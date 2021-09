HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  8  septembrie  2021  Valsul tragic al unui sistem binar

Pe 8 septembrie s-au născut Richard Inimă de Leu, Antonin Dvorjak, Peter Sellers, Patsy Cline, George Coşbuc, Mia Braia, Petre Sălcudeanu, Dan Coe, Ştefan Bănulescu, Tudor Popescu.

În calendarul creştin-ortodox este Naşterea Maicii Domnului.

Pe 8 septembrie, Naşterea Maicii Domnului, Sf. Fecioară, născută în plină zodie a Fecioarei. Nimic nu este întâmplător! Se duc rândunelele… se instalează toamna!

Mă duce gândul că şi această sărbătoare creştină a fost calchiată peste o altă veche sărbătoare europeană. Înainte cu o zi, şi o zi după sunt Cercurile Mariei, deci, în total, cele trei zile de sărbători antice, geto-dacice, europene. Nu se mai ştie ce zeiţă se sărbătorea în aceste zile. Mă gândesc că a fost o sărbătoare legată de recoltă, bogăţia recoltei, roadele toamnei, feminitate şi rod!

Regele britanic Richard „Inimă de Leu” pe care îl pomenim astăzi, a fost şi este una dintre figurile glorioase ale personalităţilor Vestului, din toate timpurile. În piese de teatru şi în romane apare ca un monarh viteaz, înţelept şi drept care răsare la momentul oportun, ca un „deus ex machine” ca să stabilescă dreptatea şi justa scară a valorilor. Asta din punct de vedere occidental.

Dacă ne aplecăm asupra elegantei scrieri arabe a cronicii lui Al-Manssur lucrurile nu mai stau chiar aşa. Richard este denumit „farangi”, ceea ce înseamnă „străinul”. Parfumata şi sofisticata limbă farsi este plină de subânţelesuri. De fapt totul în Orient are două componente : una materială, vizibilă şi tangibilă şi una subtilă, plină de promisiuni pe jumătate îndeplinite sau pe jumătate uitate, după cum este intonată fraza respectivă. Labirintul frazei ne trimite la „arabescurile” artei şi la complicata mistică „sufi”. Totul este complex şi complicat, pentru că trebuie să ascundă plictiseala şi monotonia deşertului. Şi mai trebuie să disimuleze ceva. Greşelile oamenilor. În Orient, nimeni nu are îndrăzneală să arate pe altul cu degetul şi să spună tare : „..ai greşit…”. O greşeală formulată şi mai ales, făcută public este un lucru îngrozitor. Toată lumea trebuie apoi să condamne greşeală făcută, pe toate vocile şi tonurile. De aceea arabii, iranienii, turcii, orientalii în general, ne par unsuroşi şi nesiguri, pentru că nu iau niciodată o poziţie tranşantă. Greşelile prea supărătoare trebuie să fie pomenite indirect, printr-o pildă sau o fabulă, sau chiar o istorisire. Aşa cel în cauză se simte pus la adăpost de oprobiu public, dar totodată pus în gardă să nu se mai repete. O greşelă nefăcută public este o chestiune între păcătosul respectiv şi Allah. Cu rugăciuni şi posturi chestia se aranjează! Discret…

Revenim la Richard, cel viteaz ca un leu, căruia sarazinii i-au spus „străinul”. Foarte bine, pentru că era străin de acele locuri. Da, dar sensul pe care l-a dat cronicarul arab a fost „cel rupt de realitate”. Pentru că Richard, poate o fi fost el viteaz, dar altfel a fost, din punct de vedere oriental, un neadaptat.

Adevărul este că Richard I, care avea deviză, rămasă monarhiei britanice până acum „Dieu et Mon Droit”, era un bărbat foarte înalt, scrierile vremii spun că avea aproape doi metri înălţime, bine făcut, cu un păr blond-roşcat şi ochii verzi. Carismatic şi foarte viteaz i-a cucerit la propriu şi figurat pe arabii invadatori, în A treia Cruciadă, care arabi cuceriseră Ţara Sfântă. Şi în mod special pe Saladin, al cărui mormânt l-am văzut la Damasc, lângă una dintre porţile legendare ale oraşului. Saladin, care stabilise un Califat prin puterea săbiei. Totuşi, din respect şi admiraţie, Saladin şi Aga Melik i-au propus lui Richard Inimă de Leu să stabilească în Orient o ţărişoară sfântă, creștină, garantată de toţi puternicii lumii.

