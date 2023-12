Horoscopul lui Dom’ Profesor – 9,10 decembrie 2023. ”Zodiac 2024” de Gabrielle Vega

9,10 decembrie

Pe 9 decembrie s-au născut John Milton, Johann Joachim Winckelmann, Elisabeth Schwarzkopf, Kirk Douglas, John Cassavetes, Mircea Vaida, Vasile N. Velican, Dan Diaconescu, iar pe 10 decembrie César Franck, Emily Dickinson, Dorothy Lamour, Leopoldina Bălănuţă, Sile Dinicu, Toni Grecu.

Sinaxar, pe 9 decembrie este Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, de către Sf. Ana. Proorociţa Ana. Pe 10 decembrie Sfinţii Mina, Ermogen şi Eugraf. Dezlegare la pește în ambele zile.

Tradiţional, pe 9 decembrie este Ana Zacetenie, Simicoară, Sim-Nicoară, Sf. Nicolae Mic, Sora Sfântului Nicolae.

Așa cum am mai spus, până la solstițiul de iarnă este un risc seismic.

Pe stil vechi era ziua solstiţiului de iarnă. Iată că există speranţă! Zămislirea dintr-o femeie stearpă și apoi Nașterea Sfintei Fecioare promitea Minunea şi Mântuirea viitoare prin Fiul ei asemenea lui Dumnezeu. Când întunericul este stăpânitor iată că din el apare Lumina. Mereu şi mereu ciclurile cosmice sunt lângă noi, ne spun ceva, dar noi nu le înţelegem. Orientalii au arătat bine că întotdeauna lucrurile nu sunt pure, nu sunt definitiv rele, sau absolut bune. „În Yang există mereu un pic de Yin şi în Yin câte puţin Yang” spunea Confucius.

Popular se crede că ultima zi a festivalului Sf. Nicolae, Sf. Nicolae cel Mic, 9 decembrie, este nefastă. Fiind ziua dracului, care se ascunde în mori ca să facă rău oamenilor. Acum, alte mori decât hidrocentralele, nu mai avem. Nu știu de unde înverșunarea asta împotriva hidrocentralelor, care produc energia cea mai ieftină, într-un mod cel mai prietenos cu mediul, fără poluare, fără consum de combustibil fosil, emisii de carbon și fără participare la încălzirea globală.

Acum vreo două săptămâni mi s-a atras atenția, de către domniile voastre, asupra unui articol împotriva hidrocentralelor. Un grec voia să elibereze de baraje toată Peninsula Balcanică. L-am citit și am rămas uimit de atâta agresivitate, de ecoterorism, pentru că prin distrugerea tuturor barajelor se deschide calea viiturilor si a inundațiilor. Cel puțin zece mii de oameni omorâți anual de prostia ecologistă.

Fiecare își vede propriul interes mărunt, dar de aici până la a condamna toată hidroenergetica este o cale lungă, ca de la cârciumă, la sanatoriul de nebuni. Presa anarhistă isterică de stânga este majoritară, nu contează minciunile colosale pe care le spune, pentru că sunt repetate și traduse de alți ecoteroriști, șeruite pe FB, devin adevăr, prin repetare obsesivă. Trei surse? Sigur că da, găsești sute de surse, pe subiect, toate false, minciuni patentate repetate. Trebuie să ai ceva mai mult decât să scrii corect, să ai propriul filtru, construit din cunoștințe solide, bun simț și echilibru psihic. Nimeni nu mai verifică, nimeni nu mai știe, doar se învârtesc niște păreri, cu cât mai rele, mai isterice și ofensatoare, cu atât mai bine.

De unde preferința asta pentru rău, isteria majoritară? Simplu, după cum am spus, Dumnezeu a făcut doi oameni, restul se trag din maimuțe!

Tradiţional, pe 10 decembrie, în „Kalendar” este Mina Ermog, denumire creştinată a unui vechi obicei druidic, probabil împrumutat de daci din Vestul Europei, de la celţi. Sincretismul religios şi schimburile culturale erau, în antichitate, mult mai dense şi mai dese decât ne imaginăm.

Ca să vă daţi seama de cum se schimbă lucrurile şi de împrumuturile dintre religii, să ştiţi că primul steag al ortodoxiei avea culoarea… verde, astăzi culoarea şi simbolul preferat al islamului.

