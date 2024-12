Monden A murit unul dintre cei mai mari actori. Talentul său l-a impresionat și pe Steven Spielberg







A murit Niels Arestrup, actorul franco-danez și muza regizorului Emilia Pérez, Jacques Audiard. Acesta a jucat în lungmetraje internaționale precum War Horse al lui Steven Spielberg și The Diving Bell and the Butterfly al lui Julian Schnabel. El avea 75 de ani și se lupta cu o boală gravă.

A murit marele actor Niels Arestrup

Soția lui Arestrup, Isabelle Le Nouvel, a anunțat tragica veste. Aceasta a declarat că actorul a murit „la sfârșitul unei lupte curajoase împotriva bolii”.

Arestrup va fi legat pentru totdeauna de Audiard și de interpretările sale din filmele regizorului The Beat That My Heart Skipped (2005) - interpretându-l pe tatăl criminal al viitorului pianist de concert al lui Romain Duris - și A Prophet (2009), în care întruchipează un terifiant șef mafiot corsican care își conduce operațiunile din închisoare.

Niels Arestrup a câștigat pentru ambele roluri premiul César pentru cel mai bun actor în rol secundar, echivalentul francez al Oscarului, iar interpretările i-au consolidat imaginea de personaj negativ pe ecran. El a obținut al treilea César în 2014 pentru The French Minister de Bertrand Tavernier, o comedie despre diplomația franceză.

A fost un actor excepțional

Publicul anglofon îl va recunoaște pe Arestrup pentru rolul bunicului francez blând din War Horse (2011). De asemenea, a apărut în dramele lui Schnabel nominalizate la Oscar The Diving Bell and the Butterfly (2007) și At Eternity's Gate (2018).

„Am fost uimiți de forța interpretării sale și de prezența sa magnetică în fața camerelor lui Jacques Audiard, Bertrand Tavernier, Julian Schnabel sau Albert Dupontel. Va rămâne unul dintre cei mai mari actori ai noștri”, a scris pe X ministrul francez al Culturii, Rachida Dati.

Actorul s-a născut în Franța dintr-un tată danez și o mamă franceză. Arestrup a avut mari probleme cu banii, dar n-a renunțat la pasiunea lui pentru actorie. A debutat în teatru la vârsta de 23 de ani, jucând într-o versiune a piesei Crimă și pedeapsă de Dostoievski, regizată de Alain Barsacq, care i-a sugerat să-și schimbe numele, dar acesta a refuzat.

Și-a făcut debutul în film în 1976, în filmul lui Claude Lelouch, Second Chance (1976), alături de starurile franceze Anouk Aimée și Catherine Deneuve. Ultimul său rol a fost în seria limitată franceză Black Butterflies din 2022.

Niels Arestrup ar fi fost violent cu femeile

Actorul a fost implicat și în câteva scandaluri. Actrița franceză Isabelle Adjani a spus că Arestrup a lovit-o în timpul repetițiilor pentru piesa Mademoiselle Julie în 1983. În 1996, în timpul unei reprezentații a piesei Who's Afraid of Virginia Woolf? pe care Arestrup a produs-o, actrița Myriam Boyer l-a acuzat că aproape a strangulat-o.

Arestrup a concediat-o pe Boyer din producție. Ea a primit ulterior 800 000 de franci despăgubiri pentru concediere, dar el n-a fost arestat, potrivit hollywoodreporter.com.