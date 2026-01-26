Hotel asediat în Minneapolis. Ferestre sparte, graffiti și gaze lacrimogene, după un protest anti-ICE

Tensiunile din orașul Minneapolis au escaladat duminică noaptea, după ce un grup numeros de protestatari anti-ICE a luat cu asalt un hotel despre care se credea că ar fi găzduit agenți federali.

Incidentul a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de un agent al Poliției de Frontieră a Statelor Unite în timpul unei operațiuni de aplicare a legii.

Evenimentele recente se înscriu într-o serie de confruntări și proteste care au marcat orașul în ultimele săptămâni, pe fondul prezenței sporite a forțelor federale.

Duminică seara târziu, un grup numeros de protestatari a ajuns la hotelul Home2 Suites by Hilton, situat pe University Avenue, în Minneapolis.

Participanții la protest au susținut că în clădire s-ar afla agenți federali implicați în operațiuni de imigrație. Potrivit relatărilor de la fața locului, mulțimea a încercat să pătrundă în interiorul hotelului, aruncând obiecte către persoanele aflate în hol și distrugând mai multe ferestre ale clădirii.

Mai multe persoane au fost surprinse lovind ușile, strigând și folosind diverse obiecte pentru a produce zgomot, într-o acțiune descrisă de organizatori drept o „demonstrație sonoră”.

Fațada hotelului a fost vandalizată cu graffiti, inclusiv mesaje precum „ICE OUT”, „F–K ICE” și „ICE KILLS”.

Potrivit imaginilor și declarațiilor martorilor, protestatarii au încercat să forțeze intrarea în holul hotelului, unde se aflau angajați și oaspeți.

Un ofițer al Departamentului de Poliție din Minneapolis a fost împins, iar asupra sa au fost aruncate obiecte. Pentru a bloca accesul, persoanele aflate în interior au mutat două automate de vânzare în dreptul intrării.

Un bărbat aflat în hol a fost auzit strigând către protestatari: „Suntem cu toții localnici, suntem localnici”, adăugând ulterior: „Faceți asta fără niciun motiv”. Declarațiile au fost surprinse în înregistrările video realizate la fața locului.

Pe parcursul protestului, mai multe ferestre ale hotelului au fost sparte, iar holul a fost lăsat cu resturi, gunoaie și cioburi de sticlă.

Unii protestatari au bătut în tomberoane, au lovit cu lopeți de zăpadă, au suflat în fluiere și au folosit lumini stroboscopice orientate spre clădire, în încercarea de a deranja persoanele despre care credeau că se află în interior.

Imaginile realizate de fotografi acreditați arată graffiti extins pe fațada hotelului, precum și mai multe urme de distrugere în zona intrării principale.

Ulterior, la fața locului au sosit agenți federali puternic înarmați, inclusiv din vehicule blindate. Aceștia au utilizat gaze lacrimogene și grenade de tip „flash bang” pentru a dispersa mulțimea.

Într-un comunicat publicat pe platforma X, Departamentul de Siguranță Publică din Minnesota a precizat: „Patrula de Stat din Minnesota și Departamentul pentru Resurse Naturale au fost chemate pentru a sprijini poliția din Minneapolis în urma distrugerilor aduse proprietății hotelului Home2 Suites de pe University Avenue”.

Arrested for throwing ice blocks at law enforcement in Minneapolis. Federal crime. Felony. You will be arrested. pic.twitter.com/lSEZX6x13D — Homeland Security (@DHSgov) January 26, 2026

Aceeași declarație menționează că autoritățile statale au încercat să încercuiască grupul pentru efectuarea de arestări, însă „agenții federali au sosit fără coordonare prealabilă și au folosit iritanți chimici, dispersând grupul”.

În timpul confruntărilor, un agent federal care păzea intrarea hotelului a fost observat având sânge pe față sau în zona gurii. Nu a fost clar în ce circumstanțe a fost rănit.

De asemenea, cel puțin două persoane au fost reținute și escortate de forțele de ordine în cătușe.

Autoritățile nu au confirmat dacă în hotel se aflau, într-adevăr, agenți federali cazați în momentul incidentului.

Protestul de duminică a avut loc la o zi după ce Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de un agent al Poliției de Frontieră a SUA. Pretti era cetățean american și lucra ca asistent medical de terapie intensivă la un spital pentru veterani din Minneapolis.

Potrivit autorităților federale, incidentul a avut loc în timpul unei operațiuni de aplicare a legii. Departamentul pentru Securitate Internă a susținut că Pretti „s-a repezit spre agenți având o armă în mână”.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here. The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

În schimb, mai multe înregistrări video realizate de martori arată că acesta ținea un telefon mobil.

Un videoclip devenit viral pare să surprindă momentul în care un agent scoate un pistol din talia lui Pretti, cu câteva secunde înainte ca aproximativ zece focuri de armă să fie trase. Pretti deținea permis de port-armă și avea dreptul legal de a purta o armă ascunsă.

Moartea lui Pretti a fost al doilea incident fatal de acest tip în Minneapolis în decursul lunii ianuarie. La începutul lunii, o altă protestatară, Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată de un agent ICE.

Potrivit autorităților federale, aceasta ar fi încercat să folosească vehiculul său ca armă împotriva agenților care o urmăreau. Agentul ICE Jonathan Ross a tras patru focuri de armă, inclusiv unul în cap, susținând că a acționat în legitimă apărare.

În noaptea următoare morții lui Good, sute de protestatari s-au adunat în fața hotelului Hilton Canopy din Minneapolis, despre care se credea, de asemenea, că ar fi găzduit agenți de imigrație.

Protestele au crescut în intensitate pe fondul prezenței sporite a forțelor federale în oraș. Administrația președintelui Donald Trump a trimis agenți federali în Minneapolis în cadrul unor operațiuni care vizează presupuse scheme de fraudă în sistemul de asistență socială, implicând membri ai comunității somaleze.

During the riots, one individual was apprehended for obstructing law enforcement personnel and utilizing caltrops to deflate the tires of law enforcement vehicles. Upon apprehension, the subject was found in possession of a bag containing several similar devices. The subject… pic.twitter.com/XnZRUrfbot — Homeland Security (@DHSgov) January 25, 2026

Sâmbătă, înainte de incidentul de la hotel, Pretti fusese imobilizat la sol de mai mulți agenți federali, care au susținut ulterior că acesta „opunea rezistență violentă” în momentul intervenției.

Duminică, președintele Donald Trump a declarat că agenții federali vor părăsi Minneapolis „la un moment dat”, fără a oferi un calendar sau detalii suplimentare.

Declarația a fost făcută în contextul escaladării protestelor și al reacțiilor din partea oficialilor locali și a rezidenților orașului.

Autoritățile federale nu au oferit informații suplimentare cu privire la ancheta în curs privind moartea lui Alex Pretti sau la eventuale măsuri disciplinare.

Atât autoritățile statale, cât și cele federale au confirmat că sunt în curs investigații separate privind folosirea forței letale, precum și distrugerile produse în urma protestelor. Până în prezent, nu au fost anunțate concluzii oficiale.

Reprezentanții hotelului Home2 Suites by Hilton nu au oferit declarații publice detaliate, menționând doar că siguranța oaspeților și a personalului rămâne o prioritate.