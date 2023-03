HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 7 martie 2023. Secretele celor care trăiesc mult și sunt mereu sănătoși 

7 martie

Pe 7 martie s-au născut Maurice Ravel, Kobo Abe, Anna Magnani, Joseph-Nicephore Niepce, Thomas Garrigue Masaryk, Jacques Chaban-Delmas, Ivan Lendl, Traian Stănescu, Florin Halagian, Gina Pătraşcu, Frida Papadache, Jean Lupu, Dan Teodorescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Efrem, episcopul Tomisului, Vasilev, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie, episcopii din Cherson.

Din nou, o zi de muncă, în „Kalendarul” poporului, dar cu o vorbă, o superstiţie: dacă este frig pe 7 martie, atunci vine zăpadă, „iarna mică”. (Antoaneta Olteanu)

Pe 7 martie este a şaptea babă, pe nume Sitiţa, Salomnia sau Frăsina. Cine alege baba asta şi se adevereşte, adică este timp frumos, este zdravăn, puternic şi sănătos tot anul.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, aveți dreptate, nu v-am spus de mult o poveste cu Nastratin Hogea! Ascult și mă supun, vorba jinn-ului din sticlă!

În cronica ilustrului cronicar persan Amir al-Manssur Hassan Ali ibn Benhazir se pomenește de niște istorii vechi, despre ”Nemaipomenitele aventuri, fapte și vorbe de duh ale neasemuitului Hadji Nastratin, numit, de aceea, Nastratin Hogea”. Au mai ajuns până în zilele noastre unele fragmente, sau chiar povestiri întregi. Iată una dintre ele, preluată de diferți autori sub diferite forme. Aici este varianta originală, cum am găsit-o tradusă în limba franceză, la marea bibliotecă clericală din Qom.

Vizirul l-a chemat la el pe înțeleptul Nastratin Hogea și i-a dat o însărcinare și o pungă mare cu galbeni. Pe scurt Nastratin trebuia să aibă grijă de un artist mut, care avea darul de a face desene imediat, fotografice, am spune astăzi. Desenatorul cel iscusit, dar mut, urma să facă portretul unui rege. Rege al unei țări imposibil de cucerit, plină de cetăți și tunuri. Mai mult, se spunea că regele este singurul om cinstit din țara lui și de aceea nu se arată niciodată, stă ascuns după o perdea. Nastratin a ascuns bine punga, a luat câțiva bani cu el și până la țara de destinație a câștigat bani buni punându-l pe artistul cel mut să facă portrete pe la târguri și iarmaroace.

A ajuns și în țara hoților și mincinoșilor. A făcut și acolo portrete, dar lua banii înainte. L-a mai pus pe artistul mut să facă și desenele cetăților, că prea erau amenințătoare și pline de tunuri.

Minciuni, furtișaguri, înșelătorii, peste tot. Justiția coruptă, demnitarii hoți. Până la urmă Nastratin a ajuns, împreună cu desenatorul mut, în audiență la rege, care, după cum știm, stătea după o perdea. ”Știu de ce stați după perdea, înălțimea voastră, a spus Nastratin Hogea. Vă este rușine că sunteți singurul om cinstit în țara asta de hoți și ticăloși!”

Regele, impresionat, a ieșit de după perdea. Artistul i-a făcut portretul și cei doi călători s-au întors de unde au plecat.

Vizirul s-a uita cu luare aminte la portretul regelui. Da, este un om nobil și cinstit, păcat că are un popor așa de nemernic. Cu și mai multă atenție s-a uitat la desenele fortificațiilor și ale cetăților pline de tunuri. Da, țara asta de ticăloși este imposibil de cucerit! Pentru că și Nastratin Hogea, cel care păcălește prin iscusința minții lui, a fost și el păcălit. Vizirului cel șiret nu-i trebuia portretul regelui, ci desenele fortificațiilor. Locuită de un popor mincinos și hoț, țara aceea avea însă multe bogății, râvnite de vizir. Dar, pofta în cui!

Într-o altă versiune, povestea se găsește în Jean-Claude Carriere, ”Cercul Mincinoșilor” Humnaitas, 2013, pagina 237. Am făcut această mențiune ca să nu credeți că totul este invenția mea. Nu, țara mincinoșilor și a corupților, nu este România… oricum țara nu este apărată de nimeni și de nimic, iar rege nu avem!

Oamenii care nu se îmbolnăvesc aproape niciodată au obiceiuri diferite decât o persoană obișnuită. Aceste obiceiuri îi fac mai rezistenți la boli și răni, ceea ce înseamnă că rămân mai sănătoși pentru perioade mai lungi. Iată prima duzină de practici ale oamenilor care nu se îmbolnăvesc aproape niciodată.

