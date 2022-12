Un nou contract uriaș pentru Ianis Hagi. „Este o persoană care a avut un impact foarte mare pe teren”

Ianis Hagi a semnat un nou contract, prelungit, cu Glasgow Rangers. Fiul lui Gică Hagi a declarat că mai are multe lucruri de arătat și că vrea să facă istorie în fotbal, chiar dacă este accidentat în acest moment.

„Istoria pe care o are acest club te motivează în fiecare zi pe teren şi în afara terenului să fii un jucător mai bun şi o persoană mai bună. Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea şi le-am oferit amintiri foarte frumoase fanilor, dar încă simt că nu am făcut tot ce îmi doresc. Mai am o mulţime de lucruri de arătat şi de oferit acestui extraordinar grup de la Rangers, precum şi fanilor, abia aştept să revin”, a declarat fotbalistul.

Și tehnicianul Michael Beale a declarat că este o mare realizare pentru club să îl aibă în echipă pe un fostbalist care a avut un impact uriaș pe teren. „Va fi un mare câştig pentru noi când va reveni după accidentare. Personalitatea lui şi profesionalismul remarcabil sunt un plus pentru grupul nostru şi aştept cu nerăbdare să lucrez cu el şi mai aproape când va reveni pe teren”, a afirmat Beale.

Ianis Hagi, contract permanent cu Glasgow Rangers

După reușitele lui Ianis Hagi, Glasgow Rangers a cerut un contract permanent cu sportivul.

„Hagi, 24 de ani, s-a alăturat iniţial echipei sub formă de împrumut, în ianuarie 2020, şi a avut un impact imens în acele luni înaiantea încheierii sezonului, inclusiv o dublă de neuitat la meciul cu Braga din Liga Europa. Impactul a fost atât de mare în acele 13 meciuri încât transferul a fost făcut permanent vara, iar de atunci el a jucat încă de 73 de ori, înscriind 15 goluri”, se arată pe site-ul clubului scoţian.

Ianis Hagi s-a accidentat în luna ianuarie, dar nu a renunțat la antrenamente. Glasgow Rangers a anunțat că fiul lui Gică Hagi este așteptat să revină pe teren cu forțe proaspete.

„Toţi cei de la Rangers îl aşteaptă cu nerăbdare pe Ianis să revină pe teren într-un viitor nu prea îndepărtat”, a adăugat clubul, potrivit News.