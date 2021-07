Ianis Hagi a fost titular, duminică seara, în partida amicală pe care formația sa, Glasgow Rangers, a disputat-o împotriva celor de la Real Madrid. Campioana Scoției s-a impus cu scorul de 2-1, după ce „galacticii” au intrat în avantaj la vestiare, după 45 de minute. Odegaard a deschis scorul în minutul 8, apoi pentru gazde au punctat Sakala (55) și Cedric Itten (77). În minutul 76, Real Madrid a rămas cu un om mai puțin pe teren, după ce Nacho a fost eliminat pentru cumul de cartonașe.

Ianis Hagi a fost pe teren 60 de minute în Glasgow Rangers – Real Madrid

Carlo Ancelotti, antrenorul celor de la Real Madrid, a folosit în mare măsură o formație compusă din jucători necunoscuți. Fotbaliștii „cu nume”, care au apărut pe „Ibrox Park” au fost Odriozola, Nacho, Marcelo, Odegaard, Isco şi Rodrygo. Ianis Hagi a fost titular și a jucat până în minutul 60, atunci când a fost schimbat.

Într-un interviu acordat pentru cotidianul spaniol „AS”, Ianis Hagi a vorbit despre antrenorul său, Steven Gerrard.

„Este o șansă foarte mare să fiu antrenat de o asemenea legendă. E un antrenor de top. Învăț în fiecare zi de la el, iar mentalitatea pe care o promovează în vestiar mă motivează. E un câștigător. Tot stafful tehnic are grijă de cele mai mici detalii, te pregătesc corespunzător pentru fiecare joc.

A vorbit la superlativ despre Steven Gerrard

Steven Gerrard are acea mentalitate englezească de a fi 100% la fiecare meci, de la început la sfârșit. Nu numai la meciuri, ci în fiecare zi. Am crescut cu sfaturile tatălui meu și am văzut multe asemănări între mentalitățile celor doi – modul în care gândesc și modul în care tratează sportul, antrenamentele, meciurile. Să-l ai pe Steven Gerrard antrenor e un plus important”, a afirmat internaționalul român.

„Tata este probabil persoana cea mai exigentă cu mine, dar cred că e un lucru bun. Așa m-a crescut, nu numai ca fotbalist, ci și ca om. De fiecare dată când făceam ceva greșit pe teren sau în afara lui, el era primul care îmi spunea și încerca să mă facă să înțeleg ce e bine și ce e rău. M-a ajutat foarte mult, mereu discută despre fotbal și încheiem discuțiile într-un mod pozitiv. Sunt omul care sunt datorită lui și a mamei mele, desigur. Sunt foarte mândru că am acești părinți”, a mai afirmat Ianis, vorbind și despre Gică Hagi.