Lui Richard i-a surâs ideea, aşa că s-a suit pe corabia ca să ajungă la Papă. La Roma. Să pună la punct tratatul care avea să aducă pacea de o mie de ani! Aceiaşi pace de o mie de ani mereu promisă şi niciodată dată!

Din nefericire, o furtună groaznică îi zdrobeşte corabia de ţărm şi Richard o ia pe jos cu puţinii cruciaţi rămaşi, să străbată Europa. Cruciaţii erau intangibili în orice ţară creştină şi se bucurau de unele drepturi, oriunde, în Europa. Totuşi regele Leopold, cu care Richard avusese nişte incidente cu nişte steaguri, în cruciadă, îl capturează pe regele britanic. Împotriva oricăror reglementări, împotriva onoarei nobiliare. Papa îl excomunică pe Leopold şi îl afuriseşte. Frecţie la un picior de lemn!

Leopold vrea bani mulţi, mulţi de tot, o răscumpărare de circa zece miliarde de euro, la echivalenţa actuală!

Trec câţiva ani până să se strângă suma imensă. În acest timp Saladin se consolidează şi îşi reface forţele ciuntite de armata lui Richard. Fără exemplul regelui britanic, care lupta în primul rând de războinici, cruciaţii dau înapoi. De altfel, aşteptau pacea promisă, care nu mai venea.

Pacea nu a venit, nici măcar acum. Să nu repetăm greşeala lui Richard Inimă de Leu şi să ne bazăm pe respectarea tratatelor, legilor şi a reglementărilor de către cine trebuie. Atenție, suntem singuri, nimeni nu o să miște niciun deget pentru România!

Dar despre altceva doream să vă povestesc. După luni de zile am intrat din nou pe ”Dimineața Astronomilor” fiind primit cu gesturi prietenești emoționante. Se dezbatea o problemă, o situație cum spuneau ei, astronomii.

Astronomii au recreat istoria fascinantă a unui vals tragic, mortal, de mai multe secole, între două stele masive, la 500 de milioane de ani lumină distanță. Asta este potrivit Observatorului Național de Radioastronomie (NRAO) din Socorro, New Mexico, care a anunțat noua descoperire la 2 septembrie 2021. Dovezile sugerează că o gaură neagră, sau o stea superdensă de neutroni, a spiralat spre miezul stelei sale însoțitoare. Făcând acest lucru, a făcut ca tovarășa sa să explodeze ca o supernovă. Astronomul Dillon Dong din Caltech, autorul principal al unei noi lucrări care relatează descoperirea, a comentat: ”Teoreticienii preziseră că acest lucru se poate întâmpla, dar aceasta este prima dată când o vedem de fapt.”

Datele de la VLA (Karl G. Jansky Very Large Array), un observator în frecvența radio în apropiere de Socorro, New Mexico, au dat primul la cunoștință acestor astronomi. Un proiect numit VLASS (Very Large Array Sky Survey) a început la VLA în 2017. Dillon Dong și colegii săi examinau imagini din VLASS. Au observat un obiect care strălucea puternic, în undele radio. Dar, au observat, acest obiect nu apăruse într-un sondaj VLA anterior. În acel moment, au devenit curioși.

Așa că s-au uitat mai departe la obiect, care este denumit VT 1210 + 4956. Pentru noile observații, au folosit atât VLA cât și telescopul Keck din Hawaii. Ei au stabilit că emisia radio strălucitoare de la VT 1210 + 4956 provenea de la periferia unei galaxii îndepărtate, unde se mai formează stele, la aproximativ 500 de milioane de ani lumină de Pământ. Privind mai departe, au descoperit ulterior că, în 2014, un instrument la bordul Stației Spațiale Internaționale a detectat și o explozie de raze X provenind de la VT 1210 + 4956. NRAO a spus:

”Datele din toate aceste observații le-au permis astronomilor să reconstituie povestea fascinantă a unui dans mortal, de două secole, între două stele masive. La fel ca majoritatea stelelor care sunt mult mai masive decât Soarele nostru, aceste două s-au născut ca o pereche binară. Una dintre ele a fost mai masivă decât cealaltă și a evoluat mai rapid prin viața sa normală de stea, alimentată cu fuziune nucleară. A explodat mai întâi ca o supernova. Și a lăsat în urmă fie o gaură neagră, fie o stea de neutroni superdensă.”

Gaura neagră sau orbita stelei de neutroni s-a apropiat constant de a doua stea, tovarășa ei. Și, acum aproximativ 300 de ani (din perspectiva noastră pământească) gaura neagră sau steaua neutronică a intrat în atmosfera stelei a doua, începând dansul morții. În acest moment, a început o interacțiune, care a pulverizat gaz de la a doua stea, în spațiu. Gazul expulzat, în spirală spre exterior, a format un inel în formă de gogoașă, în expansiune, numit tor, în jurul ambelor stele.

