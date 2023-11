Horoscopul lui Dom’ Profesor – 7 noiembrie 2023. Despre sonda spațiala OSIRIS-REx  

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7 noiembrie

Pe 7 noiembrie s-au născut Leon Trotsky, James Cook, Marie Curie, Albert Camus, Dorina Lazăr, Mariana Mihuţ, Ion Bănuţă, Paul Georgescu.

Nimic în „Kalendar”, iar în calendarul creştin: 33 de mucenici din Melitina şi Lazăr din Muntele Galison.

„Evenimentul Zilei” din 7 noiembrie, adică, după calendarul vechi, iulian, 25 octombrie, a fost, în anul 1917, începutul revoluţiei bolşevice.

Pe 25 octombrie/7 noiembrie 1917 a avut loc Revoluţia din Rusia. Aşa cum a anunţat, cre că Nikita Sergheevici Hruşciov, de la tribuna Kremlinului, pe data de 7 noiembrie 1961: „La 7 noiembrie sărbătorim Revoluţia din octombrie!” ceea ce a stărnit oarece râsete, dar avea dreptate. Sigur, suna ca titlul acela din “Scânteia” pentru care editorul a primit vot de blam: “Ministrul Cioară s-a întors de la Moscova, pe calea aerului!”

Revoluţia bolşevică… În timpul revoluţiei au murit zeci, poate sute de mii de oameni simpli. Apoi milioane, în sângerosul război civil. Pentru ce?

Prin anii ’90, după ce lucrasem la The Coca-Cola Company, am fost invitat, în Cipru, la un fel de „cursuri de perfecţionare”: „Accelerating services breakthrough” ţinute, timp de trei luni de zile, de un fost student și asistent al lui Robert McNamara, apoi, atrăgându-i atenția, am fost invitat la un fel de „colegiu de apărare”: „Enhanced training in democracy and freedom” la Preston şi Quantico. Totuşi, ţin să mărturisesc că şi cursurile, mai vechi, de managemant politic internaţional de la „Academia Ştefan Gheorgiu” nu mi-au fost de prisos, au fost superioare.

Am toate diplomele, am învăţat din greu, acolo şi atunci nu se făcea “copy-paste”! Mă pregăteau să devin consilierul unui foarte important personaj din Asia. Împreună cu o echipă mică internațională, dar foarte eficientă. ”Clientul” nostru a ajuns președintele unei foarte mari și bogate țări din Asia, împotriva tuturor previziunilor și a sorților potrivnici. Am ”baraka”!

Acolo, la studii, am aflat adevărul, pe care îl bănuiam, dar este altceva să-ţi fie prezentată “dovada”! Despre Revoluţia din Rusia cât şi despre alte „revoluţii”. Săracii oameni săraci! Sărmanii oameni! Au murit şi o să moară în continuare numai pentru interesele celor bogaţi şi puternici! Din nicio revoluţie poporul nu a ieşit câştigat cu ceva, nici măcar din cea franceză. Stăpânii au fost înlocuiți cu alții, mai dornici de îmbogățire și putere. Ce a fost după revoluția franceză? Împăratul Napoleon! QED

Cât despre mica nostră lovitură de stat, dar vioaie, ce să mai vorbim, se vede cu ochiul liber, nu trebuie studii aprofundate. Doar a consfințit pierderea războiului rece și ocuparea țării de către alți străini.

Nimic nu este, ceea ce pare a fi!

„Asta a fost la 200 de milioane de mile depărtare la un moment dat. Da, acum este doar la 20 de mile de casa mea.”

WASHINGTON, DC — La Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian activitatea a avut loc ca de obicei, pe 1 noiembrie, cu vizitatori care trec pe lângă exponate de dinozauri, copii mici de școală cu pălării roșii asortate lipiți de modele de animale falnice și părinți concentrați încercând să arunce o privire la diamantul sclipitor al Speranței. Afaceri, ca de obicei, cu excepția unui colț special: Sala de Geologie, Pietre și Minerale.

Aici se adunase o mulțime densă de oameni de știință, ingineri și jurnaliști, așteptând cu nerăbdare prima dezvăluire publică a probei de asteroizi OSIRIS-REx de la NASA . Tensiunea din sală era palpabilă. Chiar dacă acest specimen, colectat dintr-o rocă spațială numită Bennu, reprezintă doar o mică parte din eșantionul total pe care agenția a reușit să-l ridice – are doar aproximativ un sfert de inch lungime – simpla sa prezență pe planeta noastră este uluitoare.

