HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 9 iunie 2023. Al 28-lea Amendament la Constituția SUA

9 iunie

Pe 9 iunie s-au născut Cole Porter, Robert McNamara, Johnny Depp, Michael Fox, George Stephenson, Jon Lord, Ileana Cotrubaş, Cornel Ţălnar.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Chiril al Alexandriei, Tecla, Mariamni, Marta și Maria. Nimic în ”Kalendar”.

Dragii mei, v-am mai spus și altă dată, eu beau zilnic mari cantități de cafea, ceai, sau cacao cu lapte. Așa m-am învățat în Orient, un obicei de hidratare mai gustos.

Cafeaua o fac tacticos, după rețeta marelui clucer Dimitrie Ștefănescu, strămoșul meu, cu ibric de aramă și tăviță cu nisip de Sahara. Ca să mă maimuțăresc, e bun orice nisip, fin să fie! Cât a trăit ministrul Moussa din Guineea, tatăl lui Kamara, primeam, la intervale mari de timp, poate odată pe an, dacă nu mai rar, prin călători, un săculeț cu 4,5 kilograme de cafea verde. Cafeaua din Guineea are o poveste specială. Nu se produce în cantități mari, zonele prielnice sunt în sud. Dar este, după cum am spus, o cafea specială. Robusta cu o idee de liberica. Guineea are și diamante. Nu sunt mari și multe ca cele din Sudul Africii, dar sunt clare și au o strălucire aparte, sunt foarte luminoase, bine tăiate. Așa este și cu cafeaua din Guineea, robusta cu un pic de liberica. Nu este multă și celebră, dar are un gust deosebit, o savoare și o putere minunată, nec plus ultra.

Nu am știut cum să mai fac rost de cafea din Guineea, la un moment dat și am cumpărat din comerț. Tchibo, cafeaua acceptată și de Casa Regală. Dar, de vreo zece ani cumpăr Equal Exchange. Mai primesc, uneori, rar, cafea de la Florescu, bine întocmită, echilibrată, este pe gustul meu. A ajuns până la pustnicia mea micul conflict dintre domnul Florescu și boierul Baconschi. Ce să zic? Obrazul subțire cu cheltuială se ține! Și că nimeni nu te obligă să mai cumperi de unde crezi că ai fost păcălit.

Ce este Equal Exchange? La noi cred că a apărut sub denumirea de Fair Trade. Cred că este același lucru. Puteți să găsiți pe net povestea oficială, eu o să vă spun, odată și odată, cea pe care am auzit-o la Quantico.

Nu înainte de a vă spune că eu beau numai ceai Darjeeling din Potong. Acum și din Kenya. Am primit un pachețel de la un prieten. Este altceva, dar parcă la fel. Darjeeling este un district muntos din Bengalul de Vest, în India, care se întinde între Nepal, Sikkim, Bhutan și Pakistanul de Est, sau Bangladesh. Numele de Darjeeling îl mai poartă și un oraș de vreo sută de mii de locuitori, aflat pe platoul himalaian la două mii de metri. În Darjeeling crește, în Tea Garden celebrul ceai, băut de toată elita British Raj, de monarhia britanică, de multă lume care apreciază ceaiul. Și frumoasa și inteligenta Regina Maria a României a ales Darjeeling ca ceaiul ei favorit. Ceaiul Darjeeling din Potong, pe care-l beau eu, este cules de membrii unei cooperative. 343 de ferme mici, 2.500 de persoane. Plantația Tea Garden Potong a fost mereu cu probleme mari, când prost condusă, când părăsită de proprietari. În anul 2005 oamenii din Potong și-au luat soarta în propriile mâini, au format o cooperativă, ajutați esențial de americanii de la Equal Exchange.

Ideea Equal Exchange este simplă. Principiul kibutzului, aplicat la scară mondială și particularizat în funcție de produs și populație. În definitiv, pe fondatorul EE îl cheamă Rosenthal. Este o afacere (non)profit, sigur că da, dar care îmbunătățește mult nivelul de trai al cooperanților! Viața pe plantațiile de cafea, ceai, sau cacao, nu se deosebea de cea a sclavilor din antichitate. EE face diferența, sau cel puțin așa face reclamă, când am tecut eu prin Darjeeling nu se auzise pe acolo de comerț echitabil, era înainte de 1986, anul când s-a fondat EE.

Cafeaua și ceiul pe care le cumpăr sunt EE, așa înțeleg eu să-i susțin, de altfel și ei cer să cumperi produsele lor. Cacaoa pe care o consum, însă, este numai Hershey’s, o concesie corporatismului, dar ce gust fin, inimitabil, are!

