International Hotelurile din insula Rhodos. Care sunt principalele nemulțumiri ale clienților







Insula Rhodos este o altă locație preferată de români atunci când vine vorba despre vacanța de vară. Cu toate acestea turiștii avertizează că inclusiv la hotelurile bine cotate există neajunsuri. Unul dintre hotelurile de 5 stele all inclusive este Pegasos. Deși majoritatea recenziilor sunt pozitive, există și turiști nemulțumiți. Unul dintre ei povestește că ”am făcut o greșeală” cu privire la hotel.

”Nemulțumirea mea principală a fost grosolănia personalului, în special cei de la recepție și de la barul principal. De asemenea, personalul din timpul zilei care face Gyros, mâncarea asiatică și pizza nu a fost mai strălucit. Nu am mai fost niciodată într-un loc care are atât de mult personal nepoliticos.

Personalul, principala problemă de pe insula Rhodos

De asemenea, nu a fost explicat cum să obținem prosoapele de plajă. Informațiile de bază au lipsit de la recepție. Dormitorul în care ne-am cazat era mic, iar baia era mică. Patul nu este cel mai bun. Din păcate am făcut și toxiinfecție alimentară. La checkout, tocmai mi s-a spus că există un virus pe insulă.

În general, am fost dezamăgit și nu mă voi întoarce la acest hotel”, a spus un turist. Următorul pe listă George Beach Studio and Villas din Rhodos. Deși resortul este unul de cinci stele, nu toți turiștii sunt mulțumiți. ”Am rezervat un apartament de lux la 1 august 2021 pentru un sejur de 10 nopți în iunie 2022.

Cu patru săptămâni înainte de vacanța noastră, cu zboruri rezervate și plătite, taxiuri, parcare la aeroport etc. proprietarul a decis acum să ne anuleze șederea din cauza suprarezervării. Am primit inițial un preț bun când am rezervat, așa că, fără îndoială, a dat camera noastră cuiva care a rezervat recent și va plăti un preț mult mai mare. Ne-a distrus vacanța complet” a explicat un turist.

”Ne-a distrus vacanța complet”

Hotel Dyonisos, este o locație de 4 stele care nu satisface chiar toate cerințele. Mulți dintre cei care au stat acolo s-au declarat nemulțumiți. ”Din păcate, acest hotel nu este ceea ce vă puteți aștepta. Sunt șocat că este permis să fie evaluat ca 4*. Am stat într-un hotel de 3* mai bun.

Personalul este nepoliticos, în afară de personalul de la restaurantul mexican. Dușul este prost proiectat, nu vă puteți mișca mult, deoarece robinetele sunt foarte prost plasate, ceea ce vă face să loviți în ele. Nu aș mai sta aici”, a scris un turist.