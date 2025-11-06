Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 noiembrie 2025. Aguada Fénix

7 noiembrie

Pe 7 noiembrie s-au născut Leon Trotsky, James Cook, Marie Curie, Albert Camus, Dorina Lazăr, Mariana Mihuţ, Ion Bănuţă, Paul Georgescu.

Nimic în "Kalendar", iar în calendarul creştin: 33 de mucenci din Melitina şi Lazăr din Muntele Galison. Sigur, fiind vineri, este post.

"Evenimentul Zilei" din 7 noiembrie, adică, după calendarul vechi, iulian, 25 octombrie, a fost, evident, în 1917, începutul revoluţiei bolşevice.

De câte ori este 7 noiembrie am sentimente complexe. Treptat, mergând acolo, în Rusia, la locul faptelor, de mai multe ori, apoi în alte zeci de locuri şi câştigând experienţă prin trecerea anilor, sentimentul s-a focalizat: imi este milă, foarte multă milă. Şi poate, indignare şi revoltă!

Milă faţă de omul simplu care a fost mereu, tot timpul, păcălit cu idealuri şi vorbe mari şi a plătit mereu şi mereu cu viaţa.

Pe 25 octombrie/7 noiembrie 1917 a avut loc Revoluţia din Rusia. Aşa cum a anunţat Nikita Sergheevici Hruşciov, de la tribuna Kremlinului, pe data de 7 noiembrie 1961: „La 7 noiembrie sărbătorim Revoluţia din octombrie!” ceea ce a stărnit oarece râsete, dar avea dreptate. Sigur, suna ca titlul acela din “Scânteia” pentru care editorul a primit vot de blam: “Ministrul Cioară s-a întors de la Moscova, pe calea aerului!”

Revoluţia bolşevică... În timpul revoluţiei au murit zeci, poate sute de mii de oameni simpli. Apoi milioane, în sângerosul război civil. Pentru ce?

Prin anii '90, după ce lucrasem la The Coca-Cola Company, am fost invitat, în Cipru, la un fel de „cursuri de perfecţionare”: „Accelerating services breakthrough” ţinute, timp de trei luni de zile, de un asistent al lui Robert McNamara, apoi la un fel de „colegiu de apărare”: „Enhanced training in democracy and freedom” la Preston şi Quantico. Totuşi, ţin să mărturisesc că şi cursurile, mai vechi, de managemant politic internaţional de la „Academia Ştefan Gheorgiu” nu mi-au fost de prisos, au fost superioare. Am toate diplomele, am învăţat din greu, nu fiţi neliniştiţi, acolo şi atunci nu se făcea “copy-paste”! Mă pregăteam să devin consilierul unui important personaj din Asia.

Acolo, la studii, am aflat adevărul, pe care îl bănuiam, dar este altceva să-ţi fie prezentată “dovada”! Despre Revoluţia din Rusia cât şi despre alte „revoluţii”. Săracii oameni săraci! Sărmanii oameni! Au murit şi o să moară în continuare numai pentru interesele celor bogaţi şi puternici! Din nicio revoluţie poporul nu a ieşit câştigat cu ceva, nici măcar din cea franceză.

Cât despre „loviluţia” noastră, ce să mai vorbim, se vede cu ochiul liber, nu trebuie studii aprofundate.

Nimic nu este, ceea ce pare a fi!

Şi aici ating o problemă delicată, ridicată de mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi: de ce nu mă implic, de ce nu fac politică, de ce nu conduc o mare firmă. Mulţi m-ar urma, mulţi s-ar angaja sub ordinele mele!

O să vă dezvălui un secret, cum se folosesc oamenii la casele mari! Prin 1989 eram considerat printre puţinii europeni care înţeleg ceea ce se întâmplă în Asia şi Orientul Mijlociu şi Apropiat, dar, în special, în Iran. Căzuse Zidul Berlinului, apoi am fost alipiţi şi noi, România. Nimic rău, nimic de reproşat...