Probabil că mă mustră conștiința, de acea cumpăr produse de cooperație, pentru că nu am militat suficient de mult, când trebuia, pentru ca sistemul din România să fie predominant cooperatist. Ca în Brazilia, de exemplu. Îmi ofer circumstanța atenuantă că oricum, cărțile erau făcute, așa că, cuminte și discret, cumpăr produse Equal Exchange!

Dar, altceva doream să vă spun.

Guvernatorul democrat din California, Gavin Newsom , vrea să schimbe Constituția pentru a reduce drepturile asupra armelor.

Sătul de inacțiunea asupra controlului armelor, Newsom a dezvăluit joi, ieri, adică, o propunere de al 28-lea amendament la Constituție care ar pune în aplicare măsurile de siguranță a armelor „de bun simț”, despre care el susține că au sprijin bipartizan pe scară largă.

„Abilitatea noastră de a face o uniune mai perfectă este literalmente scrisă în Constituție”, a spus Newsom, joi. „Așa că astăzi, propun al 28-lea amendament la Constituția Statelor Unite pentru a face exact asta. Al 28-lea amendament va consacra în Constituție măsuri de bun simț pentru siguranța armelor pe care democrații, republicanii, independenții și proprietarii de arme le susțin în mod covârșitor – în timp ce părăsesc Al doilea amendament a rămas neschimbat și respectă tradiția americană de deținere de arme.”

Propunerea lui Newsom vine după ce instanțele federale au obținut o serie de victorii pentru activiștii pentru drepturile armelor, conduse de decizia de referință a Curții Supreme de anul trecut, care a anulat o lege veche de un secol din New York, care a îngreunat obținerea licenței pentru a purta o armă ascunsă.

Al 28-lea amendament propus de guvernatorul democrat nu ar aboli cel de-al doilea amendament, care stabilește dreptul de a purta arme de foc pentru autoapărare. Cu toate acestea, ar crește vârsta minimă federală pentru achiziționarea unei arme de foc de la 18 la 21 de ani; obligația verificarii universale a antecedentelor pentru achiziționarea de arme de foc; instituie o perioadă de așteptare pentru toate achizițiile de arme; și interzicerea „armelor de asalt”.

Amendamentul propus de Newsom ar afirma, de asemenea, că Congresul, statele și guvernele locale pot adopta măsuri suplimentare de control al armelor.

Constituția poate fi modificată fie de Congres, fie de o convenție a statelor în conformitate cu articolul V.

Congresul poate adopta un amendament propus cu votul a două treimi atât în ​​Cameră, cât și în Senat, trimițându-l statelor pentru ratificare. Cu republicanii care dețin controlul Camerei și cu o slabă majoritate democrată de 51-49 în Senat, practic nu există nicio șansă ca un amendament constituțional care restricționează drepturile asupra armelor să aibă suficient sprijin pentru a trece prin Congres.

În schimb, Newsom solicită o Convenție a statelor Articolul V care să convoace și să redacteze amendamentul propus. Două treimi din legislaturi ale statului trebuie să adopte o rezoluție prin care să solicite o astfel de convenție înainte de a se putea reuni pentru a lua în considerare o modificare a Constituției. În cazul în care o astfel de convenție adoptă un amendament propus, se îndreaptă apoi către legislaturi ale statului pentru ratificare.

Trei sferturi dintre state trebuie să ratifice un amendament propus pentru ca acesta să fie adăugat la Constituție – o ispravă rară și dificilă care a fost realizată doar de 27 de ori în istoria națiunii.

Newsom a spus că va face campanie pentru a obține sprijin de bază și va face lobby în alte legislaturi ale statelor pentru a merge mai departe cu o convenție a articolului V. Un comunicat de presă din biroul său a inclus declarații de susținere ale parlamentarilor din California din Adunarea de stat și Senat.

Grupurile pentru drepturile armelor s-au grăbit să condamne propunerea lui Newsom ca un atac asupra celui de-al doilea amendament.

„Întotdeauna i-am avertizat pe cei care își prețuiesc libertățile date de Dumnezeu că scopul final al anti-armelor a fost abolirea celui de-al doilea amendament”, a declarat Erich Pratt, vicepreședinte senior al Gun Owners of America (GOA).

„Deși încearcă adesea să se ascundă în spatele propunerilor legislative și să închidă discuțiile deschise despre abolirea celui de-al doilea amendament, aici avem un potențial viitor candidat la președinție care iese acum și admite deschis ceea ce și-au dorit să facă tot timpul”, a spus Pratt. „GOA se va opune cu fermitate acestei propuneri, în timp ce lucrăm pentru a proteja și a restabili drepturile tuturor americanilor la cel de-al doilea amendament”.

Kevin, care mi-a trimis articolul din Fox News, comentează cu umor, că, al 28-lea Amendament ar fi ca un prezervativ pus pe al 2-lea Amendament. Eu știu, ca mulți alții, că al 2-lea Amendament a făcut SUA prima putere a lumii.