În cele din urmă, au spus astronomii, gaura neagră, sau steaua neutronică și-au făcut drum spre interiorul miezului celei de-a doua stele. A perturbat reacția nucleară care îi permitea celei de-a doua stele să strălucească și care își păstra nucleul să nu colapseze sub propria gravitație. Fără fuziune, nucleul celei de-a doua stele s-a prăbușit și a explodat ca o supernovă. Dong a explicat:

”Steaua însoțitoare urma să explodeze în cele din urmă. Dar această coliziune a accelerat procesul.”

Materialul expulzat de explozia supernovei din 2014 s-a deplasat mult mai repede decât materialul aruncat mai devreme de la steaua însoțitoare. În momentul în care VLASS a observat obiectul, explozia supernovei se ciocnea cu acel material, provocând șocuri puternice care au produs emisia radio luminoasă văzută de VLA. Gregg Hallinan de la Caltech a explicat: ”Toate piesele acestui puzzle se potrivesc pentru a spune această poveste uimitoare. Rămășița unei stele care a explodat cu mult timp în urmă a interacționat cu tovarășa ei, provocând și explozia ei.”

”Icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e!” am comentat eu, în calitate de Patriarch. Am mai făcut observația că este o descoperire arheologică, ceea ce vedem s-a întâmplat acum 500 de milioane de ani. Astronomii se uită în trecut, astrologii în viitor!

De aceea sunt așa de sigur că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 8 septembrie 2021

BERBEC O zi de miercuri favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai niciun necaz. O situaţie din familie te preocupă, dar azi poţi lucra la rezolvarea ei. În această zi de mijloc de săptămână fiecare îşi dă, static, cu părerea, tu mizezi pe acţiune. Însă, trebuie să găseşti un echilibru bun între mişcare şi repaos. Nu te încrede în primul venit, verifică! Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Cel puţin aşa este scris. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare.

TAUR Nu te înşela singur, nu-ţi face planuri grandioase, care vor fi anulate mai târziu de realitate. Adevarul e făcut de cei puternici, iar istoria este scrisă de învingători. Fii printre ei! Astăzi, la serviciu, la muncă, respecţi o disciplină autoimpusă şi faci unele progrese. O convorbire la mobil poate să-ţi facă probleme, dar nu te enerva degeaba: „ce e val, ca valul trece!” Domeniul sentimental e avantajat, în sensul unor trăiri, simţăminte noi, dar şi oameni şi locuri pe care nu le-ai mai văzut, poate prieteni vechi, colegi de şcoală, camarazi din trecut. Dimineaţa zilei este foarte dinamică, perioadă în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei noi.

GEMENI Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante şi întâlnirile decisive! Este o zi în care trebuie să fii atent şi prudent. Nu te lua după bârfe şi intrigi. Vezi în ce măsură evenimentele te afecteză personal şi… vezi-ţi de treburile tale! Se apropie vremea rece, trebuie să te pregăteşti bine pentru toamnă! Te bucuri pentru că o problemă care te obseda pare că se rezolvă, dar realizezi că depinde de altcineva, nu de tine. Pare o aprobare, sau o soluţie de drept. Din nou o zi mediocră, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli.

RAC Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, creează condiţiile să speri în rezolvarea problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să le rezolvi acum! Eşti tare vocal şi insistent. Solo, îţi plângi de milă că nu găseşti pe nimeni care să te înţeleagă, iar duo protestezi la fel de tare că eşti doar o remorcă şi că nu iei tu deciziile! Zodia guvernată de Lună are astăzi o zi bună pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Realitatea de astăzi este cam vulgara, oamenii cam rudimentari, aşa că trebuie sa dai dovada de exigenţă în alegerea anturajului, mai ales cu cine ieşi în oraş în seara asta.

LEU Cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de generozitatea ta. Mai multă prudenţă cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar de fapt doresc să se folosescă de tine. Ca bancomat. Tăcerea este de aur… dar şi o vorbă bună, spusă la momentul potrivit, este de platină! Azi nu-ţi lipsesc argumentele şi strategiile ca să-ţi aperi poziţia şi veniturile, dar nu te enerva! S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Daca este vorba de treburi casnice nu te speti, pune-i pe toţi la treaba! Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp.

