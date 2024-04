International Hotelurile din Kavarna, Bulgaria, criticate de turiști. Care sunt principalele nemulțumiri







Zona Kavarna din Bulgaria se află la numai 40 de minune de România, drept urmare hotelurile sunt pline în sezon și de turiști români. Doar că multe dintre ele nu sunt neapărat ceea ce par. Thracian Cliffs Golf & Beach Resort este unul dintre resorturile preferate de turiști. Mai ales că are și un teren de golf apreciat. Cu toate acestea, personalul nu pare să fie de patru stele.

”Calitatea generala a hotelului este medie, are nevoie de întreținere. Standardul este destul de scăzut. Ceea ce lipsește cu adevărat este serviciul pentru clienți. Cel mai șocant exemplu a fost experiența mea la checkout.

Hotelurile au probleme cu personalul și curățenia

Managerul hotelului a primit mesajul că luam băutură din minibar, ceea ce nu era adevărat. I-am spus că nu este cazul și că trebuie să ajung urgent la aeroport. Au trimis două seturi de oameni în cameră pentru a verifica. M-a acuzat că sunt un mincinos și un posibil hoț, deoarece unii clienți „fură tot mini-barul”. Nu aș recomanda niciodată acest hotel”, a scris unul dintre clienți.

Royal Grand Hotel And Spa - All Inclusive este următorul pe listă. Un hotel de 4 stele, care se pare că are și el destule probleme. ”Prima impresie e că curat. Apoi începi să vezi diferite lucruri precum pereții plini de insecte zdrobite de la oaspeții de dinainte, cristalele de la balcon foarte murdare, geamurile pline cu excremente de păsări, niște fire de păr în baie și nisip în colțuri, al doilea pat care de fapt era o canapea foarte incomod, ne-am rupt spatele dormind pe ea.

”Ne-am rupt spatele de la canapea”

Piscina foarte murdară. Singurul lucru bun a fost mâncarea și personalul restaurantului” a scris un turist. Royal Bay Kavarna este un alt hotel bine cotat. Doar că nu toată lumea este mulțumită. Curățenia pare să fie principal problemă. ”Cei de la curățenie trec pe lângă camere și nu fac nimic.

În garsoniere nu există nimic în care să gătești sau chiar să fierbi o apă. Garsonierele sunt mult mai mici decât scrie pe site. Izolarea fonică nu există, se aude ventilatorul WC-ului din vecinii toată noaptea”, a scris un turist.