Bennu se află la câteva milioane de mile depărtare de Pământ – pentru a aduce bucăți din el aici, oamenii de știință au trebuit să conceapă o misiune care să trimită o navă spațială într-o călătorie de mai multe miliarde de mile prin sistemul solar, apoi să pună nava efectiv pe asteroid. Plasat deasupra lui Bennu, a desfășurat un braț de colectare a probelor pentru a aduna bucăți de pe suprafață, apoi acele bucăți au fost păstrate în siguranță în interiorul navei și apoi nava spațială a zburat înapoi în vecinătatea planetei noastre.

Apoi, nava spațială ar trebui să lase rapid capsula de colectare a probei exact la momentul potrivit, iar capsula însăși ar trebui să reziste la o cantitate incredibilă de stres și căldură în timp ce cădea prin atmosfera noastră până ajunge la sol. OSIRIS-REx a fost creat pentru a face toate acestea – și a funcționat!

Ceea ce ne duce la ceea ce putem vedea acum în spatele geamului într-una dintre sălile Smithsonianului: o bucată dintr-un asteroid din spațiu într-un container etanș, cuprins între modelele la scară ale rachetei Atlas V și nava spațială puternică care a adus-o pe Pământ.

„Eșantionul Bennu își va lua locul alături de meteoriți care vin din zorii sistemului solar, nucleele metalice ale asteroizilor antici și chiar și cele plecate de pe Marte care au căzut pe Pământ, precum și roci lunare returnate de astronauții Apollo”. Tim McCoy, curatorul de meteoriți al muzeului și membru al misiunii OSIRIS-REx, a declarat pentru Space.com înainte de dezvăluire. „Am plasat-o în fața galeriei Lunii, Meteoriților și Sistemului Solar, deoarece reprezintă chiar începutul poveștii sistemului nostru solar”.

„Acesta este ceva la care visez de 20 de ani”, a spus el în ziua de azi, „și astăzi devine realitate”.

Sensul profund al lui Bennu a fost un subiect recurent în timpul dezvăluirii de dimineață; faptul că se crede că acest asteroid este făcut din aceeași țesătură care a format sistemul nostru solar cu mult, mult timp în urmă. Și, după cum a spus administratorul NASA, Bill Nelson, în timpul evenimentului, nu numai roci spațiale ca aceasta zboară prin sistemul nostru solar, dar ar putea, de asemenea, să „zboare prin alte sisteme solare de departe în univers”. Poate, s-a gândit el, asteroizi asemănători lui Bennu au zburat și prin câteva cartiere cosmice la fel ca ale noastre.

„În cele patru și jumătate, cinci miliarde de ani de evoluție a acestui sistem solar, cei 13,8 miliarde de ani de evoluție a universului și a miliardelor sale de galaxii, fiecare având miliarde de stele, aceste lucruri se întâlnesc unele cu altele și niște gaze, norii se formează și formează stele. Apoi, toate acestea se ciocnesc unele de altele”, a spus Nelson. „În cele din urmă, avem o rămășiță din asta”.

„Totul face parte din încercarea noastră de a încerca să înțelegem cine suntem; unde ne aflăm în vastitatea acestui Pământ”, a spus el.

Având în vedere acest lucru, în cameră se profila o anumită suprarealitate când a avut loc dezvelirea oficială, semnificată de o cârpă groasă albă care a fost alunecată dramatic de pe exponat. Și acest sentiment nu a fost doar printre participanții neafiliați cu misiunea; unii membri ai audienței au fost, de fapt, oameni de știință OSIRIS-REx care au lucrat la efortul pentru părți majore din cariera lor, dar nu și-au văzut fizic muza asteroidului până acum. NASA a încercat să păstreze mostrele misiunii cât mai imaculate posibil de la sosirea lor pe 24 septembrie, adică doar cei care trebuie să intre în camera cu piesele Bennu pot intra.

