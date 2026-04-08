Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 aprilie. Despre trădare

Pe 9 aprilie s-au născut: Charles Baudelaire, Mary Pickford, Jean-Paul Belmondo, Hugh Hefner, James W. Fulbright, Michel Simon, Gian Maria Volonte, Mircea Rednic, Francisc Munteanu, Camil Petrescu.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Eupsihie din Cezareea şi Vadim. În calendarul mobil este Sf. Şi Marea Joi. Denia celor 12 Evanghelii.

În „Kalendar” nimic, nimic, nimic...

Dar ”Calendarele poporului român”, opera reginei folclorului și mitologiei românești, doamna Antoaneta Olteanu, spun multe. Citiți și luați aminte!

Joia Mare; Joia Patimilor, Joia Neagră; Joia Verde; Moșii de Joimari Aflându-ne în Săptămâna Patimilor, este firesc să întâlnim numeroase practici de pomenire a morților (aprinderea focurilor rituale, ofrandele alimentare și materiale aduse – colacul, oala, lumânarea), la care se adaugă cele specifice marii sărbători (vopsitul ouălor, care, de altfel, are de asemenea numeroase semnificații funerare). Pe lângă sacralizarea nefastă a sărbătorii din Joia Mare (interdicția muncii, a somnului), pot fi observate numeroase practici de propițiere sau oraculare, care denotă unele caracteristici pozitive ale momentului: purificarea prin apă, postul ritual (la care se adaugă numeroase acte magice, care înregistrează încheierea acum a unui ciclu început la 9 martie).

Tradiții: În această zi morții vin pe la vechile lor locuințe, unde stau până la Moși sau Sărbătoarea Moșilor (sâmbătă înainte de Rusalii sau Duminica Mare), când se fac împărțeli de plecarea sufletelor, când morții pleacă cu colacul și cu oala pe care le-au căpătat. În acest răstimp morții se așează pe streașina casei, unde stau până la întoarcere. Pentru că de Joi Mari e frig, în dimineața și în seara acestei zile în curte se fac focuri pentru morți, pentru a avea la ce se încălzi și pentru a avea lumină (se pot da de pomană apă sau colaci; uneori se aprind lumini pentru fiecare mort al familiei; Marian, 1994, II, pp. 94, 95).

✦ În Joia Mare de aceea se face foc, pentru că Domnul Christos, când fugea de jidani și de necuratul, de la foc la foc fugea, și numai așa a scăpat de Iuda (necuratul), și jidanii nu se puteau apropia de foc, da colacul sta în cui și a început a se spune: „Pe mine m-au arat și m-au samanat etc. (ca și în poveștile cunoscute) și m-au făcut colac“, atunci și cocoșul a cântat și Domnul Christos a scăpat. De aceea zice că e tare bine să spui povești încheiate, lungi, sara, că e ca și cum ai spune o rugăciune. Dumnezeu cu povestea aceea înconjură casa de trei ori și nu se poate apropia nici o necurățenie (Niculiță-Voronca, II, p. 422).

✦ Deschiderea raiului și a iadului până la Rusitori (șapte ori nouă zile după Rusalii; Mangiuca, 1882, p. 14).

✦ Ouăle roșite și fierte în această zi, nu se strică în decursul anului, chiar niciodată. Dacă se îngroapă ouă roșii la hotarele unei moșii nu va bate piatra (Marian, 1994, II, p. 100).

✦ Joi, în Săptămâna Patimilor, să nu se spele rufe, căci la morți, în loc să li se ducă pomana ce li se dă, se duc lături din spălături (Gorovei, 1995, p. 116).

✦ Sub nunta sau măritarea urzicilor se înțelege înflorirea lor; din acest moment ele nu mai pot fi mâncate (Marian, 1994, II, p. 101).

