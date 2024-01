Horoscopul lui Dom’ Profesor – 9 ianuarie 2024. Discreditarea noțiunilor de adevăr, dovadă și rațiune.

9 ianuarie

Pe 9 ianurie s-au născut Richard Nixon, Simone de Beauvoir, Joan Baez, Lee Van Cleef, Domenico Modugno, Cristian Minculescu, Henriette Yvonne Stahl, Ioana Ieronim, Lucia Dem. Bălăcescu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Polieuct, Eustratie și Petru, episcopul Sevastiei.

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 9 ianuarie, este a treia zi după Bobotează – nu se aruncă cenuşa din sobe şi nu se împrumută foc. Legenda spune că lupoicele umblă să fure foc şi să înghită tăciuni ca să dea naştere la Lupii de Foc, garda personală a Filipului cel Şchiop – Lupul Şchiop, avatarul Sfântului Andrei, sfetnicul lui Zamolxe şi paznic al României. Magistratul, aşa îi spuneau romanii, pus de Sf. Petru să pedepsească exemplar. Dar și animăluţul blajin şi pus pe joacă, al Maicii Domnului, căreia îi păzeşte Grădina.

Gromovnice vechi spun că până acum vreo patru sute de ani au fost şase lupi de foc. Apoi cărţi ascunse, manuscrise, care nu sunt în librării, sau biblioteci, spun că în ultimii patru sute de ani au mai apărut încă trei, încă trei Lupi de Foc, până în zilele noastre. Când numărul lor o să fie cât cel al Apostolilor, adică douăsprezece, atunci o să înceapă marea bătălie dintre lupi (lupul văzut ca arhetip al puterilor Nordului, reprezentant al omului european, alb, creştin) şi demoni. Armaghedonul. Sau cel puţin o parte din el. Sfârşitul Lumii, în variantă folclorică europeană, nordică.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, ieri am primit curierul de la UE. Credeam că m-au ”iertat” anul acesta, că m-au scos din evidența lor de persoane publice, avertizori și formatori de opinie. În definitiv, Armata Română m-a scos din evidențele ei la 31 decembrie 2016, nu mai sunt nici măcar ofițer în rezervă.

Am împlinit o vârstă, dar am încă ochii excelenți, nu port ochelari și mai am mâna sigură, dați-mi un Steyr SSG, bine, poate fi și un PSL 54 și vă arăt ce pot. Aproape în fiecare zi îmi antrenez ochiul și o mână pentru nația română, cu un Sauer airsoft cu bile de sticlă de 6 mm, spre admirația cățelușelor mele. Nu fac zgomot și nici nu poluează, dar tot regret că nu am o armă Flobert, ca cea cu care se antrena Contele de Monte-Cristo. Ei, scuzați, pardon, jocuri de băieți cu barbă, dați afară din armată!

Documentele de la UE veniseră la Comisie, în Vasile Lascăr, dar nu le-au dat curierului, ci au venit aduse de un funcționar, că tot se ducea la Brașov, cu treburi. L-am primit pentru că am primit un SMS, altfel ar fi rămas la poartă, ca mai toți care mă deranjează. Simpatic, funcționarul, un băiat tânăr, a rămas cu gura căscată la cărțile mele și micul meu birou electronic, total izolat de net, cu antena de satelit, aranjat de finul din State. S-a jucat cu cățeii mei, s-a minunat de dezordinea boemă, dar plăcută. Da, i-am dat niște mere și puțină țuică, să nu plece cu mâna goală din pustnicia mea! Am primit cea mai neașteptată laudă din partea unui necunoscut, din partea unui tânăr: ”Domnule profesor, tare aș vrea să fiu ca dumneavoastră!”

În curier, multe lucruri interesante, unele cu embargou, altele clasificate, dar din capitolul public vă fac părtași de traducerea pe care am primit-o și eu:

2023 a fost anul in care au explodat “știrile false”, în special pe rețelele de socializare. Preluand informații imposibil de verificat, spun autorii studiului, devenim, fără sa vrem, propagandiștii cuiva.

Dupa ce presa americană a atribuit serviciilor ruse un rol-cheie in diseminarea de informatii false pe retelele de socializare in timpul alegerilor prezidentiale din SUA de acum cinci ani, și în prezent asupra războiului din Ucraina, un membru al partidului democrat german a propus o lege care, obligă companiile, cum este, de exemplu, Facebook sa identifice aceste comportamente. Analistul francez Romain Mielcarek afirma ca nu exista “propaganda inconștienta”, deoarece aceasta este un act politic, voluntar. Participi pentru ca ești de acord cu ideile respective.

