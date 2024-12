Monden Sportul românesc, lovit încă de o tragedie. Ne-a părăsit o mare campionă olimpică







Doliu în lumea sportului românesc. Ecaterina Oancia Iane, fosta campioană olimpică şi mondială a României, a murit, marţi, la vârsta de 70 de ani, anunță Federaţia Română de Canotaj pe pagina sa de Facebook.

A murit celebra campioană olimpică

Federaţia Română de Canotaj a anunțat, pe plaforma de socializare Facebook, că fosta campioană olimpică şi mondială, Ecaterina Oancia Iane, s-a stins din viață, marţi, la vârsta de 70 de ani.

Sportiva, care a lăsat în urmă o întreagă carieră, a fost triplă medaliată olimpică, la Los Angeles 1984 şi Seoul 1988, cu aur, argint şi bronz, dar şi triplă campioană mondială. Pe lână aceste premii importante, Oancia mai avea alte 25 de titluri naționale.

„Anunţăm cu mare tristeţe în suflet trecerea în nefiinţă a doamnei Ecaterina Oancia Iane, sufletul canotajului românesc, multiplă campioană olimpică şi mondială, un cârmaci de excepţie, un antrenor pasionat şi un arbitru respectat'”, se arată în mesaj.

Născută pe 25 martie 1954, la Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş, Ecaterina Oancia Iane a scris istorie în sportul românesc, alături de care a rămas şi după retragerea din activitatea competiţională. În 2004, a fost decorată cu Ordinul ''Meritul Sportiv'' clasa I.”, informează Federaţia Română de Canotaj.

Primii ani din viață

Ecaterina Oancia Iane a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, că nu are amintiri din primii doi ani din viață petrecuți în Târgu Mureș. Tatăl său a fost domiciliat forțat în oraș, astfel, nu avea rude. Cu toate acestea, datorită sportului, marea campioană a legat prietenii și a reușit să vadă frumusețea orașului.

„Tata a avut domicilul forțat acolo. Nu am rude în Târgu Mureș. Nu am amintiri din primii doi ani de viață petrecuți acolo. Am, însă, prieteni în Târgu Mureș datorită sportului. Am fost de mai multe ori acolo, ultima oară în martie anul acesta. Un oraș foarte frumos, cu oameni frumoși. Apoi am locuit numai în București, pe strada Antim. Casa ne-a fost demolată în 1984 pentru Bulevardul Socialismului și Casa Poporului”, susține Ecaterina Oancia Iane, conform Născutpentrusport.ro