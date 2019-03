Tudor Lupu, inginer horticultor: „Țăranii chimizează tot! Cumpără pliculețele cu otravă de la fitofarmacia din sat”

O incursiune în satul Frumușani, județul Călărași, așezare culcușită sub soarele aspru al Bărăganului, așezare care de sute de ani plantează, îngrijește și vinde legume, verdețuri și fructe în piețele Bucureștiului, poate fi o lecție usturătoare despre modul în care ne lăsăm hrăniți. Pentru că, de cele mai multe ori, cumpărând tomatele, castraveții, vinetele sau ardeii țăranilor din Frumușani sau de aiurea, luăm, la pachet, otrava administrată cu bună știință de harnicii noștri români din mediul rural.





Nu-i tocmai ușor să ajungi la Frumușani, și asta în ciuda faptului că între capitala României și satul cu nume atât de promițător nu sunt mai mult de 25 de kilometri. Dacă o mai apuci și pe legendara centură a Bucureștiului, chipurile pentru a evita semafoarele și traficul infernal din buricul orașului, pregătește-te de un voiaj de o oră și jumătate, tors cătinel, cu 20 de kilometri la oră viteză medie, dar și cu poticneli, bară la bară, prin gropile nenorocitei noastre tranziții.

„Să nu ne mânânce viermii și alte lighioane munca”

Cum ai scăpat însă de batjocura centurii și faci stânga, spre Oltenița, poți respira ușurat. Măcar nu te mai pot ajunge umorile pestilențiale ale Glinei... Frumușaniul se integrează fără obiecții remarcabile în desenul monoton al câmpiei joase dinspre Dunăre. Livezile lui răvășite de timp și de uitare, cariate și triste, își întind ultimele seve în calea primăverii. Ce risipă! Oare cine o mai stăpâni această paragină? „Când eram copil, cea mai mare plăcere a mea era să mușc, aici, dintr-o piersică zemoasă. Ce mai pomi mândri erau! Tata, tractorist la acea vreme, îi stropea, îi proteja de dăunători, ara pământul. Acum, s-au pierdut cu toții”, mă întâmpină Tudor Lupu, gazda mea la Frumușani.

Bărbatul din fața mea - înalt cât un plop, nebărbierit, blajin - are 36 de ani. S-a ridicat din țărâna Frumușaniului, a mers, grație sudorii părinților, la școală la oraș. Nu și-a dezamăgit tatăl care se spetea zi de zi, aplecat desupra răsadurilor de roșii, ardei și vinete, învârtind în mâinile noduroase o măturică înmuiată în piatră vânătă. „Să nu ne mânânce viermii și alte lighioane munca”, spunea bătrânul... Tudor a terminat Facultatea de Construcții, a trudit apoi 12 ani ca topograf. Până când n-a mai rezistat chemării pământului. „În același timp cu topografia, am rămas pasionat de plante, de altoiuri, de răsaduri. Adunam de peste tot fel de fel de rădăcini care mi se păreau interesante. Așa am hotărât să fac și Facultatea de Horticultură. Și am făcut-o”.

„Ia, uite râmele!”

În prezent, Tudor Lupu frecventează cursurile unui master ecologic, tot la Horticultură, și cum soția i-a dăruit deja două fete - să-i trăiască! - s-a ambiționat să reînvie tradiția familiei: „Am început să lucrez pământul, să cultiv propriile mele legume, verdețuri și fructe. Am ridicat un solar în grădină, unde practic o legumicultură curată. Ce înseamnă asta? Nu chimizez! În plus cultiv doar soiuri românești, cu arome și gusturi. E greu, dar să știți că așa, ușor-ușor, stropind, pentru prevenție, cu zeamă de usturoi și urzici, am ajuns să fac un coș sănătos de legume, pe care să-l pot oferi liniștit copiilor mei”. Îl privesc neîncrezător pe acest bărbat greoi și, în timp ce mă invită să-i verific adevărurile personale la fața locului, își și strecoară palmele imense printre straturile de compost: „Îngrășământ natural, obținut din paie amestecate cu găinaț de gâște și ținut la macerat un an întreg. Mai adaug, pentru o bună mineralizare, cenușă din sobă”, îmi aruncă Tudor peste umăr. „Ia, uite râmele!”, se entuziasmează inginerul horticol.

Își resfiră degetele în aer, iar mânile lui mari, în contrast cu tandrețea cu care prinde râmele pentru a le întoarce în galeriile lor întortocheate, mă înduioșează. Privesc prin gardul din plasă, șubred. Pe cerul albastru, scămoșat ici, colo de nori albi, rahitici, se ridică, sumeținduși rotunjimile, solarii mari, lungi, impunătoare. Tudor îmi urmărește privirea și-mi ghicește întrebările nerostite încă: „Sunt trei producători mari în Frumușani și o puzderie mici. Cultivă legume - în special tomate, vinete și ardei - pe care le vând, apoi, la București. Toți folosesc pesticide. Fie că plantează soiuri românești, fie că folosesc hibrizi. Țăranii chimizează tot! Cumpără pliculețele cu otravă de la fitofarmacia din sat”. Pentru câteva clipe, o liniște tulbure se insinuează între noi.