„De fapt, acesta este motivul pentru care mulți dintre noi suntem aici”, a declarat pentru Space.com Brent Bos, un om de știință instrumentar în misiunea OSIRIS-REx și fizician de cercetare senior la Goddard Space Flight Center. „Nu i-am văzut în persoană. Este foarte limitat în ceea ce privește cine este acolo; am vrut să menținem contaminarea foarte jos”.

După ce mi-am dat seama de asta, s-a găsit originea energiei entuziasmante a încăperii. Fiecare s-a simțit încântat să văd mostrele pentru prima dată, după ce a acoperit misiunea OSIRIS-REx de doar câțiva ani. Bos a lucrat literalmente la operațiunile navei spațiale timp de 13 ani și aceasta a fost și prima dată când a fost martor la comoară.

„Asta a fost la 200 de milioane de mile depărtare la un moment dat”, a reflectat el. „Da, acum e la doar 20 de mile de casa mea.”

Mike Moreau, director adjunct de proiect pentru OSIRIS-REx, a lucrat la misiune timp de 10 ani:

„Fiind aproape așa, la o rază de șase inci de carcasă, acesta este cel mai aproape de eșantion pe care l-am fost oricare dintre noi”, a spus el. „Înțelegerea cât de multefort a fost nevoie pentru a obține acest eșantion și toate lucrurile care ar fi putut merge prost care au fost depășite pentru a face acest lucru de succes – o face mult mai semnificativă.”

McCoy, după dezvăluire, a glumit despre cum transportarea mostrelor la muzeu a fost o experiență ciudat de normală. Unul dintre specimenele de cercetare a sosit luni (30 octombrie) noaptea la aproximativ 22:00 ET. Pur și simplu ridicase containerul cu specimenul, l-a dus la muzeu, și-a parcat mașina, a trecut prin pază și l-a adus în hol. „L-am deschis”, a spus el, „și am fost foarte încântat să văd că era încă dintr-o bucată”.

Celălalt eșantion nu a primit nici măcar acea mașină privată, tratament pe covor roșu (sunt două pentru că un al doilea exemplar i-a fost promis muzeului în scopuri de studiu.) McCoy îl adusese cu el, luând un zbor de la Houston la Washington DC. Apoi, a luat metroul până la muzeu. Au urmat atât râsete autentice, cât și nervoase după ce el a remarcat: „WMTA poate spune că au transportat o bucată de Bennu”.

Dar dincolo de gloria transportului public, o astfel de îngrijorare cu privire la călătoria eșantionului pare să ilustreze cu adevărat cât de prețios este să ai o substanță din afara lumii pe planeta noastră. Mai ales una care ne-ar putea ajuta să scriem adevărata poveste de fundal a navei pe care călătorim în univers.

„Planeta noastră are caracteristici pe care nu le-am găsit pe nicio altă planetă din sistemul solar sau în afara sistemului solar”, a spus McCoy. „Avem continente, avem oceane, avem viață. Și proba de asteroizi pe care o vedem astăzi este punctul de plecare. Este piatra de bază a tuturor acestor lucruri.”

Deja, oamenii de știință au descoperit că mostrele Bennu dețin dovezi ale unor elemente esențiale pentru viața așa cum o cunoaștem: carbonul și apa. Mai mult, aceste informații au fost culese doar din praful și resturile de pe zonele exterioare ale capsulei – când nava spațială OSIRIS-REx și-a atins brațul în jos pentru a colecta mostre de Bennu, asteroidul părea a fi mult mai maleabil decât se aștepta.

„Densitatea a fost mult mai mică decât densitatea medie a lui Bennu pe care am măsurat-o”, a spus Moreau. „Este mai dens la mijloc și mai puțin dens pe măsură ce merge spre exterior. Dar da, suprafața era ca o groapă de bile. Fără rezistență.”

Ceea ce înseamnă, totuși, este că capsula s-a întors acasă, literalmente, plină cu mostre uimitoare de Bennu. De fapt, echipa de investigație nici măcar nu a deschis capsula încă pentru a ajunge la proba în vrac, dar a anunțat deja că misiunea și-a depășit obiectivul de dimensiunea eșantionului de 60,3 grame. Au reușit să zgârie aproximativ 70 de grame până acum.