✦ Cine-i Joimărița? Întrebați pe nevestele tinere și tăndăloase și pe fetele mari și leneșe. Ele vă vor spune că Joimărița e soră bună cu Muma-Pădurii și mare dușmancă a lor. Joimărița nu face nici un rău în lume, dar e lăsată de la Dumnezeu ca într-un an o dată, și anume în Joia Mare, să facă o revizuire strașnică printre nevestele tinere și mai ales printre fetele mari, și să le întrebe ce au făcut ele peste iarnă? Tors-au fuiorul tot, țesut-au pânza, și cu câlții și feștila ce-au făcut? Ținând seama de înalta și sfânta ei trimitere în lume în Joia cea Mare, pleacă dis-dimineață prin sate și prin orașe, gârbovită și afumată pe față, dar pripită ca o babă iute de picior, cu un hârb plin de jar în mână, acolo unde va afla neveste și fete leneșe, cari n-au tors fuiorul și n-au țesut încă pânza, să le arză unghiile și degetele. Mișelul, când e întrebat, ascunde cât poate faptele și pacatele lui; tot așa și nevestele leneșe și fetele mari și trândave. Ele, când știu că are să le cerceteze Joimărița, dacă pânza nu-i țesută, pun la fereastră un crâmpei de pânză din anul trecut, iar câlților și feștilei le dau foc, ca să nu aibă de ce să se lege Joimărița când le va cerceta casa și munca lor. Cele harnice nu se tem. Dar șișca de Joimăriță miroase bine și tot știe ce-au făcut ele. Pare că pleacă popa cu Iordanul la Bobotează și, unde sosește, începe cântând de prin curte: „În Iordan botezându-te, Doamne“. Tot așa începe și ea, încă de la poartă: ”Pute-a câlți, Pute-a feștilă, Pute-a lene de copilă, Pute-a pânză nețesută Și-a nevastă nebătută.” Și apoi, intrând, în loc de binecuvântare, le pune pe toate cele leneșe din casă cu unghiile și deștele în hârbul cu jar și li le prăjește bine, întrebând de ce au ele unghii și degete și nu fac nimica bun cu ele? Oh, ce jale, ce chin și zor E azi la poarta dumnealor! (I. Dariu, „Șezătoarea“, vol. XIV, p. 130).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: În ziua de Joimari, dănacii și fetele se duc dis-de-dimineață la baltă, înainte de a răsări soarele, aruncă apa dintr-o parte în alta și pleacă cu gândul că vor fi sănătoși tot anul (Gorovei, 1995, p. 10).

✦ Joia Mare se ține ca să se facă în timpul verii in și cânepă din belșug (Speranția, III, f. 74).

✦ Se perie cânepa, se începe a se toarce, ca să fie spor la călepe peste an (Niculiță-Voronca, II, p. 221).

✦ Dacă în Joia Mare se pune o cloșcă, ea va scoate numai cocoși (Marian, 1994, II, p. 93).

✦ Se dă de pomană uliului, să nu mănânce puii vara (Speranția, VII, f. 186 v).

✦ În Joia Mare, seara, care fată dorește să joace în cursul anului la tot jocul, se dezbracă de tot și merge în grădina vecinului, să fure mătrăgună de acolo. Dacă izbutește să fure, se îmbracă, se duce cu mătrăguna la ușa bisericii și ascunde buruiana la pragul bisericii, așa, ca să treacă popa peste ea. Crede că, așa făcând, de câte ori va veni vreun fecior din satul vecin, ca lăturean, la joc, pe ea o va juca mai întâi (Viciu-4, p. 51).

Apărător de rele și durere: Cine doarme în această zi va fi puturos, leneș un an întreg (Marian, 1994, II, p. 93).

✦ Dacă muncește cineva, îi rămân bucatele pe câmp nerăsărite (Speranția, I, f. 6).

✦ Se ține spre a fi ferit de piatră sau de secetă (Candrea, 1928, p. 130).

✦ Din Joi Mari și până la Ispas nu se toarce, coase, fierbe cămeși etc. joile, că bate piatră ori se-ntorn ploile și se face secetă („Șezătoarea“, an III, 1894, p. 48).

✦ La Joi-Mari nu se lucrează, că e rău: vine Joimărica și dă cu ochii pe foc pe cine l-o prinde lucrând (Candrea, 1999, p. 233).

✦ Pentru a scăpa de Joimăriță se închid ușile și se ung cu usturoi, se aprind paie și cârpe prin casă, gunoi și petice prin ogrăzi. Dacă totuși vine și începe să te bată, e bine să strigi că în cutare loc ard casele Joimăriții. După unele credințe, de ea nu scapă nimeni. Vine la fereastră și strigă: Câlții, câlții, Tors-ai câlții? Câlții dacă n-ai torcat, Mâinile ți le-am tocat (Bot, p. 303).

Joia Mare se ține pentru primejdii și pomenirea morților. Cine nu o serbează visează rău și îi ies în cale strigoi (Speranția, VI, f. 158 v).

✦ Se dă foc la gunoaie, ca să nu rămâie șerpii în curte (Speranția, VII, f. 278 v).

Oracular: Se fac cununi pentru fiecare persoană din familie și se aruncă pe acoperiș; cel a cui cunună se va ofili sau va cădea prima va muri în decursul anului (Marian, 1994, II, p. 93).