Ei bine, obiceiul vechi de patru-cinci mii de ani de Mina Ermog, (ce denumire, parcă ar fi din Stăpânul Inelelor!) este că se pun într-un vas cu apă neîncepută, de izvor, trei ramuri de vişin, trei de prun şi trei de zarzăr. De vor îmboboci, când şi în ce procent, în care combinaţie, este noroc şi prilej de prezicere. Dar foarte puţini mai ştiu secretul celor „nouă mlădiţe” cum fac ele şi desfac viitorul şi destinul. Mai sunt câţiva „sourciers” şi „loup-garou” în Sudul Franţei şi „warlocks” în Marea Britanie care spun vorbele şi fac gesturile. Cât or mai putea şi ei…

Dar nu asta doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți. Ci despre Horoscopul global 2024. Am reușit să impun un mod de lucru pe Dimineața Astrologilor, DA. Era un spital de nebuni, o secție de terapie intensivă. Nu știu cum și prin ce minune au apărut din nou pe DA, femelele cele isterice, care văd numai războaie, revolte, incendii, sfârșitul lumii, crize și nenorociri, dintre care cutremurele de gradul 8 sunt cele mai mici. Le-am întrebat de calcule, de interpretarea aspectelor, de teoria ciclurilor. Tăcere.

Apoi am spus că trebuie să luăm în considerare și zodiacul chinezesc. Femelele și toți ceilalți au fost extrem de fericiți. Wow, horoscopul chinezesc, ce interesant, so social! Apoi i-am pus la treabă. Fiecare să personalizeze horoscopul chinezesc pentru fusul orar respectiv și personalitatea și istoria poporului respectiv. Ce însemnă aceasta?

Simplu, tot o astrologie științifică creștină. Particularitatea ei este că se sprijină puternic pe istorie.

Ce a fost, o să mai fie! Trebuie găsit ciclul, perioada de timp. Se repetă calitatea evenimentului, nu evenimentul în sine. Anul 2024 este, mai mult sau mai puțin, sub semnul chinezesc al Dragonului de Lemn, verde ca jadul, pozitiv, fără Lap Chun. Mai mult, sau mai puțin pentru că, conform cu Luna nouă, Dragonul de Lemn, verde ca jadul, începe pe 11 februarie 2024 și se termină pe 30 ianuarie 2025. Sursă Virgil Ionescu, ”Zodiacul Chinezesc”, pagina 35.

Sunt 12 zodii anuale și cinci elemente, deci, o perioadă de 60 de ani. Acum 60 de ani Dragonul de Lemn a căzut în anul 1964. Deci, anul 2024 poate avea elemente, evenimente, direcții de dezvoltare, asemănătoare cu anul 1964. Așa că am pus suta și mai bine (s-au mai adăugat) de astrologi și de astroloagele cele vocale să vadă ce evenimente, ce s-a întâmplat în țara lor în anul 1964 și să extrapoleze, să actualizeze pentru anul 2064. Toată lumea a fost mulțumită, iar astroloagele cele prăpăstioase au exclamat: vai, ce științific! Sper să se apuce de treabă, sau să pună pe cineva competent.

Eu am luat Cronologia Larousse si Istoria României în date ca să văd ce este cu anul 1964. Nu, nu este rău, deloc, nu a fost un an de mari nenorociri. Deci, și 2024 poate fi un an… interesant! O să mă uit și la anii 1904, 1844, 1784, 1724 etc să văd dacă calitatea de an interesant se păstrează. Dacă se poate constitui un șir, o serie, atunci se poate constitui un adevăr științific social.

Acum, că știți cum se face, poate vă uitați prin istoria familiei domniilor vostre și vedeți ce s-a întâmplat în anii pe care i-am menționat. Sunt multe șanse ca felul de evenimente să se repete în anul 2024!

Eu mai am mult de lucru, urmează particularizarea pentru fiecare zodie în parte, lunar, așa se face un horoscop ca lumea. Ce conjuncții sunt, interpretarea aspectelor, în general, corelarea cu direcția, fluxul principal de evenimente.

Am primit de la una dintre fetele pe care le pregătesc în ale astrologiei și care sper că la momentul respectiv o să mă înlocuiască în paginile ziarelor și pe sticla tv, ei bine, am primit o carte, ”Zodiac 2024” de Gabrielle Vega. Cu o întrebare: ”Avva, ce părere ai?”

Am răsfoit-o puțin. O surpriză aproape plăcută. Nivel mediu, pentru populație, dar fără derapări idioate gen ascendentul mai important ca zodia, sau a 13-a zodie. 126 de pagini, zodiacul european, apoi cel chinezesc si cele 144 de zodii, zodiile duble, europeano-chinezești.

Stilul este îngrijit, dar cam sec, fără o nuanță de umor, sau de digresiune culturală. Sunt și unele erori care mi-au sărit în ochi la o primă vedere, răsfoire. Mercur este retrograd în anul 2024 de patru ori. Anul începe cu Mercur retrograd în Săgetător și revine în mișcare directă pe 3 ianuarie. In pagina 5 se susține că Mercur este retrograd doar de trei ori, o greșeală importantă, nu se menționează că anul începe pe Mercur retrograd.

