Horoscopul lui Dom’ Profesor – 9 noiembrie 2023. Hedy Lamarr, povestea adevărată

Pe 9 noiembrie s-au născut Carl Sagan, Ivan Turgheniev, Hedy Lamarr, Lucian Pintilie, Aurel Rău. În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Claudiu, Castor, Sempronian, Nicostrat, Onisifor, Porfirie şi Nectarie din Eghina.

Tradiţional, în „Kalendar”, Poitra lui Arhanghel, începutul altui ciclu al Filipilor de Toamnă, sărbători destinate lupilor.

Cultura lupilor este numai şi numai europeană. Cu siguranţă în Europa sunt „sălaşurile lupilor”, aşa cum în Asia și Africa sunt „sălaşurile leilor”. Triburi care îşi asumau ascendenţa din strămoşul-lup, erau în Alpi, în Balcani, în Pădurea Neagră şi în general în vasta pădure care însoţea Dunărea. Şi în Nord. Doar câteva popoare din Europa au moştenit sărbătorile lupilor şi se pot numi europeni vechi. Sau au avut înţelepciunea să preia de la antica populaţie europeană, ca ungurii, vezi poveștile cu lupul de stepă Farkaș, alţii de la dolicocefalii numiţi uneori, fără vreo justificare, hiperboreeni, aceste sărbători totemice, ale strămoşului-lup, ale fratelui-lup.

Cel puţin aşa susţine Ninian Smart în importanta sa carte „The Religious Experience of Mankind” apărută la Charles Scribner’s Sons, New York, în anul 1975. Și eu îl cred pentru că îmi simt sângele și grija aproape părintească pe care o am pentru cățeii mei, acești urmași jucăuși ai lupilor.

Suntem lupi! Şi ar trebui să ne mândrim. Sunt forţe, centre de interes care nu văd cu ochi buni această carte de vizită milenară, acestă legătură europeană peste multe, foarte multe milenii. Şi se vrea să uităm tradiţia. Nu se poate! Ne tragem din romanii veniţi din Alba Longa cu mitul Lupoaicei, „mama” lui Romulus şi Remus şi din dacii-lupi ce hauleau ca lupii şi aveau 54 de sărbători ale lupilor peste an. Şi aveau steagul cu cap de lup, carte de vizită într-o Europă a lupilor: „NOI suntem lupii!”

S-au pierdut din sărbătorile lupilor, acum mai numărăm doar 38. Această ascendenţă „lupească” ne onorează! Hai să lăsăm diferenţele noastre la o parte şi uniţi fiind, să sărim la gâtul celor care nu ne plac pe noi, românii! Că mulţi nu ne plac, mulţi ne doresc pieirea, sau cel puţin schimbarea, renunţarea la statutul de român liber și creștin.

Se facea că toată Europa ardea cu flăcări mari. Când, iată, steagul cu cap de lup al dacilor, roșu, galben, albastru trece peste văpaie. Ca prin minune flăcările se sting, natura înverzește, izvoarele susură în Soare. Ce să fie, Doamne? Iarăși o să fim pavăza Europei? Noi, cei mai viteji și drepți? Așa cum spunea Herodot, că alții nu suntem decât tot cei de acum două mii de ani, sigur, cu adaosuri de ici de colo, că altfel nu ar fi fetele noastre așa de frumoase, popoarele de sinteză sunt formate din oameni frumoși și rezistenți.

Nu vă mai luați după cucuvelele care ne plâng de milă și ne fac cum le vine mai bine. Suntem lupi! De ce ne-au vrut să le muncim în toată Europa? Că ei în Occidentul lor nu mai erau capabili, niște degenerați triști. De asta vor să umple Europa de musulmani, dar s-au înșelat.

Suntem lupi, stați în haită, apărați-vă unul pe altul, lăsați-i pe clovnii de alogeni care s-au suit în fruntea statului, nu le mai dați atenție, sunt niște clovni triști. Mă uit cu speranță și respect la tineretul care se luptă cu sistemul, lupi tineri și cu colții lungi.

Da, vă răspund și la întrebări. Știu de legendele care circulă pe net despre arhiva de sub Sarmisegetuza. Despre gigant, lespedea de aur, tablițe și scrieri dacice nedescifrabile, tuneluri pe sub munți și comorile sacerdoților. Le știu pe toate și încă și mai multe, nu uitați ca tata a fost istoric și cel care a făcut muzeele în România. Lucrurile acestea și altele și mai și s-au petrecut la noi în casă.