Oamenii care nu se îmbolnăvesc niciodată înțeleg importanța somnului și a odihnei. Se culcă devreme, se trezesc la aceeași oră în fiecare dimineață și trag un pui de somn dacă se simt obosiți în timpul zilei. Somnul îi permite corpului să-și revină după orice oboseală, sau boală pe care ar putea-o să fi experimentat. Încearcă opt ore în fiecare noapte pentru a te asigura că dormi suficient. Această sumă va fi diferită pentru fiecare, în funcție de vârstă, greutate, înălțime etc., dar urmărește șapte zile pe săptămână, fără excepții, dacă nu este necesar o schimbare. Oamenii au tendința de a adormi mai repede atunci când sunt bine odihniți.

Stresul joacă un rol vital în viața noastră ca oameni; totuși, prea mult stres poate deveni dăunător sănătății noastre. Oamenii care nu se îmbolnăvesc niciodată își gestionează nivelul de stres mâncând bine, făcând exerciții regulate (chiar dacă este doar o plimbare zilnică), expunându-se mult la soare în fiecare zi și practicând tehnici de relaxare precum yoga sau exerciții de respirație profundă. Cel mai bun mod de a face față stresului este prin meditație. Cu toate acestea, există și alte modalități de a realiza acest lucru, cum ar fi să-ți notezi gândurile într-un jurnal în fiecare seară înainte de culcare, să te descarci de ele, astfel încât să nu le ai în minte în ziua următoare.

Apa este cel mai important nutrient din corpul nostru, iar oamenii care nu se îmbolnăvesc niciodată beau mult din ea. Apa poate ajuta la menținerea articulațiilor lubrifiate, la spălarea toxinelor din organism și chiar la reducerea balonării cauzate de retenția de apă. Bea mai multă apă – oferă multe alte beneficii, cum ar fi niveluri de concentrare îmbunătățite, producție crescută de energie și digestie mai rapidă (înseamnă că te vei simți sătul mai mult timp după fiecare masă). Începeți cu opt pahare pe zi. Cu toate acestea, dacă această cantitate nu vă este suficientă, creșteți-o până ajungeți la doza zilnică recomandată.

Persoanele care se îmbolnăvesc rar respectă regulile alimentației intuitive, inclusiv evitarea alimentelor nedorite, consumul de multă apă pentru o mai bună absorbție a nutrienților, consumul de mese mai mici mai des și evitarea alimentelor puternic procesate. Consumul de cantități mari de fructe și legume în fiecare zi vă poate ajuta, de asemenea, să vă mențineți o sănătate bună, deoarece acestea conțin mulți antioxidanți care luptă împotriva infecțiilor din organism.

Suplimentele de vitamine sunt esențiale dacă dieta ta nu include suficiente alimente care conțin niveluri ridicate ale acestor vitamine și minerale în sine. Luarea unui supliment de multivitamine de bună calitate este cea mai ușoară modalitate de a vă asigura că corpul domniei voastre are tot ce este necesar pentru a funcționa cât mai bine. Cu toate acestea, există câteva suplimente specifice de vitamine de care ar trebui să știți, cum ar fi fierul (aceasta ajută la producerea de sânge), vitamina C (care ajută la prevenirea infecțiilor precum răceala), magneziu, zinc, seleniu etc. Acestea vă vor ajuta sistemul imunitar să lupte elimină rapid infecțiile atunci când apar. Oamenii care nu se îmbolnăvesc niciodată se asigură că mănâncă multe probiotice, care vă ajută să vă mențineți sistemul digestiv sănătos și puternic.

Ceaiul și cafeaua au numeroase beneficii pentru sănătate, deoarece conține antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi din organism. Oamenii care nu se îmbolnăvesc niciodată beau ceai cu miere în fiecare zi pentru a-și spori nivelul de imunitate și pentru a se menține sănătoși în timpul sezonului de răceală/gripă. Ceaiul verde este cel mai bun în acest scop, dar orice fel de ceai negru va funcționa bine! Dacă nu vă place să beți băuturi calde, luați în considerare adăugarea de suc de lămâie natural (care oferă, de asemenea, multe beneficii pentru sănătate) în sticla de apă pentru a o consuma pe tot parcursul zilei.