În această notă, dimensiunea acestui eșantion este atât de mare, deoarece înseamnă că o mulțime din ea poate fi depozitată pentru ca generațiile viitoare să le privească și să le studieze, la fel cum unele dintre rocile lunare Apollo au fost închise după ce astronauții le-au adus acasă să se deschidă la o dată ulterioară. Spre comparație , misiunea Hayabusa2 a Agenției Aerospațiale Japoneze a adus înapoi doar aproximativ 5 grame de material de la asteroidul Ryugu – și asta le-a oferit oamenilor de știință câteva rezultate interesante ale investigațiilor.

„Nepoții noștri pot veni cu o întrebare pe care nu ne-o putem imagina acum, cu o tehnică pe care nici nu ne-am gândit să o inventăm”, a spus McCoy. „Și acest material va fi disponibil de la NASA, de la colegii noștri de la Johnson Space Center, într-o stare curată”.

Este, de asemenea, probabil și motivul pentru care putem avea o parte din eșantionul Bennu expus în primul rând la Smithsonian. NASA a alocat în mod special acest exponat pentru a fi păstrat pentru vizionare publică și s-a asigurat (în mare măsură) că specimenul selectat pentru muzeu este potrivit pentru instituție. De exemplu, echipa a vrut ceva care să fie relativ plat, astfel încât să arate fotogenic în caz și, conform lui McCoy, oamenii de știință au trecut prin șase sau șapte pietre înainte de a o alege pe cea potrivită. Era ca și bucăți de aur care aleg în ce pat să doarmă. Nu poate fi prea mare sau prea mic. Trebuie să fie corect. Există chiar și o scanare CAT a rocii alese la Johnson Space Center , a spus McCoy, astfel încât să puteți vedea interiorul specimenului în detalii deosebite.

Dar înainte de a suspina uşurat, misiunea OSIRIS-REx nu s-a încheiat încă! Ei bine, nu tocmai. Pur și simplu poartă un nou nume acum: OSIRIS-APEX .

Îți amintești cum sonda spațială a lăsat pur și simplu să cadă capsula eșantionului după ce s-a întors pe Pământ de la Bennu? Motivul pentru care nu a aterizat înapoi cu pachetul său este că este pe drum spre lucruri mai mari. După ce s-a întors înapoi în jurul planetei noastre, nava spațială a început o altă călătorie către un alt asteroid: Apophis.

„Apophis va face totul până la colectarea probei”, a spus Moreau. „Nu avem alt cap de colectare. Vom coborî până la suprafață, vom încerca să perturbăm suprafața și să vedem dacă reacționează în același mod.”

De acum, Moreau spune că OSIRIS-APEX se pregătește să treacă printr-un zbor apropiat de Soare, efectul de praștie, care îl va aduce într-un tărâm în care nu a mai fost înainte. „Există multă pregătire pentru asta pentru a ne asigura că poate supraviețui temperaturilor ridicate și atracției enorme”.

Dar, deocamdată, poate ne putem bucura de gloria OSIRIS-REx doar puțin mai mult. După cum a spus McCoy, „atât de multe obstacole au fost depășite de o echipă extraordinară de oameni de știință și ingineri pentru a ajunge la acest moment în care putem începe să răspundem la întrebările care ne-au pornit inițial pe această cale.”

”De cealaltă parte a acelui zid se află Hope Diamond”, spuse Nelson în hol, chicotind. „Speram că vom găsi diamante și rubine”.

„Cred că am găsit ceva mai bun decât diamantele și rubinele”, a răspuns McCoy. „Am găsit apă și carbon”.

Iresponsabilitatea transportului și glumițele imbecile mi-au adus aminte de ”Germenele Andromeda”. Sper să nu fie cazul…

Aşa că acum vă fac horoscopul pe zodii, din sihăstria mea din Prahova, timpul este scurt, vine peste noi o nouă zi, doar mâine este, în definitiv, altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 7 noiembrie 2023

BERBEC Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase, care cu siguranţă vor fi contrazise de realitate. Astăzi păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi fii cooperant cu cei din jurul tău şi mai practic. Climatul astrologic general este favorabil. Dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti nerăbdarea şi elanul, dinamica ta prodigioasă, ei bine, în acest caz ai numai de câştigat. După cum bine ştii „graba strică treaba”!