Lipsește cartușul tipografic, așa că nu am nicio dată despre tiraj și unde a fost tipărită. Olimp Junior, editura care afirmă că are toate drepturile, a făcut eforturi pentru a prezenta publicului o carte îngrijită, cu elemente grafice artistice. Dar, shit happens, de exemplu la cuprins lipsește zodia Pisica (Iepure), cu toate că în lucrare există la pagina 87. Asta numai ce am răsfoit cartea…

Autoarea, ce nume frumos Gabrielle Vega, este fără îndoială un pseudonim, un nume de redacție. Dar, scrie bine, astrologic, și dacă eu spun asta, este o mare laudă. Pe total vă recomand să cumpărați și să consultați ”Zodiac 2024” de Gabrielle Vega. Nici nu este scump, doar un pol, adică 20 de lei! Este și un bun cadou pentru sărbătorile de iarnă.

Așa că o să trec direct la ziua de mâine, este, doar, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 9,10 decembrie 2023

BERBEC Este momentul unui mic bilanţ personal. Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi trebuie, pe cine mai suni… treburi din acestea de contabilitatea sufletului. Stabileşte priorităţile. Weekend-ul te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, din prea multă viteză Berbecii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Duminică seară, stai puţin, fă-ţi un ceai şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat de tine, de visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene.

TAUR Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase care cu siguranţă vor fi contrazise mai târziu de realitate. Modestia nu a omorât pe nimeni şi drumul de o mie de leghe începe cu un pas! O situaţie din familie te îngrijorează, dar azi poţi lucra la rezolvarea ei. Perioada îţi este favorabilă în mai toate domeniile. Atenţie la vreme, la schimbările de temperatură şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

GEMENI Păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante şi întalnirile decisive! Dacă ai idei să pleci la drum în weekend, mai bine lasă pentru mâine dimineaţă, sau renunță. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club plăcut și cu multe uși de ieșire, pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

RAC Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, te îndreptăţesc să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să te implici! Ai timp, in sfârşit, în acest weekend să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie!

LEU Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să ceri ajutor, verificând proverbul, sâmbăta asta. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii şi obligaţii, pe cei pe care îi consideri prieteni. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu. Văietatul şi cobitul, la români, sunt virtuţi naţionale! Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune!

FECIOARĂ O zi de sâmbătă obositoare, dar până la urmă foarte plăcută. Seară deosebită. Dacă eşti cu prietenii, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, evenimentele mai dese. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse, probabil, de Saturn. Astăzi, adică sâmbătă, poţi avansa un pic în rezolvarea problemelor sentimentale. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine de sărbători, că doar nu o să aştepţi pe cei trei Crai de la Răsărit să facă curat în locul tău!

SCORPION Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle urgente şi distrează-te, este sâmbătă! Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil! Trebuie doar să treci peste criza din perioada acestui weekend – o mică criză existenţială – de identitate şi pasaj. Dacă laşi şi sticla de whisky… Trebuie să realizezi că orice zi este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregăti. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

SĂGETĂTOR O sâmbătă senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Nu vremea, ci sufletul tău. Astăzi norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să uiţi obstacolele şi necazurile şi să te simţi bine şi oprimist. Cumpărăturile sunt fructoase ori se dovedesc foarte plăcute. În această perioadă a weekendului poţi să îmbini plăcutul cu utilul. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine.

CAPRICORN Un weekend obişnuit. Stelele iti sortesc o zi bună, nu te mai doare spatele şi nici genuchii, iar cu o sumă modestă poţi rezolva şi problemele cotidiene de sîmbătă, cum ar fi cumpărăturile şi curăţenia. În acest weekend te găseşti în postura plăcută nativilor zodiei să se simtă bine şi să fie într-un anturaj favorabil, mai ales că este vorba de o petrecere. Foarte bune rezultate la cumpărături, la piaţă sau supermarket. Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine, sau de rău. Duminică, posibile vizite la prieteni sau în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

VĂRSĂTOR Dacă ai luat o hotărâre, sâmbăta aceasta ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfârşitul zilei te fac să speri într-o posibilă îmbunătăţirea a situaţiei financiare, dar nu te grăbi! Domeniile favorizate în acest weekend sunt cele ale familiei şi relaţiile de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar si relatiile sociale. Adică cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Atenţie mare la ce spuneţi şi mai ales cui spuneţi, asta mai ales sâmbătă. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Duminică, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită.

PEŞTI O sâmbătă favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai niciun necaz. O situaţie din familie te îngrijorează, dar azi poţi lucra la rezolvarea ei. Sâmbăta poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale. Poate primești un cadou târziu de Moș Nicolae. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.