Mișcarea este vitală pentru a menține un nivel ridicat de sănătate, deoarece crește circulația, construiește forța musculară pentru a preveni rănile, crește starea de spirit și nivelul de energie, etc. Mișcare cel puțin 30 de minute pe zi sau o oră dacă te descurci. Cu toate acestea, vă rugăm să nu exagerați prea tare, deoarece acest lucru va cauza doar un stres suplimentar asupra corpului dumneavoastră, în loc să-l ușureze așa cum ar trebui să facă exercițiul. Dacă abia începeți, încercați să vă plimbați în pauzele de la serviciu sau să vă înscrieți într-o sală de sport, astfel încât să aveți confortul echipamentului specific.

Ieșirea în aer liber va permite corpului să absoarbă lumina soarelui pentru producerea de vitamina D și îi va dă aerul proaspăt atât de necesar. Să petreci o oră afară în timpul zilei ar trebui să fie suficient. Cu toate acestea, dacă puteți ieși timp de aproximativ o oră în fiecare zi, atunci și mai bine.

Făcând dușuri reci vă poate ajuta să eliberați de stres și să vă întăriți sistemul imunitar și să creșteți vigilența naturală. De îndată ce te dai jos din pat în fiecare dimineață, fă un duș rapid cu apa curgând la temperatura camerei timp de aproximativ 30 de secunde, apoi răcește-l treptat până devine insuportabil. Apa rece ajută la stimularea fluxului sanguin, ceea ce permite tuturor organelor din corpul dumneavoastră să funcționeze mai eficient. Un masaj dur cu un burete natural, timp de un sfert de oră a fost ”yoga” regretatului Neagu Djuvara, secret care l-a făcut centenar.

Păstrarea lucrurilor curate este esențială pentru menținerea sănătății bune, deoarece ajută la prevenirea creșterii excesive a bacteriilor în anumite zone în care germenii se dezvoltă. Curățarea regulată a acestor zone va ajuta la prevenirea răspândirii germenilor și bacteriilor, care pot provoca boli dacă nu sunt eliminate la timp.

Spălarea mâinilor cu apă și săpun ajută la uciderea germenilor și bacteriilor de pe piele, așa că ar trebui să faceți acest lucru în mod regulat, mai ales după ce folosiți transportul public, vizitați prietenii/rudele, atingeți bani etc. Acest lucru vă va împiedica să răspândiți microorganisme sau virusurile care s-ar putea să fie pe mâinile domniilor voastre.

Evitarea socializării directe, personale, este ultimul și cel mai dificil lucru. Istoria este plină de pustnici centenari. Pandemia a demonstrat virtuțile carantinei. Dar nu este vorba numai despre covideală. Există sute de boli transmisibile, unele înalt contagioase. Evitați aglomerațiile, socializarea cu orice preț și o să trăiți mai mult și mai bine!

Mai sunt și altele, dar cu sfaturile mele o să mai treacă o noapte, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 7 martie 2023

BERBEC Este în derulare achiziția unui obiect, sau serviciu important pentru tine. Proiectele par să prindă contur, aspectele îți sunt favorabile. Se pare că totul se sfârşeşte cu un happy-end! Adevarul nu-ţi serveşte decat sa-ţi faci noi „potenţiali ostili”, aşa incât măcar astăzi admira toaletele colegelor şi înţelepciunea şefului. Dacă eşti alergic ţine medicamentele la indemână, antihistaminicele, adică. ”Dacă”… este vorba despre situaţii ipotetice, poate chiar paradoxale, dar statistic, posibile!

TAUR Parcurgi, fără prea mult entuziasm, o perioadă densă, obositoare, enervantă. Poți să-ți pui la bătaie spiritul creator ca să găsești soluții alternative la problemele cotidiene. În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi! Si azi calculezi la bani, la dobânzi şi la procente. Nu te mai obosi, jocurile au fost deja făcute!

GEMENI Clădește pe stâncă, nu pe nisip! Trebuie să argumentezi, să demonstrezi, să convingi – folosește argumente istorice, cunoscute și acceptate de toată lumea. Este momentul să acţionezi! Vremea nehotărâtă şi vremurile nesigure iţi dau griji si nelinişti care nu sunt ale tale. Scutura-te de ele şi regaseşte-ţi buna dispoziţie! Înca nu ai inceput să pierzi bani, dar vremea aceea nu este departe. S-ar putea să începi să arunci cu banii chiar din seara aceasta. Nu prea ai ce face ca să limitezi hemoragia financiară. Aşa este felul tău, superficial şi cheltuitor!