Astfel, daca serviciile de informații ruse au diseminat informatii pentru a influenta opiniile europenilor, este vorba despre ceea ce se numeste “operatiune de informații” sau “operatiune psihologica”, prin care, un anumit tip de audienta este indemnata sa adopte un comportament specific, gratie unei informatii primite.

Daca informatia data este falsa, vorbim despre “dezinformare”, dar daca este adevarată, este ”propagandă”. In ce priveste tratarea subiectelor economice, in special in legatura cu liberul schimb, un alt analist, Christophe Bouillaud afirma ca imensa majoritate a jurnalistilor care vorbesc despre aceste subiecte adopta o atitudine neo-liberala, pâna la libertină și anarhistă, fara sa se straduiasca sa inteleaga mecanismele economice, ci doar preluand mecanic declaratiile oficiale, sub titluri cât mai bombastice, o rușine jurnalistică.

Confuzia, de exemplu, între bugetul unei familii si bugetul de stat, pe care o fac multi politicieni, este preluata de media, în special de canalele care tintesc audienta mare. Aceste viziuni eronate sunt insa, mai putin prezente in ziarele financiare serioase, cum este Financial Times, de exemplu.

Una dintre adevaratele dificultati pentru a avea o informatie corecta intr-un domeniu, este, fara indoiala , faptul ca au disparut jurnalistii specializati, capabili sa inteleaga si sa interpreteze subiectele. Disparitia “redactorului de rubrica” in forma lui consacrata, este, spun analistii francezi, germani și americani, una dintre “dramele tăcute” ale presei moderne. Iar jurnaliștii enciclopediști sunt foarte, foarte rari și costă foarte mult.

Pe de alta parte, conceptul “post-adevarului”, foarte abordat in 2023, dar datând din anii 1970, inseamna discreditarea notiunilor de adevar, dovadă și rațiune. Mai multi filosofi si intelectuali au descris acest concept, punand sub semnul intrebarii valorile si normele rațiunii. Dar ceea ce se intampla astazi, pe internet, a depasit imens constructia intelectuala din anii 1970, pentru ca spatiul virtual a multiplicat exponențial capacitatea de a minți fară rușine, de a povesti orice despre oricine, fara a avea surse de verificare la indemana.

Aceasta imposibilitate de a avea surse de verificare a informatiei a facut ca manipularea sa fie din ce in ce mai ușoara, mai ales în condițiile lipsei de cultură și educație. Iar discursul politic care, in mod traditional se straduieste sa convinga, sa seducă, fară să permita critica, a beneficiat din plin de realitatea “virtuala”. Notiunea de “post-adevar” a condus la negarea sfruntata a faptelor si la capacitatea de a produce informatii necontrolabile. In studiu sunt amintiti Mussolini, Goebbels, Stalin, ca modele de “mincinoși de stat performanți”.

De când vă spun că netul este un loc întunecat, unde minciuna și manipularea stau cu oricine la masă? De aceea dau, mereu, sursa spuselor mele, CARTEA și/sau autorul studiului, documentației, sursa știrii, pagina de unde este citatul. Când nu sunt sigur, sau poate fi, evident, sau nu, o manipulare, spun ”gurile rele” sau ”stâlpii de cafenele de pe Dorobanți”. Ce ne mirăm de hakăreală și de manipulare pe FB! Dar Herr Werner Klaus Johannis von Hermannstadt, alesul domniilor voastre, cum a câștigat primul și al doilea mandat? Bună întrebare!

O să caut prin filmoteca mea un film cu Lee Van Cleef, ”The Best Bad”, astăzi îl pomenim pe actorul american și un western clasic ar fi în rezonanță cu starea mea spirituală, în western cei buni înving întotdeauna!

Cu această iluzie o să mă apuc să citesc o carte veche, pe care nu am citit-o la vremea ei, ”Les complots de la CIA. Manipulations et Assassinats”. Un volum greu ca o cărămidă, la propriu și figurat, de 578 de pagini, opera unui colectiv numeros. O carte rara, nec plus ultra, de la Editura Stock, din anul 1976.

Mulți mă întreabă de ce nu scriu cărți. Cărțile mele au fost scrise de alții și nu mă simt capabil să-i întrec. Oricum, am publicat cinci cărți în format electronic, pe CD. Nici nu mai am timp. Despre partea de astrologie, este evident că oamenii în negru nu mă lasă să public ceea ce știu. Am încercat de nenumărate ori, cred că ar fi dovadă de prostie, să mai încerc!