FECIOARĂ Dacă ai luat o hotărâre, ei bine, mai verifică cel puţin odată! De fapt, o veste primită astăzi, te face să speri intr-o posibilă îmbunătăţirea a calităţii vieţii tale, dar nu te grăbi! Eşti cu gândul în altă parte, la o lume harnică, cinstită şi credincioasă. E doar o viziune, „lumea ta de rezervă” absolut necesară, ca să-ţi salvezi sufletul. Fii, însă, pragmatic, azi! Zi favorabilă discuţiilor, verbului, clarificării unor probleme, cumpărăturilor de mărfuri ieftine. Hârtiile semnate astăzi vor fi mai târziu lovite rapid de nulitate, deci nu semna contracte de cablu, donatii pentru nu-ştiu-ce-chestie, convocatorul pentru şedinta de bloc, împrumuturi la bancă!

BALANŢĂ Conjunctura cosmica te avertizează să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sanatatea. Nişte vitamine cu minerale nu ar fi o idee rea. Trei mere pe zi şi la doctor niciodată! Mere, ai? Astăzi nu te repezi, aşteaptă să se clarifice lucrurile, nu transforma incidentul într-un scandal! Ai ceva de împărţit, de pus la punct, cu cineva apropiat, din familie, din jurul tău. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii crezi că nu îţi sunt favorabile. Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar incă nu ştii in cine poţi avea incredere. Stelele spun să mai aştepti cu confesiunile!

SCORPION O zi de miercuri, care seamănă cu altă zi de miercuri, ziua lui Mercur, în care rutina activităţilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi bună. Problemele te asaltează în această zi. Regreţi că nu te-ai odihnit mai bine! Trebuie să faci o triere. Pregătirile de şcoală, de toamnă, sunt în capul listei de priorităţi! O dimineaţă plină şi cam monotonă, până la urmă, în care vorbeşti cu copii şi/sau părinţii la telefon. O masă de prânz obişnuită, dar ceva mai insufleţită. Urmată de o după amiază monotonă în care te uiţi la televizor şi nu vezi nimic. Nimic notabil, nimic memorabil, nimic important. Déjà vu!

SĂGETĂTOR Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle urgente şi lasă posibilele false probleme! Astăzi, activitatea ta nu îţi pare dificilă. Ai suficiente grade de libertate care îţi permit să evoluezi, să acţionezi parţial independent şi să-ţi vezi cu succes de interesele tale. Visele tale pot să prindă contur, aspectele astrologice sunt favorabile. Nu chiar aşa cum ţi-ai dori, nimic şi nimeni nu este perfect, dar totul pare că se sfârşeşte cu un happy-end. Sanatatea este bună, dar atenţie la durerile de cap. Durerile de cap pot fi şi de dinţi, cu siguranţă, poate şi o sinuzită rebelă, dar, tradiţional pe Săgetători îi dor… pulpele!

CAPRICORN Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare nimic, iar dacă te concentrezi puţin, poţi rezolva decent problemele cotidiene. Atenţie, schimbarea anotimpului este mai grea pentru tine! Astăzi, ca să înaintezi, te bazezi pe intuiţie şi pe experienţa acumulată. Solo, sau în duo, savurezi o zi favorabilă în domeniul sentimental. O zi plăcută, în care te simţi în siguranţă! Atenţie la pierderea de energie, la oboseala cronică. Banii sunt bine aspectaţi, evită, însă, cheltuielile un pic cam utopice şi exagerate. Mănâncă mai multe alimente strict naturale, vitamine şi fructe proaspete, mere şi citrice. Organismul tau are nevoie de cruţare şi de refacere. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente.

VĂRSĂTOR Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor produse, probabil, de Saturn. Astăzi poţi avansa, puţin, în rezolvarea situaţiilor sentimentale. Ai o dorinţă puternică să te depăşeşti şi să prevalezi în faţa altora. Trebuie să demonstrezi că eşti valoros, dar alege-ţi cu prudenţă modalităţile de exprimare. Nu, doar, scopul contează! Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi, poate noi simţăminte şi sentimente. Totuşi, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic!

PEŞTI Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să ceri ajutor, verificând proverbul, miercurea aceasta. Superstiţia din popor spune că marţi sunt trei ceasuri rele, nu miercuri! Pe plan profesional, întîlnirile, şedinţele, adunările, îţi permit să spui ceea ce ai pe inimă, sigur, în limbajul de lemn al meseriei. Dar, nu încerca să rezolvi, acum, mai aşteaptă! Dă curs astăzi la ce este bine pentru tine, familia ta. Toate aspectele sunt favorabile, chiar cele care ţin strict de proiectele tale personale, adică de iluziile pe care ţi le faci. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa.