Monden Hugh Jackman revine în rolul lui Wolverine. Cu ce vor fi luați prin surprindere fanii







Hugh Michael Jackman, născut la 12 octombrie 1968 în Sydney, Australia, este unul dintre cei mai mari și apreciați actori. Provenind dintr-o familie de origine britanică cu cinci copii, el și-a început educația la Școala Publică Pymble și Knox Grammar School, ulterior absolvind Universitatea de Tehnologie din Sydney cu o diplomă în comunicare.

Hugh Michael Jackman revine în rolul lui Wolverine

Se pare că Hugh Jackman revine oficial în rolul lui Wolverine în viitorul film Deadpool 3.Filmul va explora relația dintre Wolverine și Deadpool, cunoscuți ca rivali în benzile desenate​.

Hugh și-a făcut debutul în televiziune, cu un rol principal în serialul ABC Correlli în 1995. Succesul în teatru a venit prin interpretări memorabile în producții precum Oklahoma! la Royal National Theatre din Londra și The Boy from Oz pe Broadway, pentru care a primit un premiu Tony.

Cum a ajuns la Hollywood

Acesta a devenit faimos la Hollywood în anul 2000, odată cu rolul Wolverine din X-Men, personaj pe care l-a interpretat în multiple filme ale francizei până în 2024. Actorul a jucat și în Kate & Leopold, Les Misérables, The Greatest Showman, Prisoners și The Son. Pentru interpretarea din Les Misérables a primit un Glob de Aur, iar The Greatest Showman i-a adus o nominalizare la Oscar.

Realizările sale profesionale includ două Globuri de Aur, un premiu Emmy pentru prezentarea Premiilor Tony, și distincția de Companion al Ordinului Australiei în 2019.

Hugh Michael Jackman a avut mari probleme

Actorul este implicat în acțiuni filantropice, operează o linie de cafele în New York numită Laughing Man Coffee, ale cărei venituri sunt direcționate către cauze caritabile, și și-a înființat propria companie de producție cinematografică, Seed Productions. Acesta a fost căsătorit timp de 27 de ani cu actrița Deborra-Lee Furness, până la divorțul din 2023, împreună având doi copii adoptați.

Într-o perioadă, Hugh Michael Jackman s-a confruntat cu probleme carcinoame bazocelulare, iar apoi a devenit susținător activ al conștientizării riscurilor expunerii la soare, potrivit Forbes.