Un bărbat pretinde că hotelul New Yorker îi aparţine. Totul i se trage după o noapte de cazare în iconica clădire. Ce spune instanţa

Hotelul New Yorker se luptă în instanță cu bărbatul care pretinde că deține întreaga clădire a hotelului New Yorker. Acum, adevărații proprietari ai structurii de 43 de etaje, în frunte cu semnul iconic al New Yorker, se judecă pentru a obține inversarea presupusei fraude a lui Mickey Barreto, informează nypost.