TAUR O zi de marți care seamănă cu altă zi de marți în care rutina discuţiilor obişnuite de la serviciu devine monotonă şi cu o impresie de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi bună! Pe plan profesional este bine să navighezi un pic pe axa timpului, să iei în considerare ultimele luni, sigur, dacă nu au fost toate de vacanţă, şi să decelezi oportunităţile pe care nu le-ai văzut atunci, sau le-ai desconsiderat. După cum spunea un economist, laureat al Premiului Nobel: „…în vremuri de criză, luăm şi de pe jos”!

GEMENI Conjunctura benefică, cu Mercur favorabil, patronul tău celest, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale, cele care trenează de mai mult timp. Climatul astrologic este dinamic, te favorizează în domeniul social să găseşti înţelegerea de care ai atâta nevoie. Trebuie doar să ştii să te opreşti în această cursă către recunoaşterea identităţii proprii. Pe plan mental dai dovadă de o curiozitate de nestăpânit, care, bine direcţionată poate avea valenţe pozitive. „Cunoaşterea este putere!”.

RAC Conjunctura iţi indică o zi bună, nu ai mult de lucru, iar cu puţină gândire pozitivă poţi rezolva şi problemele cotidiene, cum ar fi cumpărăturile săptămânale şi relaţiile sociale bune. Pe plan sentimental încrederea şi determinare de care eşti capabil sunt atuurile tale majore în jocul dragostei. Îndrăzneala ta, mai ales faţă de un partener mai ezitant poate aduce rezultate.

LEU O persoană încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de generozitatea ta. Mai multă prudenţă cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar de fapt doresc doar să se folosescă de tine! Pe plan profesional apar noi dezvoltări, noi informaţii îţi atrag atenţia. Dacă lucrezi într-un domeniu de vârf, tehnologie nouă, atunci trebuie să iei în serios ultimele date.

FECIOARĂ Unele dintre planurile de viitor, mai ales în viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor arătate, cu autoritate, de Saturn. Însă, astăzi poţi progresa în rezolvarea problemelor amânate. Pe plan sentimental te gândeşti la aspectele practice, materiale ale vieţii tale amoroase. Este momentul să redecorezi, sau măcar să te ocupi, să te gândeşti, la „cuibuşorul tău de nebunii”. Toamna, iată, s-a instalat şi fără să-ţi ceară voie “… toamnă gri, nu credeam c-o să mai vii!” – mai este puţin şi se transformă în iarna cea geroasă!

BALANŢĂ Zodiacul în general benefic te îndreptăţeşte să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să vrei să le rezolvi! Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. Pe plan profesional nu sunt recomandate călătoriile lungi, delegaţiile, mai ales cu maşina sau autobuzul. Sprijinul îl găseşti tot la familia ta de acasă.

SCORPION Nu poţi să placi la toată lumea, cauza este caracterul tău. Dar nici nu poţi să-ţi schimbi mereu caracterul, ca să placi. Aşa că astăzi nu mai filosofa şi du-te la un film nou, distrează-te puțin! Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe aspecte minore benefice te influenţează astăzi. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil!

SĂGETĂTOR Astăzi nu te grăbi, ia lucrurile încet, în serios, pe îndelete şi într-o ordine naturală. Eşti în formă bună şi asta e foarte avantajos. Ai de luat o decizie, eşti la o răscruce în viaţa ta! Pe plan profesional ziua de astăzi te gaseşte, poate, construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect. Sănătatea este mediocru aspectată, atenţie la capriciile vremii şi la incidente!

CAPRICORN Ziua se află sub culorile optimismului şi, de aceea, ai noroc! Reuşeşti să te adaptezi rapid la schimbările şi problemele zilei, rezolvând cât şi cum poţi. Dar, nu exagera cu promisiunile! Este, însă, o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie, sau de educaţie.

VĂRSĂTOR O zi bună, cu o perspectivă plăcută și obiectivă! Cu calm, refuzând complicaţiile inutile, poţi s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele tale de astăzi, urgente şi lasă zvonurile! Succese neaşteptate în carieră. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau… modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu, încearcă acum, astăzi, chiar dacă şansele sunt mici. Nu pierde timpul!

PEŞTI Ambianţa îţi ridică moralul, cam mediocru, probabil din cauza oboselii cronice. Cei din jurul tău au o zi bună, sunt în mare formă şi te antrenează şi pe tine către bucurie şi starea de bine! O conjunctură astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.