✦ Cine postește din ziua de Joia Mare până în ziua de Paști și nu mănâncă nimică, acela știe cu trei zile înainte când va muri (Niculiță-Voronca, II, p. 221).

Despre muncile câmpului: Toți plantează pomi în această zi, crezând că se pun mai cu înlesnire decât cei plantați în alte zile (Speranția, II, f. 48 v).

Magie: Încheierea farmecelor începute la Sânți (9 martie; Mangiuca, 1882, p. 14).

✦ Nu e permis să se descânte (Candrea, 1999, p. 334).

✦ Buba rea se vindecă cu prune păstrate din ziua de Joia Mare (Gorovei, 1995, p. 30).

✦ Joi seara, în Săptămâna Patimilor, când se citesc cele douăsprezece evanghelii, e bine ca cei cari se duc la biserică să facă câte un nod în baieră, după cetirea fiecărei evanghelii, și cu acea baieră cu douăsprezece noduri de se va încinge cine are friguri îi va trece (Gorovei, 1995, p. 92).

✦ În Joia Paștelui se ia un bulgăre de tămâie nefărâmat, se aprinde pe rând, cât se citesc cele douăsprezece evanghelii, și restul e bun de aprins în casă, pe când tună ori trăsnește, și de afumat copiii speriați (Gorovei, 1995, p. 230).

Obiceiuri: La Joia Mare, de noapte încă, dis-de-dimineață, împart neamurile între sine și între săraci fiertură, precum pâne, curechi, mazăre, fasole, baraboi, pe cari le pun în ulcele noi, frumoase, împodobite cu floricele numite brebeni (Pop Reteganul-2, f. 42).

✦ Se face un colac lung, numit ”uitata”, care se dă pentru morții uitați (Speranția, V, f. 156).

✦ Femeile împart orez fiert cu prune; păstrează din prunele împărțite, care zic că sunt bune de abubă (un fel de umflături pe la gingii; Speranția, VI, f. 10).

✦ Se duc femeile la tămâiat și aruncă două căldări de apă pe mormânt; după aceea merg la gârlă și aruncă nouă căldări cu apă pe iarbă verde. Apoi mai duc apă de pomană pe la femeile neputincioase. Această lucrare se face timp de nouă joi după Paști (Speranția, VI, f. 40).

✦ Se umple borș. Borșul umplut în această zi nu se strică tot anul (Marian, 1994, II, p. 92).

✦ O variantă a Joimăriții o constituie cetele de colindători care vin în seara sau în noaptea de Joi Mari, mai rar miercuri seara, uneori mânjiți pe față cu negreală, îmbrăcați în haine urâte, zdrențăroase, cu măști, unul fiind legat la cap cu brâu roșu femeiesc. Au clopote în mâini, la gât sau la picioare. Tot în mâini au „fiare“, de coș sau de cai, în cap au o căldare, mai aduc cu ei o oală cu foc și câlți și fac zgomot. Colindă cu Joimărița la casele cu copii și cu fete, aprind cârpe prin curți, bat fiarele și strigă să le dea bani. Scopul lor e să îndemne fetele la lucrul casei, să vadă ce-au tors sau lucrat, care fată n-a tors câlții, dar în același timp și să capete ouă. Întreabă dacă au tors, cer să vadă lucrul și cer de asemenea ouăle, uneori pentru Joimărița: „Câții-câții, tors-ai câlții?/ Două ouă-ncondeiete/ Joimărichii pe părete“. Ei amenință că, dacă nu le dau ouă, le aprind caierele, ard cânepa netoarsă, pârlesc fata sau femeia cu câlții rămași netorși, le aprind câlții în cap (Bot, p. 304).

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, în pilda de astăzi vă atrag atenţia asupra unei activităţi omeneşti: trădarea! Trădarea este caracteristică oamenilor, animalele nu mint şi nu trădează!

Joia din Săptămâna Mare mai este denumită, uneori şi Joia Trădării. Trădarea lui Iuda a pus la încercare multe minţi luminate. De ce a trădat Iuda? Este într-un lanţ logic, fără trădare nu ar fi fost Crucificarea şi fără Crucificare nu ar fi fost misterul cel mare, Învierea, a treia zi? A existat o „convenţie psihică” între Iisus şi Iuda? Mulţi cărturari, teologi, au tratat aceste subiecte. Mulţi papi au scris volume luminate despre Cina cea de Taină şi perioada până la Înviere. Cred că toate sunt deşertăciuni, efortul unor oameni să înţeleagă ceea ce este mai presus de înţelegerea umană. Aşa s-a întâmplat... şi gata!