Buuun, toată lumea se pregătea de globalizare, de cei o mie de ani de pace promişi, de bunăstare şi de trai bun şi plăcut. Şi se foloseau în posturi-cheie oameni care credeau în aceste idealuri. Eu eram unul dintre ei. În prezent, oamenii propulsaţi către vârf nu mai primesc ordine şi dispoziţii, sunt aleşi în aşa fel încât să facă exact ceea ce se aşteaptă de la ei, din convingere, din proprie iniţiativă!

Casele mari nu mai pierd timp şi bani pentru pregătirea lungă şi costisitoare a unor oameni, pentru scopurile propuse. Ele folosesc oameni “de gata” care corespund scopurilor, a căror pregătire, idealuri şi experienţă de viaţă se potrivesc strategiilor şi tacticilor.

Era, la sfârşitul secolului XX, o epocă de speranţă şi destindere. Celebra teorie de la Harvard, cea cu “convergenţa sistemelor” părea că funcţionează şi că atât spaţiul creştin, cât şi cel islamic şi sino-budhist pot converge prin legături strânse economice, culturale şi artistice.

Am fost întotdeauna un tip cultural, “cu o conversaţie interesantă şi plăcută” cum spune un bun prieten, mare om, mare caracter, sunt un om al păcii, prost de cinstit, onorabil şi responsabil, cu iluzia grandorii strămoşilor. Un tip care face impresie şi după cum aveam să aflu mai târziu, stârneam reacţia următoare din partea asiaticilor: “dacă ăsta pe care l-au trimis, un amărât din România, le ştie pe toate şi este atât de cinstit şi onorabil, îţi dai seama cum trebuie să fie ăia din Occident care l-au trimis!”. Nu era deloc aşa, cei care mă trimiseseră erau nişte curve politice inculte, dar era un început bun...

Totul a fost perfect până în toamna lui 2001. 911 m-a scos din cărţi! În câteva luni de zile politica internaţională s-a schimbat radical şi nu mai era nevoie de oameni ca mine, culturali şi paşnici, ci de alţii, cu alte priorităţi, crâncenii oameni ai războiului.

Şi în mediul de afaceri s-a schimbat radical situaţia, spre hoţie calificată şi înşelătorie cu ştaif. Nu puteam să rămân ultimul patron cinstit, cel care îşi respecta cuvântul şi normele de comerţ, întotdeauna şi îşi premia angajaţii. Aş fi fost ciuca păcălelilor şi a înşelătoriilor.

Ce să fac, sunt bolnav, am un mare handicap: sunt onorabil, am încredere în oameni! De aceea m-am retras în pustnicie, asceză şi sărăcie, refuzând orice şi pe oricine, aşa fac toţi care ajung la un anumit grad de iluminare!

Oamenii cinstiţi nu mai fac afaceri, mai ales în România!

Am înţeles situaţia şi m-am apucat de astrologie, marea mea pasiune. Am mai bricolat vesel şi inconştient câteva campanii electorale în România, alături de alţii, dar nu am fost niciodată un cățel de haită, de gaşcă, cum se cere în România, sunt un lup singuratic, The One!

Aşa că acum fac horoscopul pe zodii, un păcat astrologic, din sihăstria mea din Prahova submontană şi răspund la întrebările voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, un nou studiu sugerează că un sit arheologic din Mexic, vechi de aproximativ 3.000 de ani, a fost construit în forma unei cosmograme care se întinde pe kilometri întregi.

Un sit mayaș vechi de 3.000 de ani este de fapt o hartă gigantică, de dimensiunea unui oraș, care înfățișează „ordinea universului”, spun cercetătorii. Ruina, aflată în ceea ce este acum sud-estul Mexicului, era o cosmogramă - o reprezentare a modului în care oamenii antici de la sit vedeau cosmosul, sugerează un nou studiu.