Dar puțină exagerare este necesară. Fiecare dintre aceste legende ascunde un sâmbure de adevăr. Toată lumea exagerează, peste tot în lume, când este vorba de moștenire, de patriotism, de ce nouă ne este interzis? Sigur, eu cam râd, mă distrez, admir fantasticul literar și imaginația celui care a produs legenda respectivă, dar acest lucru este necesar. Și acum revin la vorba înțeleaptă a masonului care a trecut pe la mine în weekend: ”păcatul este iertat, dacă nevoia este superioară”.

Am avut un vis cu Vineri, în după amiaza aceasta. Am adormit într-un fotoliu cu cățeii în jur, deștepți și curajoși. Ce mi-a spus Vineri, mergând prin orașul meu, este taină mare, nu pot să vă spun. Dar m-am trezit cu forța a o mie de oameni, am spart o căruță de lemne și am făcut curățenie în casă. O energie cum nu am avut nici înainte de răceală, sau ceea ce o fi fost. Unchiul meu, Victor-Costin, medicul și filosoful, Dumnezeu să-l odihnească, că mare om a fost, a avut dreptate, da, vindecarea totală este imposibilă, pe același nivel al existenței, însă dacă urci pe alt nivel… ei, este altă poveste!

O să vă spun o poveste adevărată, v-am spus-o, poate şi altădată, dar cu siguranţă aţi uitat-o, despre o fată care s-a numit Hedy. Care a fost frumoasă peste poate, îți tăia răsuflarea când o vedeai, dar a fost și de o inteligență ieșită din comun!

Hedy Lamarr pe numele ei adevărat Hedwig Eva Maria Kiesler s-a născut pe 9 noiembrie în anul 1913. Sau, după alţi autori, în 1914, în Austria, în familia unui bancher respectabil, evreu austriac. O Scorpioancă, dar ce Scorpioancă! La vârsta de 17 ani debutează în teatru, apoi în cinema, în roluri secundare. De o frumuseţe tulburătoare şi de o senzualitate la fel de tulburătoare, ea reuşeşte să scandalizeze Europa dintre cele două războaie. Prin apariţia complet goala într-un film cehesc, așa zis de artă, ”Ecstasy”.

Familia vrea să pună capăt bârfelor şi o „mărită bine” pe Hedwig Eva Maria cu Friedrich (Fritz) Mendl, unul dintre cei mai bogaţi industriaşi din cartelul armamentelor. Hedy (Hedwig) nu putea să-l sufere pe îndrăgostitul soţ care mai era şi apropiat de cercurile naziste, pe deasupra. Mai mult, Fritz o ţinea pe exploziva femeie aproape numai în casă, încuiată și păzită de o cameristă uriaşă.

Până la urmă, ca în filme, Hedy îşi organizează o evadare, o adoarme cu pastile pe cameristă şi fuge îmbrăcată în uniforma ei cu toate bijuteriile primite, pe ea! Şi, ca să nu plece cu mâna goală ia din biroul soţului mai multe planuri de arme strict secrete. Unele erau utopii teutone dar altele… o să revenim mai târziu!

Hedy, fuge, fuge, fuge şi ajunge direct la Hollywood, via Londra! Hedy credea că nu Germania, ci America va fi stăpâna lumii. A avut dreptate! Acolo, în cetatea filmelor, trece prin patul tuturor regizorilor, producătorilor şi actorilor celebri. Un asemenea talent nu putea fi nesocotit, dacă mai punem la socoteală şi frumuseţea ei… tulburătoare! La o petrecere îi sucește capul lui Charles Boyer, care, apoi, ține morțiș să o distribuie în capodopera ”Algiers” în anul 1938. Filmul are un succes colosal și frumusețea lui Hedy taie răsuflarea spectatorilor. O nouă stea se născuse!

Este distribuită în multe filme şi chiar devine o actriţă foarte bună, până la urmă. Este celebră, admirată, invidiată! Dar este nemulţumită! Nu şi-a fructificat planurile furate de le Fritz…

Începe al doilea război mondial în Europa. Hedy se duce, în anul 1940, cu o parte dintre planuri, la Pentagon. Este primită foarte bine, dar până la urmă i se spune că armele proiectate de austriac nu valorează nici cât hârtia pe care au fost desenate.