RAC O explicație veritabilă, o clarificare cinstită a problemelor, este de preferat unui conflict care mocnește. Vrei să scapi de rutină, să ai mai multă libertate, foloseşte-ţi imaginaţia! Îţi rămâne să filozofezi şi să te bucuri de ultimele „babe”, de vremea capricioasă, ca o prinţesă din poveste. Sanatatea iţi este bună, atenţie însă la răceli şi la persoanele care îţi strănută in faţă. Procentul, sper mic, dintre nativi care se duc astăzi la stomatolog, sau au de a face cu altă procedura medicală, trebuie să o faca cu curaj, stelele sunt favorabile.

LEU Se întrevede o nouă ordine, un nou sistem de relaționare cu cei din jurul tău. Azi poţi să îți arăți iscusința prin organizare, dar şi prin alianțe temporare, bazate pe identitate de scop. Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră, sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile.

FECIOARĂ Nu te repezi, gândeşte-te suficient, ia toţi factorii în consideraţie şi așa poţi reuşi! Trebuie să fii calm şi cu tact ca să poţi rezolva o problemă, o situaţie, care pare mai dificilă. Nu accepta „competiţia si provocarea” ca mod de viata şi agresivitatea ca mod de exteriorizare. Acestea sunt comportamente de natura focului satanic. Iar tu ești semn de pământ, focul îți este advers. Trebuie să te gândeşti foarte bine cum o să foloseşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre. Pentru că depunerea lor la bancă nu a fost soluţia corectă, trebuie să recunoşti.

BALANŢĂ Promovează ceea ce este bine pentru tine, pentru familia şi prietenii tăi, pentru cei dragi. Nu te mai lăsa folosit de cei din jur, nu ești un bancomat, învață să spui NU, politicos! O perioadă bună pentru planificarea activitaţii şi mici achiziţii. Să fim drepţi, iarna aceasta te-ai cam îngrăşat. Pana te apuci să slăbesti mai bine ajusteza-ţi garderoba pe noile dimensiuni şi astăzi este o zi bună ca sa te duci la croitor. Banii sunt bine aspectaţi, e adevărat, sunt puţini, dar sunt! Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu prea şti de unde. Întreaba un prieten… poate te împrumută până la salariu

SCORPION Revino la datele de bază, sunt chestiuni serioase, astăzi ai înclinaţia să fabulezi şi să înfloreşti lucrurile. Exprimă-te clar, scurt, aşa poți da impresia de competenţă şi profesionalism. . O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie – face să nu obţi rezultatul dorit. Invaţă, în această lume superficială şi grăbită, să nu mai dai atâta atenţie detaliilor, să fii mai iute şi mai dinamic!

SĂGETĂTOR Sunt semne că în Sud, la București, de exemplu, vine primăvara, sezonul cald! Este momentul să vezi cu ce să te îmbraci, să verifici garderoba şi să completezi cu ceea ce este necesar! Nu trage toata activitatea pe umerii tai şi nu-ţi atribui toate sarcinile – până la urmă o să ratezi ! Şi lumea o să întoarcă capul, jenată. Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă.

CAPRICORN Aspecte favorabile deciziilor, utilizează timpul. La muncă nu te lăsa atras în probleme mărunte care obosesc, dar nu produc nimic concret. Perfecționismul tău poate fi folosit mai eficient! Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, asa ca ai rabdare si vei afla şi ceea ce mai doreştij Ai de plătit nişte facturi – nu iţi face nicio plăcere dar rezolvă neaparat în cursul zilei de astăzi. Ştii că ai facut o mişcare gresita zilele trecute şi astăzi aştepţi urmările. Deocamdata nu se întamplă nimic. Ai timp să te gândeşti la o explicaţie!

VĂRSĂTOR Ai dori să spargi cotidianul. Astăzi ești suprasaturat de sentimentul ciudat de ”déjà vu”. Oferă-ți o evadare din tabieturile obișnuite, se schimbă anotimpul, ai nevoie și tu de schimbare! Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Pentru cei tineri aceasta zi, in special si saptamana aceasta în general, trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce sunt de fapt şi ceea ce doresc sa faca in viaţă!

PEŞTI De bine, de rău, astăzi reuşeşti să păstrezi controlul situaţiei. Ești confruntat cu evenimente negative, cu persoane periculoase. Trebuie să te descurci singur, așa este la ananghie! Schimbările dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimă modul, schimbă felul – tenacitatea este buna cand eşti în câştig. Și cuirsatele când sunt sub focul inamic, schimbă direcția, merg în zig-zag! Când tu ești în zig, inamicii tăi sunt în zag, glumeam, dar trebuie să eviți contactul cu oamenii periculoși și rău intenționați, știi tu care!