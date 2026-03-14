Hyundai suspendă vânzările SUV-urilor Palisade și anunță rechemarea vehiculelor în SUA și Canada după un incident fatal, 

Hyundai Motor a anunțat vineri că suspendă temporar vânzările anumitor versiuni ale modelului Palisade și inițiază o campanie de rechemare pentru unele vehicule din anul de model 2026 în Statele Unite și Canada, potrivit Reuters..

Decizia vine după ce producătorul auto a identificat o posibilă problemă legată de funcționarea scaunelor electrice și după un incident petrecut recent în statul Ohio, în care o fetiță de doi ani și-a pierdut viața.

Compania sud-coreeană a precizat că măsura vizează anumite SUV-uri Hyundai Palisade, iar investigațiile sunt în curs pentru a stabili toate circumstanțele care au dus la incident.

Potrivit producătorului auto, vânzările pentru versiunile Hyundai Palisade Limited și Calligraphy sunt în prezent suspendate în America de Nord. Măsura a fost luată după ce compania a constatat că scaunele electrice din rândurile doi și trei ar putea să nu detecteze corect contactul cu un ocupant sau cu un obiect.

Hyundai a transmis că problema ține de modul în care sistemul ar trebui să identifice prezența unui obstacol atunci când scaunul este acționat electric.

Într-o declarație oficială, compania a explicat: „vânzările pentru versiunile Hyundai Palisade Limited și Calligraphy sunt în prezent suspendate deoarece scaunele electrice din al doilea și al treilea rând ar putea să nu detecteze contactul cu un ocupant sau cu un obiect așa cum este prevăzut”.

Autoritățile și compania analizează în prezent situația pentru a determina amploarea problemei și pentru a stabili soluțiile tehnice necesare.

Hyundai a confirmat că este la curent cu un incident grav care a avut loc la începutul lunii martie în statul Ohio. Potrivit informațiilor transmise de companie, incidentul a avut loc pe 7 martie și a implicat un vehicul Palisade.

Producătorul auto a precizat că „este la curent cu un incident fatal care a implicat un Palisade și care a avut loc pe 7 martie”.

În acel caz, o fetiță de doi ani a murit, iar circumstanțele exacte sunt analizate. Compania nu a oferit detalii suplimentare despre modul în care s-a produs incidentul, însă a confirmat că desfășoară verificări interne și colaborează cu autoritățile.

Pe lângă suspendarea temporară a vânzărilor, Hyundai a anunțat că va rechema anumite SUV-uri Palisade din anul de model 2026 aflate pe piața din Statele Unite și Canada.

Rechemarea are scopul de a remedia potențiala problemă identificată la scaunele electrice din rândurile doi și trei. Astfel de campanii sunt folosite frecvent de producătorii auto pentru a corecta defecte tehnice sau pentru a actualiza sisteme ale vehiculelor care ar putea afecta siguranța.

Compania nu a precizat deocamdată numărul exact de vehicule care vor fi incluse în această campanie, însă a transmis că lucrează la identificarea tuturor unităților afectate.

Hyundai a indicat că proprietarii vehiculelor vizate vor primi notificări cu privire la pașii care trebuie urmați pentru remedierea problemei.

În paralel cu rechemarea vehiculelor și suspendarea vânzărilor pentru anumite versiuni, Hyundai continuă evaluarea tehnică a sistemului de scaune electrice.

Producătorul auto a menționat că măsurile anunțate au fost adoptate preventiv, în timp ce compania analizează modul în care funcționează sistemul și posibilele scenarii în care acesta ar putea să nu detecteze prezența unui obstacol.

Rezultatele investigației ar putea conduce la actualizări tehnice sau la alte măsuri suplimentare.