Situl, cunoscut sub numele de Aguada Fénix, este „cea mai veche și mai mare arhitectură monumentală din zona mayașă” și este mai mare decât multe orașe antice din Mesoamerica, au scris cercetătorii în studiu. Deși construcția sa a fost o inițiativă majoră, semnificația sa culturală i-a motivat probabil pe oameni să ajute la construirea sa, ceea ce înseamnă că constructorii săi probabil nu au fost constrânși să muncească, au sugerat cercetătorii.

De fapt, construirea Aguada Fénix ar fi putut fi o activitate comunitară celebrată de oamenii din antichitate, la fel cum a fost probabil Stonehenge în Anglia preistorică.

„Evenimentele mari de construcție și ritualurile colective ar fi putut implica, de asemenea, ospățuri, schimb de bunuri între diferite grupuri și oportunități de a se întâlni cu partenerii, ceea ce probabil a oferit stimulente suplimentare pentru ca oamenii să se adune”, au scris autorii în noul studiu, publicat miercuri (5 noiembrie) în revista Science Advances .

Aguada Fénix datează din 1050 înainte de Hristos, înainte de inventarea sistemului de scriere mayaș, așa că nu există înregistrări scrise ale sitului. Acesta a fost abandonat în jurul anului 700 înainte de Hristos. Oamenii de știință l-au investigat între 2020 și 2024 pentru a afla mai multe despre sit. Nu numai că au excavat Aguada Fénix, dar au folosit și lidar (detecție și măsurare a distanței luminii) , o tehnică în care laserele sunt pulsate de pe o aeronavă, iar lumina reflectată este apoi măsurată și utilizată pentru a crea imagini ale peisajului.

Analiza lor a arătat că cosmograma a fost creată folosind un sistem de structuri care include canale, drumuri pietonale și un baraj. Aceste structuri se intersectează pentru a crea o serie de forme de cruce. Dimensiunea cosmogramei, care măsoară 9 pe 7,5 kilometri, „este comparabilă sau chiar mai mare decât cea a orașelor mesoamericane ulterioare”, inclusiv Tikal și Teotihuacan , a scris echipa în lucrarea sa.

În centrul structurii se află o serie de clădiri și platforme mici, pe care arheologii le numesc „grupul E”. Aceasta conține mai multe depozite îngropate care conțineau obiecte cu o semnificație ceremonială, inclusiv ornamente din piatră verde ce pot reprezenta un crocodil, o pasăre și, eventual, o femelă de lup fătând; vase ceramice; și pigmenți.

Deși un mic lac asigura apa pentru canale, arheologii au observat că dimensiunea mare a cosmogramei și dimensiunile reduse ale lacului ar fi împiedicat umplerea canalelor sale cu apă pentru perioade lungi de timp. De asemenea, au spus că nu există semne de irigații agricole, ceea ce sugerează că nu au fost folosite pentru cultivarea plantelor.

Cosmograma a rămas în cele din urmă neterminată când situl a fost abandonat în anul 700 înainte de Hristos, iar unele dintre canale nu au fost niciodată finalizate, a scris echipa.

Cercetătorii au remarcat că nu au găsit niciun semn de ierarhie socială la Aguada Fénix - spre deosebire de alte situri mayașe ulterioare, precum Tikal din Guatemala și Copan din Honduras, care au dovezi ale structurii sociale stricte a mayașilor. Echipa a estimat că a fost nevoie de peste 1.000 de oameni pentru a construi Aguada Fénix. Probabil că „personalități de frunte, care aveau abilități specializate și cunoștințe de observații astronomice și calcule calendaristice”, au scris autorii.

Înțelegerea semnificației complete a cosmogramei este dificilă, având în vedere că nu există înregistrări scrise care datează din această perioadă, însă cercetătorul principal al studiului, Takeshi Inomata , profesor de arheologie la Universitatea din Arizona, specializat în mayași, a declarat că mișcarea soarelui se reflecta în designul său.