Marii cărturari, teologii, cristologii notează dubla trădare a evreilor: personală, prin Iuda şi colectivă prin vocea poporului la judecata lui Pilat, popor care nu a ales pe Învăţător şi religia iubirii, ci pe un criminal oarecare, celebru acum, prin atingerea cu Iisus. Aceste trădări istorice au fost baza prigonirii canonice a evreilor în Europa medievală.

Trădarea a inspirat, ca temă, multe opere literare, arta, pictura, filozofia. Să ne amintim, doar, de Iago din Othello. Trădarea lui Iago este în primul rând politică, având ca scop compromiterea amiralului maur, fala şi speranţa Veneţiei.

Trădarea Dalilei, cea cu părul lui Samson. Am stat o oră în faţa tabloului lui Rubens. Trădări, trădări, trădări...

Caragiale nu putea să rateze subiectul. „Farfuridi: Da, aşa, daca e tradare, adica dacă o cer interesele partidului, fie! Brânzovenescu: Dar cel putin s-o ştim şi noi!” Cred că “O scrisoare pierdută”, în ”moldoveneşte”: “O ţidulă prăpădită”, este alfa şi omega în politica românească. Şi moldovenească!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, vă rog să nu trădaţi! Nu vă trădaţi prietenii, pe cei dragi, familia, iubitul, iubita. Nu vă trădaţi ţara, e foarte important! Şi ceea ce este şi mai important, nu vă trădaţi pe voi înşivă!

Să nu uităm că mereu avem o speranță, o nouă șansă, doar mâine este o altă zi!

Să nu uităm că mereu avem o speranță, o nouă șansă, doar mâine este o altă zi!

BERBEC

Astăzi, cu aspecte multiple în zodie, domeniul relaţiilor umane este pozitiv influenţat, la fel şi carisma proprie a nativilor din Berbec. Dar, nu trebuie să exagerezi, să abuzezi.

Nu exagera inutil şi păgubos problemele tale financiare! Ziua de astăzi este o perioadă a zvonurilor. Care pot fi adevărate sau false. Filozofia şi teoria zvonisticii ne arată că de câte ori piaţa este saturată de zvonuri – se întâmplă ceva, sau cineva important are un interes de promovat. Adică acelaşi lucru, până la urmă. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Ai o zi profitabilă!

TAUR

Dimineaţa trebuie să te ocupi de afacerile ce trenează de mai mult timp, de interesele tale întârziate. Vine vacanţa de Sf.Paşti, ai nevoie de mulţi bani! Insistă astăzi, nu e prea târziu!

Cu toate aspectele disarmonice, dimineaţa este favorabilă comunicării, aşa că te poţi aştepta la informaţii şi întâlniri care să-ţi aducă avantaje. Totuşi, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu raspund la telefon. Dar, pe total, balanţa este pozitivă! Veşti despre venituri provenite din afaceri speculative. Ia lucrurile uşor, nu te ambala într-o direcţie care pare că se îngustează.

GEMENI

Mici favoruri din partea anturajului. Astăzi poţi să abordezi cu succes schimbări, mai ales în domeniul social. E favorabil să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi.

Ziua de astăzi este bună pentru tine. Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada dimineţii de azi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, al desfăşurării unor afaceri şi/sau al încasării rapide a unor bani.

RAC

Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti de bine, pozitiv. Afacerile personale şi cele sentimentale sunt, însă, bine aspectate. Astăzi poţi să dai curs, cu curaj, intereselor proprii.

De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei niciun risc major. Evită sa semnezi acte oficiale, contracte, înţelegeri. Mai pe seară evenimente sociale şi din sfera culturii şi a artei. Trebuie să-ţi dai opinia într-o problemă importantă. Fii mai tare în susţinerea propriilor idei şi interese, sigur, în spaţiul cultural!

LEU

Prietenii şi colegii stau pe aproape, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile vechi, verificate.

Ai făcut unele economii sau poţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi în două, o parte pentru casă, alta, mai mică pentru Sf. Paşti! Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive, sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze. Reorientarea, reformularea unor direcţii, strategii sau concepte este benefică şi necesară.

FECIOARĂ

Ziua de azi este indicată pentru finalizarea unor proiecte profesionale sau sociale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă!

Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi, noi concepte, noi cuvinte. A venit primavara, suntem în perioada dinaintea Sf. Paşti, cei care au moştenit vechea sărbătoare europeană a regenerării, a renaşterii naturii, al mugurelui fragil dar puternic şi de nestăvilit prin faptul că este nou, este ceva care creşte, care nu poate fi oprit. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine!

BALANŢĂ

Simţi oboseala, dar trebuie să te înviorezi, mai este puţin şi termini! Pe seară poţi să te distrezi puţin, eşti prea tensionat şi acest lucru nu este productiv. Relaxează-te şi zâmbeşte!

Cu toate că ai un program dens, te preocupă găsirea unui echilibru între domeniul profesional şi cel personal. Începe cu începutul, nu mai lua de lucru acasă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Astăzi trebuie să joci un rol dublu de complotist şi victimă în acelaşi timp. Intrigile ţesute de tine încep să dea roade. Nu că te-ai pricepe în mod deosebit, dar astăzi ai noroc la împletituri sociale. Şi, în mod întâmplător, oare este ceva întâmplător, interesele tale se suprapun peste interesele altora. Totuşi, în viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ce iţi trebuie!

SCORPION

Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avânt. Profită şi vezi de interesele tale, lucrurile încep să se aranjeze. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor în familie.

Ai mici probleme de rezolvat, la serviciu sau la şcoală, sau unde îţi desfăşori activitatea. Abordarea sistematica a situatiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi părinţii. Fii mai binevoitor decât de obicei, mai zâmbitor şi cu un umăr gata de oferit celor care vor veni să ţi se plângă. Fiindcă vor veni, fi absolut sigur, în perioada următoare. „Tu ascultă şi socoate...” – cum zicea poetul. Şi vezi ce se poate face!

SĂGETĂTOR

Un val de optimism te face să vezi viaţa ta în perspectivă, fără bruiajul cotidian. Totul pare că te amuză pentru că începi să descoperi interesele mărunte care stau în spatele vorbelor mari.

Originalitatea este bună în artă, dar sperie în relaţiile sentimentale. Oamenii care te iubesc trebuie să ştie că pot conta pe tine la bine şi la rău, la mult şi la puţin, acum şi mereu! Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Tot ce faci în dimineaţa asta poate să îţi aduce trăiri interesante. Statistic vorbind. Cel mai probabil este că, tot statistic vorbind, o să te întrebi mult unde sunt banii tăi pe care abia i-ai primit ca salariu. Şi că mai ai puţini bani după ce ai terminat cu aprovizionarea. Nu mai întreba atâta, banii sunt în buzunarul cui trebuie!

CAPRICORN

Astăzi ceva te obsedează şi te împiedică. Adună-te, concentrează-te, relaxează-te şi lasă ideile fixe. Numai aşa poţi să-ţi rezolvi problemele, care, să fim drepţi, nu sunt deloc uşoare!

Ai intrat în criză de timp, ai de rezolvat o mulţime de treburi, pe care le-ai tot amânat. Ocupă-te de ele secvenţial, pe rând. Astăzi ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate! Nu trebuie să te prinzi în jocul celorlaţi. Nu întreprinde nimic important sau riscant. De astăzi, cu o configuratie favorabila, incepi sa gandeşti mult mai pragmatic si sa te frămânţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică!

VĂRSĂTOR

Te simţi bine şi în formă şi eşti conştient de lucrul acesta. Cei din jur sunt frâne pentru tine, sau cer prea mult. Încercă să te delimitezi, în mod elegant, ca să ai premiza succesului!

Dacă ai de făcut o alegere sau trebuie să iei o decizie la serviciu mai aşteaptă câteva zile. Nu eşti în cea mai bună zi pentru decizii, ziua de astăzi este veseloasă! Astăzi este una din zilele in care ţi se spune ca nu ai tact, ca vorbeşti prea mult şi te crezi prea tare. Şi ce dacă, tu te simţi aşa de bine… Ai una din acele zile în care străluceşti şi crezi ca eşti făcut din pulbere de stele. Eşti sanatos şi vesel, iar viaţa este frumoasă. Bucură-te din plin!

PEŞTI

Trebuie să fugi de cei din jurul tău care se hrănesc cu zilele tale fripte şi găsesc o mare plăcere în a-ţi spune veşti triste. Trebuie să rămâi calm, pentru că astăzi eşti uşor de ofensat!

Aspectele negative ale planetelor colective rezonează cu o posibila lipsa de interes a anturajului faţă de tine. Nu îi judeca, au probleme, aşa că te poţi duce singur, pe seară, la un film! La serviciu, sau unde îţi petreci dimineţile, trebuie să foloseşti fiecare moment al programului. Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect.