplaudat de toți suporterii care au venit pe Ibrox Stadium. În ultimul meci disputat de scoțieni fiul lui Gică Hagi nici măcar nu a fost inclus în lot.

Rangers ocupă locul doi în campionatul din Scoția, la nouă puncte în spatele campioanei în exercițiu Celtic. Fanii scoțieni se așteptau să îl vadă, din nou, pe Ianis Hagi. Antrenorul Michael Beale a explicat de ce fotbalistul român nu a făcut deplasarea. Tehnicianul a venit pe banca echipei la sfârșitul anului trecut. Rangers a câștigat meciul împotriva lui Hearts, scor 3-0.

De ce Ianis Hagi nu a fost inclus în lotul lui Rangers

Michael Beale a declarat, înainte de debutul lui Ianis din acest an, că este bucuros că se poate baza și pe atacantul român, chiar dacă nu este pregătit să joace 90 de minute. „Hagi nu este accidentat, dar nu este încă pregătit să joace fiecare meci. Situația sa va fi gestionată treptat”, a explicat antrenorul după ce fotbalistul român nu a fost inclus în lotul pentru meciul cu Hearts.

Ianis Hagi s-a accidentat în luna ianuarie a anului trecut într-un meci de cupă. În ciuda duratei lungi de recuperare, conducerea lui Rangers a decis să îi prelungăsească contractul fotbalistului. Internaționalul român a semnat o nouă înțelegere cu clubul scoțian care este valabilă până în 2026. Ianis spunea, după semnarea contractului, că istoria lui Rangers îl face să fie un jucător mai bun la fiecare meci.

„Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea și le-am oferit amintiri foarte bune fanilor, dar încă simt că nu am făcut tot ce îmi doresc. Mai am o mulțime de lucruri de arătat și de oferit acestui uimitor grup de oameni din Rangers, precum și fani, abia aștept până mă întorc”, a mai spus Hagi după semnarea prelungirii, potrivit Fanatik.