Persoanele care au folosit site-ul „probabil credeau că universul este ordonat conform axelor nord-sud și est-vest”, a declarat Inomata pentru Live Science într-un e-mail. Axa est-vest „era legată de mișcarea soarelui și probabil era legată și de trecerea timpului”, a spus el.

În plus, constructorii „au aliniat Aguada Fenix ​​la o direcție specifică a răsăritului, care era asociată cu ciclul de 260 de zile, care a devenit cel mai important ciclu calendaristic ritual pentru mayașii și aztecii de mai târziu ”, a spus el. „Așadar, probabil credeau că ordinea spațiului și a timpului era legată între ele.”

Cercetătorii care nu au fost implicați în cercetare au avut reacții mixte la descoperirile echipei. Michael Smith , profesor de arheologie la Universitatea de Stat din Arizona, a declarat pentru Live Science într-un e-mail că acesta „este un sit fascinant și important, dar autorii nu au demonstrat că situl era o «cosmogramă»”. El a spus că echipa trebuie să definească exact ce consideră a fi o cosmogramă și să dezvolte o metodă clară pentru a o identifica.

Alți cercetători au susținut mai mult descoperirile. David Stuart, profesor de artă și scriere mesoamericană la Universitatea din Texas, Austin, a declarat pentru Live Science într-un e-mail că „consider aceasta o descoperire importantă, cu o analiză foarte atentă și meticuloasă din partea lui Takeshi și a echipei sale”.

Arlen Chase , antropolog și președinte al Departamentului de Studii Culturale Comparate de la Universitatea din Houston, a susținut, de asemenea, concluziile echipei, menționând că depozitele descoperite în grupul E susțin ideile echipei. Depozitele se aflau în centrul așezării și aveau tendința de a fi plasate în formă de cruce, imitând configurația sitului.

Ed Barnhart , directorul Centrului de Explorare Maya, a declarat pentru Live Science într-un e-mail că „Acest raport este foarte interesant!” și a menționat că „atât cosmograma, cât și sistemele de canale sunt printre cele mai vechi descoperite vreodată în Mesoamerica”.

James Aimers , profesor de antropologie la Universitatea de Stat din New York, Geneseo, a spus că această cosmogramă depinde de modul în care o definești. „Pentru mine, cea mai importantă afirmație din articol este că toată această monumentalitate a fost construită colectiv, mai degrabă decât sub conducerea unor conducători puternici”, a declarat Aimers pentru Live Science într-un e-mail. „Acest lucru este în concordanță cu o mulțime de interpretări noi care pun accentul pe acțiunea colectivă, mai degrabă decât pe ierarhie, în Mesoamerica.”

Nu pot decât să fac legătura cu geoglifele din Nazca, în deșertul Sechura din Peru.

Sunt multe taine între Pământ și Cer și mai multe sunt pe Pământ, parafrazându-l pe Shakespeare.

Dar putem descoperi multe dintre ele, avem mereu speranța cât timp bunul Dumnezeu ne dăruiește o altă zi !

BERBEC Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase, care cu siguranţă vor fi contrazise de realitate. Azi păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi fii cooperant cu cei din jurul tău şi mai practic. Climatul astrologic general este favorabil. Dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti nerăbdarea şi elanul, dinamica ta prodigioasă, ei bine, în acest caz ai numai de câştigat. După cum bine ştii „graba strică treaba”!

TAUR O zi de vineri care seamănă cu altă zi de vineri în care rutina discuţiilor obişnuite de la serviciu devine monotonă şi cu o impresie de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi bună! Pe plan profesional este bine să navighezi un pic pe axa timpului, să iei în considerare ultimele luni, sigur, dacă nu au fost toate de vacanţă, şi să decelezi oportunităţile pe care nu le-ai văzut atunci, sau le-ai desconsiderat. După cum spunea un economist, laureat al Premiului Nobel: „...în vremuri de criză, luăm şi de pe jos”!.

GEMENI Conjunctura benefică, cu Mercur favorabil, patronul tău celest, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale, cele care trenează de mai mult timp. Climatul astrologic este dinamic, te favorizează în domeniul social să găseşti înţelegerea de care ai atâta nevoie. Trebuie doar să ştii să te opreşti în această cursă către recunoaşterea identităţii proprii. Pe plan mental dai dovadă de o curiozitate de nestăpânit, care, bine direcţionată poate avea valenţe pozitive. „Cunoaşterea este putere!”.

RAC Conjunctura iţi indică o zi bună, nu ai mult de lucru, iar cu puţină gândire pozitivă poţi rezolva şi problemele cotidiene, cum ar fi cumpărăturile săptămânale şi relaţiile sociale bune. Pe plan sentimental încrederea şi determinare de care eşti capabil sunt atuurile tale majore în jocul dragostei. Îndrăzneala ta, mai ales faţă de un partener(ă) mai ezitant(ă) aduce rezultate.

LEU O persoană încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de generozitatea ta. Mai multă prudenţă cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar de fapt doresc doar să se folosescă de tine! Pe plan profesional apar noi dezvoltări, noi informaţii îţi atrag atenţia. Dacă lucrezi într-un domeniu de vârf, tehnologie nouă, atunci trebuie să iei în serios ultimele date.

FECIOARĂ Unele dintre planurile de viitor, mai ales în viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor arătate, cu autoritate, de Saturn. Însă, astăzi poţi progresa în rezolvarea problemelor amânate. Pe plan sentimental te gândeşti la aspectele practice, materiale ale vieţii tale amoroase. Este momentul să redecorezi, sau măcar să te ocupi, să te gândeşti, la „cuibuşorul tău de nebunii”. Toamna, iată, s-a instalat şi fără să-ţi ceară voie “... toamnă gri, nu credeam c-o să mai vii!” - mai este puţin şi se transformă în iarna cea geroasă!

BALANŢĂ Zodiacul în general benefic te îndreptăţeşte să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să le rezolvi! Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. Pe plan profesional nu sunt recomandate călătoriile lungi, delegaţiile, mai ales cu maşina sau autobuzul. Sprijinul il gaseşti tot la familia ta de acasă.

SCORPION Nu poţi să placi la toată lumea, cauza este caracterul tău. Dar nici nu poţi să-ţi schimbi mereu caracterul, ca să placi. Aşa că astăzi nu mai filosofa şi du-te la cumpărăturile de vineri! Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe aspecte minor benefice te influenţează astăzi. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil!

SĂGETĂTOR Astăzi nu te grăbi, ia lucrurile încet, în serios, pe îndelete şi într-o ordine naturală. Eşti în formă bună şi asta e foarte avantajos. Ai de luat o decizie, eşti la o răscruce în viaţa ta! Pe plan profesional ziua de astăzi te gaseşte, poate, construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect. Sănătatea este mediocru aspectată, atenţie la capriciile vremii şi la incidente!

CAPRICORN Ziua se află sub culorile optimismului şi, de aceea, ai noroc! Reuşeşti să te adaptezi rapid la schimbările şi problemele zilei, rezolvând cât şi cum poţi. Dar, nu exagera cu promisiunile! Este, însă, o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.

VĂRSĂTOR O zi bună, cu perspectivă plăcută către weekend! Cu calm, refuzând complicaţiile inutile, poţi s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele tale de astăzi, urgente şi lasă zvonurile! Succese neaşteptate în carieră. Nu te lăsa impresionată de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, încercă acum, astăzi, chiar dacă şansele sunt mici. Nu pierde timpul!

PEŞTI Ambianţa îţi ridică moralul, cam mediocru, probabil din cauza oboselii cronice. Cei din jurul tău au o zi bună, sunt în mare formă şi te antrenează şi pe tine către bucurie şi starea de bine! O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.