Cred că o să văd un film. Ceva frumos, un film vechi de dragoste, fără vulgarități, violențe și împușcături, ceva care să mă facă să doresc din toată inima ca mâine să fie o altă zi!

HOROSCOP 9 iunie 2023

BERBEC O zi de vineri liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Dar, nu pleca la drum de seară. Te găseşti într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, pentru un procent dintre nativi: veşti bune de departe. Seară relaxantă şi plăcută. Dacă nu vrei să stai acasă, la o vorbă cu ai tăi, poţi să ieşi în oraş.

TAUR Zi bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. Poţi să faci un bilanţ onest şi să vezi ce este necesar să faci în continuare. Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Dar, îţi cunoşti propriile interese? Steaua Vega iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nicio plată!

GEMENI Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti deja departe de casă, după program, poate către o nouă destinație, promițătoare, de weekend. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii sau întâlniri. O zi care te oboseşte, cu o seară plăcută. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Încercă să nu-ţi amărăşti sufletul. Dragostea este mediocru aspectată, cu un „vârf” mai puţin favorabil peste vreo două-trei zile, poate chiar la începutul săptămânii viitoare.

RAC Astăzi este o zi în care te simţi bine, confortabil. Poate pentru că ajungi la o înţelegere profitabilă cu cineva de la care nu te aşteptai. Viaţa este plină de surprize. Unele plăcute! Fii generos doar cu cine merită într-adevăr. Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat, astăzi, în cochilia confortabilă a lipsei verbului. O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară – atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute!

LEU Nu conteză ce, cum şi când faci, e important pentru cine, pentru tine, familie și prieteni sau pentru alții. Lipsa regulilor aduce haos și pagube. Fă-ţi reguli şi stereotipuri de vorbire. Configuraţia astrologică îţi conferă un dar amplificat la maximum, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de întâlniri; care, după cum arată poziţiile Lunii, ale lui Mercur şi Marte, sunt mai dese în a doua parte zilei. Ascultă, ascultă, ascultă…

FECIOARĂ O zi în care vorbeşti repede şi îţi vine mereu să râzi. Eşti în centrul atenţiei anturajului, pentru că analiza ta, a detaliilor, s-a dovedit cea corectă. Nu exagera, stai la locul tău! Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că pari a fi într-o stare senină şi echilibrată. Astăzi, gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Depinde de tine, (liberul arbitru funcţionează întotdeauna) ca să sortezi datele şi să le foloseşti la momentul oportun.

BALANŢĂ Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar, verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul profesional, munca. Astăzi ai o zi bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii! Norocul îţi surâde astăzi. Ai, însă, o singură şansă, ca pistolul de duel un singur glonţ! Noi situaţii şi proiecte apar astăzi şi sunt de genul care solicită atenţia ta imediată. Ziua de astăzi, vineri, este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece!

SCORPION Dimineața evită izbucnirile nervoase şi instabilitatea emoţională, la serviciu şi amână orice nu îţi face plăcere pe săptămânia viitoare. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuială. Eşti supraglomerat şi practic, mărturisești că nu mai poţi! Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, în acestă zi liberă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale? Un fenomen meteo, o veste din presă, sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, în a doua parte a zilei, dar nu pentru mult timp!

SĂGETĂTOR Dorinţa de mai multă liberatate personală te electrizează astăzi şi îţi sugerează unele căi interesante de urmat. Este momentul tău de egoism bine temperat, aşa de plăcut şi necesar! Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, cu colegii, raporturi care nu te încântă prea mult. Mercur în toane proaste nu te favorizează în comunicare: vorbeşti cu o mulţime de oameni, faci liste şi strângi date – dar nu finalizezi nimic!

CAPRICORN Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate la un spectacol. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau mai curând de propria bucătărie, grădină sau balcon. Este, totuşi, o zi de vineri, se intră în weekend!

VĂRSĂTOR Ceva legat de o reglementare legală, aspectul e neutru pentru tine, dar afectează serviciul, anturajul. Cooperează mai strâns cu cei din jur şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Suporţi greu schimbarea anotimpului, musonul cu ploaie și vânt, nişte vitamine, crom şi zinc plus “rădăcină de viaţă lungă” – nu ar fi o idee rea în acestă zi de vineri! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii.

PEŞTI Dimineaţa este favorabilă pentru decizii importante, întâlniri de afaceri, vizite la prieteni credinciosi sau la bănci sigure. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi. Continuă pe drumul ales! Cu Luna favorabilă ai mai multă intuiţie decât de obicei. Sau pur şi simplu eşti obligat de activitatea zilnică. Astăzi programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Însă trebuie să respecţi direcţia strategică, să nu te abaţi de la drumul tău. O zi de vineri obositoare, pe total, chiar dacă pentru unii este zi densă, obositoare, dar, până la urmă, relativ plăcută.