Imediat după acest episod Hedy întâlneşte alt aventurier, pe George Antheil, celebru deja pentru orchestra lui, compusă din elici de avion, clopote şi pianole. ”Le Ballet Mecanique”. Un tip inventiv, peste poate. Pasiunea pentru bani şi invenţii şi iarăşi bani este punctul lor comun, aşa că proaspeţii parteneri de afaceri se apucă să cerceteze şi chiar să perfecţioneze planurile secrete ale lui Fritz rămase şi neprezentate la Pentagon.

Biografii lui Hedy notează că evreica austriacă era foarte iscusită și calculată, foarte deșteaptă, nu s-a culcat cu partenerul de afaceri. În business, nu a amestecat plăcutul cu utilul. S-au concentrat asupra unui proiect care i-a atras atenția lui George și el cu o ascendență evreiască. Părea un lucru minor: nu ştiu ce fel de sistem radio pentru ghidarea torpilelor şi a rachetelor.

În decembrie 1940, cei doi au depus o cerere pentru un brevet de invenţie. În august 1942 ei obţin brevetul 2.292.387 “Sistem de comunicări secrete”. Invenţia, clasată “Top Secret” până în anii ’80, permitea schimbarea rapidă a frecvenţelor radio pe baza unui cod, sau cartele perforate, aşa numitului “salt în frecvenţă” şi a fost folosită în cel de-al doilea război mondial pentru a evita detectarea ori bruierea torpilelor și rachetelor de către adversari. Şi foarte multe alte aplicaţii militare.

Bingo! Cei doi parteneri se umplu de bani şi de glorie iar invidioşii de la Hollywood mor de necaz!

La începutul anilor ’80, fiind desecretizat dosarul invenţiei lui Hedy, tehnologia a început să fie folosită şi în scopuri civile. Ea stând la baza tuturor sistemelor de telecomunicaţii de azi, bazate pe “saltul în frecvenţă” – telefonia mobilă, sistemul Wi-Fi, Bluetooth, etc etc. Alte sume enorme de bani intră în buzunarul iscusitei Hedy, fiind singura benficiară a patentului, George Antheil, săvârșindu-se din această viață la 12 februarie 1959.

Dosarul filmelor lui Hedy Lamarr este impresionant. Dar cât de importantă poate să fie contribuţia ei ştiinţifică, tehnologică? Numele ei a fost adăugat, în anul 2014, pe lista prestigioasă și nu prea lungă a National Inventors Hall of Fame. Dar, Hedy încetase din viață la 19 ianuarie 2000, în vârstă de 85 de ani. A trăit suficient de mult ca să vadă că a avut dreptate în deciziile ei.

Datorăm o bună parte a lumii, aşa cum o cunoaştem astăzi, unei femei tulburător de frumoase. Nu prea morală, dar, evident, foarte deşteaptă!

Aceasta este adevărată poveste a Hedwig Eva Maria Kiesler aka Hedy Lamarr, aşa cum se găseşte în Biblioteca Cadeţilor de la Quantico.

Sigur, pe net circulă alte poveşti. Întotdeauna pe net circulă altceva decât adevărul. De ce? Pentru că netul este anonim. Pe net nu este lumină niciodată, este tot timpul întuneric. Ori întunericul aduce cu el creaturile nopţii: minciuna, hoţia, falsul şi uzul de fals, etc etc.

Totuşi, netul este bun, pentru că pot să deschid o carte aflată la zece mii de leghe. Sunt multe biblioteci uriaşe virtuale, vezi, de exemplu www.archive.org

Acum ascult Renaissance, ”The Day of the Dreamer” cu orchestra BBC, și vocea mică și păcătoasă, dar persuasivă, a Anniei Haslan. Dacă nu știți despre ce este vorba, ascultați aici, în prezent nu se mai face muzică de calibrul acesta foarte mare al rockului simfonic progresiv: https://www.youtube.com/watch?v=eBELR6Y5oFc

Apoi o să văd un film, sau chiar două, energia inițială a urcării pe alt nivel nu m-a părăsit și cred că legenda păsării Phoenix nu ascunde decât aceste treceri rare și cu atât mai prețioase, de pe un nivel, pe altul, al vieții. Începi un nou modul, o nouă etapă în viață. Renaști din propria cenușă, din propria boală și depresie!

