Sport Ianis Hagi pleacă de la Glasgow Rangers. Scoțienii au anunțat că nu-i prelungesc contractul







Ianis Hagi (26 de ani) își încheie, în această vară, aventura la gruparea scoțiană Glasgow Rangers. Oficialii „alb-albaștrilor” au anunțat, azi, că internaționalului român nu îi va fi prelungit contractul ce expiră la finalul sezonului.

Alături de mijlocașul ofensiv, de Rangers se vor mai despărți alți doi fotbaliști. Iar cei împrumutați nu vor mai fi păstrați. „Putem confirma astăzi că Ianis Hagi, Leon Balogun și Tom Lawrence vor părăsi clubul la expirarea contractelor. Jucătorii împrumutati Václav Cerny, Neraysho Kasanwirjo și Rafael Fernandes se vor întoarce în cluburile lor mamă.

Toată lumea de la Rangers mulțumește jucătorilor care pleacă pentru timpul petrecut la club și le urează mult succes în viitor”, a fost mesajul pe care l-au transmis conducătorii celor de la Glasgow Rangers pe contul de Facebook.

Despărțirea de Hagi jr. nu e o surpriză, în condițiile în care el avea un salariu de aproximativ 1.700.000 de lire sterline, anual. Un venit considerat a fi mult prea mare în raport cu evoluțiile neconvingătoare în majoritatea timpului în care a apărut pe teren. În plus, din 2020, de când a semnat cu formația scoțiană, Ianis nu a reușit să se impună clar printre titulari. În ediția 2023 - 2024 a fost împrumutat la Deportivo Alaves, grupare care lupta pentru salvarea de la retrogradare în Primera Division, dar nu a dat randament.

Mesaj de adio

Fotbalistul „tricolor” a vorbit despre cea a însemnat aventura trăită în Scoția, la Glasgow Rangers

„E un club cu istorie, a fost o onoare să joc aici. Un vis pe care fiecare copil îl are. Am venit aici ca un copil, plec mult mai matur. Asta simt. Am avut momente frumoase, am avut și câteva mai complicate. Ibrox e special, știu pe ce principii a fost clădit acest club. A fost o aventură incredibilă pentru mine!”