Cu aceste convingeri și cu un o carte capitală de citit, să știți că nu este așa de greu în pustnicia mea să accept evidența că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOPUL lui Dom’ Profesor – 9 ianuarie 2024

BERBEC Evită ideile revoluționare în treburi importante. Un timp fii mai convențional, nu te hazarda în domenii noi, sau, necunoscute! Continuă pe drumul ales. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile parcă încep să meargă spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi în dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”. Dar nici să ajungi cu o jumătate de oră mai devreme!

TAUR Pare o zi favorabilă, în care curiozitatea ta te poate face să descoperi lucruri noi, care, pe termen lung, pot să-ți schimbe unele concepții și obiceiuri în domeniul sănătății, în special. Profesional dar şi personal, treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi şi îndraznețe, dacă nu, comice, mai ales dacă lucrezi in domenii legate de copii.

GEMENI O parte din zodie se pregăteşte pentru iarnă grea, ger, viscol, cealaltă parte crede că nu este cazul să se îngrijoreze! Dualitatea zodiei, dar astăzi nu fii superficial, ia lucrurile în serios! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale, sau de meseria ta.

RAC Profesional – o zi de marți plină, densă, dar nu neplăcută. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că eşti într-o stare senină şi echilibrată și ai idei bune pentru distracții și timpul liber! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa, foarte friguroasă şi presiunea atmosferică variază.

LEU Pot să apară lucruri noi, în această zi de marți, dar reflectă suficient înainte de le a respinge, sau a le accepta, nu aplica idei preconcepute, gândește bine, corect, dar în interesul tău! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine. Adică nu poţi să ai curtea imperială în care tronezi ca lider incontestabil al grupului. Ceea ce este foarte, foarte nedrept! Asta dacă eşti un leu solar, dacă eşti leu sumbru se schimbă registrul şi octava!

FECIOARĂ Evoluezi, astăzi, înt-un climat care îți favorizează libertatea de exprimare. Ceea ce, la tine, poate fi o catastrofă! Și așa spui ”adevăruri, verde, în față”, ai destui dușmani, ține-ți gura! De fapt, tu nu ai înţeles ce vor ei, iar ei, de fapt, îţi vor numai binele. Propune o „pace indiană” cu vin fiert! Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe un scaun la o masă, într-un mall şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor!

BALANŢĂ Nu mai fi coțofană, nu mai arunca banii pe multe lucruri mărunte, strălucitoare și… inutile! Fii cumpătat, cumpăra un singur obiect important şi de bună calitate, care îţi este necesar. Problemele pe care le-ai avut in relaţiile de dragoste sunt de domeniul trecutului. Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija nu, te pricepi, sigur, nu cât Fecioarele – dar nu pierde poza, genaralul, totalul, întregul, din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

SCORPION Dedică ziua rezolvării problemelor importante, profesionale și personale, dar nu forţa în rezolvarea lor rapidă. Lasă timpul să lucreze, conjunctura arată că lucrează pentru tine! Afaceri si afaceri. Unele cu bani, altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grijă, însemnă sigur! Dacă poți și nu ai termene!

SĂGETĂTOR Ziua poate fi plină de veşti. Sau, nu! Dacă sunt, fii atent cum le interpretezi. Atenție, nu toată lumea îţi vrea numai binele. Cu gândul aiurea, poţi să uiţi ceva. Nu pleca la drum lung. Poziţiile planetelor, a conjuncturii, în general, iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

CAPRICORN Munca considerabilă pe care ai depus-o, cu o grijă deosebită, în anul trecut, cu perfecţionismul specific zodiei poate fi răsplătită în această perioadă, începând chiar cu ziua de astăzi. Nu brusca lucrurile, mai ales în amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. In general evita să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum este criza, a propos, parcă a foast uitată, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

VĂRSĂTOR O zi în care te gândeşti la iarnă. Adică, la cheltuielile cu impozitele, întreținere, taxe, gaze, combustibil! Şi totuşi, ciclicitatea vieţii iţi dă o senzație de ”déjà vu”, pozitiv! Este o perioadă favorabilă celor din zodia de aer (Vărsătorul de apă este zodie de aer) care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de completare de marți, de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze mai pe seară. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

PEŞTI Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie! De multe ori lucrurile sunt dezarmant de simple şi astăzi e o zi simplă! Acţionează, lasă analizele sofisticate şi filosofia pe altă dată. Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă, mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti, deci, o persoană populară. Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filosofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strică nimănui!