Și pe acest nivel al vieții, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 9 noiembrie 2023

BERBEC Munca considerabilă pe care ai depus-o cu o grijă deosebită, cu multă acurateţe şi cu rapiditatea specifică îşi găseşte răsplata în această perioadă, începând chiar cu această zi de joi. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Mai ai răbdare şi nu forţa finalizarea unei situaţii, ci justifică întârzierea cu un zâmbet şi o ridicare din umeri: „C’est la vie, c’est la guerre”, adică, traducerea din ţara lui Caragiale: „asta-i via, asta-i gara”!

TAUR Nu tot ce este adevărat este necesar să fie făcut public, ţine minte şi așa poți evita multe neplăceri şi discuţii care nu te avantajează. Mai multă discreţie şi de ce nu, puţină viclenie! Ocupă-te mai mult de propriile interese. Da, de interesele tale, nu de ce vrea şeful şi trebuie să faci la serviciu sau soacra, aiurea, convenţii sociale şi obligaţii pecuniare. Dar, îţi cunoşti propriile interese? Cruţă-te de eforturile mari.

GEMENI Astăzi eşti vulnerabil la capricii inutile. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Nu pierde timpul şi banii! Conjunctura iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie, cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nicio plată importantă, să nu cumperi vreun obiect de folosinţă îndelungată.

RAC O parte din zodie se pregăteşte pentru ploaie, frig, iarnă, ger, zăpadă. Programul tău se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente, consumatoare de timp. Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Pe seară te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile.

LEU Din tot zodiacul, zodia ta a fost descrisă cel mai bine, a spus Ptolomeu, pentru că ești ușor de descifrat. Încearcă să profiți de această calitate, de transparență, ca sa te faci înțeles. Comunicarea e avantajată. Altfel, eşti bine, binedispus! Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, cu colegii, raporturi care nu te încântă prea mult. Oare sunt, toate, problemele tale?

FECIOARA Încă o zi de muncă, de luptă pentru supraviețuire. Este o zi plină, densă, dar nu neplăcută. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că eşti într-o stare senină şi în formă bună. Limitează-te la activităţile de rutină şi la cele care îţi măresc calitatea vieţii. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau de propria bucătărie, garaj sau balcon.

BALANŢA O conjunctura astrologică complexă. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, ești obligat să continui pe drumul tău, astăzi nimic foarte rău, nimic foarte negativ. Noi situaţii şi proiecte apar astăzi şi sunt de genul care solicită atenţia ta imediată. Ziua este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece. O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară – atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute.

SCORPION Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prietenii din străinătate. Conjunctura zice că nu-i nimic important, să continui cu programul tău obişnuit! Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Nu da curs invitaţiei, dacă o să primeşti vreo invitaţie, ci spune că eşti ocupat şi reprogrameză. După amiază ai, totuşi, de rezolvat nişte afaceri. Pe plan emoţional, în relaţiile umane, mai ales în dragoste, tăcerea este mai importantă uneori decât un discurs elocvent.

SĂGETĂTOR În această zi de joi ai probleme cu relațiile sociale, la serviciu. Te-ai bazat pe cine nu trebuie. Așa este în viață, decepțiile sunt dese, mai toate necazurile vin din exteriorul nostru. Configuraţia celestă arată şi o întărire a voinţei proprii şi faptul că aştepţi sau urmăreşti dezvoltarea unei situaţii. În general favorabilă. Trebuie doar să-ţi manifesti interesul cu o fermitate nedisimulată amestecată însă cu detaşare. Eşti pus in fata unei decizii. Atenţie! Decizia ta conţine un ghimpe şi nu este unul de… trandafir. Analizează cu atenţie !

CAPRICORN Cu toate că ţi-ai programat atent, din timp, ziua aceasta, ceva neaşteptat, obiectiv, din fericire, nu negativ, te face să-ţi schimbi planurile. Seară culturală, poate la un spectacol bun. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Nu aborda subiecte controversate, mai ales cu cei dragi. Astăzi nu te grăbi, nu te enerva, nu lua decizii importante. Zîmbeşte, nu vorbi mult, ascultă şi lucrurile se pot aranja de la sine.

VĂRSĂTOR Un sfat: nu mai fi risipitor, nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii cumpătat şi cumpăra obiecte care chiar îți sunt de trebuință, mărfuri de bună calitate! Astăzi este o zi de asteptare si relaxare. Ai, în sfîrşit, feed back-ul acţiunilor tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aşteptai din domeniul relaţiilor de afaceri si sociale şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp.

PEŞTI În această zi de joi, ziua lui Jupiter, poţi convinge cu uşurinţă. Dar, evită semnele de foc, pentru că nu vei cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu!